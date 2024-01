Bergoglio por Fazio Copia – Mal – Von Balthasar, o más bien la Speyr…El Vacío. Mastro Titta

Marco Tosatti

Queridos StilumCuriales, nuestro Mastro Titta comenta por su parte la comparación del Pontífice reinante por el Pontífice máximo de lo políticamente correcto de la izquierda… Feliz lectura y compartir.

§§§

MASTRO TITTA: LO HIZO DE NUEVO

Bergoglio lo hizo de nuevo. Volvió a confesarse con Fazziofabbio. La Iglesia, en el sentido de asamblea de hombres ordenados, está en rebelión y él sale en televisión para vociferar sobre sus casos.

Confieso que por un momento pensé que los archivos de la Rai habían entregado las viejas ediciones de Che Tempo che Fa a Fazziofabbio, y que el presentador había decidido reproducir la entrevista de hace dos años. Al examinar los contenidos circundantes, esto es lo que sucedió.

En lo que respecta al núcleo, hay una novedad. Y es esta: inundado de acusaciones explícitas de herejía, Bergoglio, hinchado como la gaita del flautista, corre a chupar el dedo del último hombre sobre la tierra que lo escucha. Y hace que lo escuches.

Para certificar que, a pesar de llenar las páginas de periódicos que nadie lee, junto a Ferragni que reparte pandoris y a Lukaku que tiene dolor en la rodilla, ahora sólo le escuchan sus respetuosos detractores. Sus discípulos aprendieron la lección: no hay nada que aprender. ¿Por qué perder el tiempo oyéndole repetir que la guerra es mala, mala?

¿Y qué dice Bergoglio en la televisión? Básicamente dos cosas. Que las acusaciones de herejía son “cosas malas”, y que quienes critican las bendiciones de las parejas homosexuales no entienden nada. En otras palabras: el hereje no soy yo, son ustedes quienes no han entendido nada. Lo tercero que se arroja es la imagen de Dios como un viejo padre que les da azotes y les da una buena mirada a los traseros de los mocosos.

Ergo, no es cierto que Dios perdona todo a todos y salutam’a sorrata: tengo un poco de caca en el culo. Pero poca cosa. El infierno está vacío pero no es un dogma, es su bondad. No por el infierno vacío ni por la Inmaculada Concepción ni por la carbonara con tocino, no con tocino: son los dogmas que no puede digerir, por tanto no existen. Se lo ha comido todo, incluso los cubiertos, y rechaza con desdén la menta porque le da aire. Esa menta son los dogmas.

Incluso cuando le conviene copiar -mal- a Von Balthasar, o más bien a la mística Adrienne Von Speyr, la verdadera autora del hermoso sueño de un infierno vacío, Bergoglio cede en este punto: al diablo los dogmas, incluso los míos. Como Rocky hinchado por una paliza -Bergoglio se hizo grande con las películas de Stallone- grita “¡Adriana!”, pero sobre todo “¡no hace mal, no hace mal, no hace mal!”.

Aparte de la habitual mezquindad gris de hablar con una nuera para que la suegra entienda, dejándole claro que él, maltrecho y sangrando, nunca se rinde, al final del modesto espectáculo -Bergoglio es marxista: la vida como “acumulación de espectáculos”- sólo me queda una pregunta: ¿es al menos edificable la inmensidad del vacío material que hincha a este hombre? Estoy preguntando por un amigo desarrollador de edificios.

Publicado originalmente en italiano el 16 de enero de 2024 en https://www.marcotosatti.com/ 2024/01/16/bergoglio-da-fazio- copia-male-von-balthasar-anzi- la-speyr-il-vuoto-mastro- titta/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

Ayuda a Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, fazio, mastro titta



Categoria: Generale