Le Profezie sugli Orrori che Stiamo Vivendo, le Prove, le Tentazioni. Fra’ Giovanni Maria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione queste riflessioni di fra' Giovanni Maria, che ringraziamo di cuore.

Per gli Eletti di Dio, tentazioni terribili. Lo Sterminatore, per chi deride la Verità [i]

La profezia papale di San Francesco [ii] è stata recentemente oggetto di dubbi tra gli “studiosi critici” circa la sua autenticità. [iii] Tuttavia, essa può essere fatta risalire al XIII secolo e l’autore, anche se non si tratta dello stesso san Francesco, descrive con sorprendente esattezza l’attuale apostasia con “un personaggio non canonicamente eletto, elevato al soglio pontificio che si adopererà a propinare sagacemente a molti il veleno mortale del suo errore”. La citazione di Mt 24,22 [iv] colloca la profezia chiaramente alla fine dei tempi. Questo papa illegittimo è definito “sterminatore”, un termine che compare anche nella Bibbia, e solo nell’Apocalisse [v], ed è modellato in analogia alla redazione trilingue del Titulus (I.N.R.I.) nel Vangelo di Giovanni [vi] attraverso la sua presentazione in ebraico, greco e latino. Così, negli scritti dell’apostolo Giovanni, il “re, l’angelo dell’abisso” è contrapposto al “Re dei Giudei”. E in modo adatto nell’Apocalisse si trova la seguente affermazione sull’Anticristo: “La bestia sale dall’abisso e poi va alla distruzione”. [vii]

Dice San Cipriano sugli eretici del suo tempo: “Perciò l’Apostolo scrive: E’ necessario che vi siano le eresie, affinché si conoscano tra voi quelli che sanno resistere . [viii] Con l’eresia si saggiano i fedeli e si scoprono gli empi e così, prima ancora del giudizio finale, anche quaggiù i giusti vengono separati dai peccatori come la pula viene divisa dal grano. Di questa razza di peccatori sono quelli che senza alcun divino mandato, arbitrariamente si mettono alla testa di seguaci temerari e usurpano il nome di vescovo senza che alcuno abbia loro conferito l’episcopato.” [ix]

Era per la guerra di informazione che la Chiesa ha perso la battaglia?

Gesù non ha forse detto: ” Tu sei Pietro e su questa Pietra edificherò la Mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di Essa”? Come fu possibile che nella Chiesa si sia creata una confusione di proporzioni così gigantesche? È stata la perfetta strategia della “Mafia di San Gallo” che ha ingannato la maggioranza dei cardinali nell’ultimo conclave? [x] Oppure era la messa in scena mediatica orchestrata del “vescovo vestito di bianco” [xi], come si era autodefinito Papa Francesco a Fatima? [xii] L’autore stesso ha sperimentato più volte come i media mainstream, salariati dal potere, siano favoriti dai superiori ecclesiastici, mentre i media alternativi e indipendenti su Internet siano guardati con sospetto. La censura di presunte “fake news” è una uniformazione dell’ informazione con sapore di fascismo, che fa cieco per la verità, e così la Chiesa è piena di ciechi che guidano altri ciechi. [xiii]

“Un altro Vangelo”: E se questo fosse l’abominio predetto da Gesù?

Per San Paolo non esistono dubbi su questo argomento: ” Se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema!”. [xiv] È certo che Paolo non avrebbe aspettato il pensionamento o la morte dell’ecclesiastico in questione prima di maledirlo.

Nostro Signore Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni ha lasciato una profezia: “Io sono venuto nel nome del Padre Mio e voi non Mi accogliete; se un altro verrà nel proprio nome, lo accoglierete.” [xv] Secondo Sant’Ireneo [xvi]e San Giovanni Crisostomo [xvii], Gesù sta parlando qui dell’Anticristo che verrà. Egli sta quindi tracciando un parallelo tra la gerarchia del Tempio e la gerarchia della Chiesa da Lui fondata. I chierici di alto rango episcopale Lo rifiuteranno quindi alla Sua seconda venuta a favore dell’Anticristo, che apparirà “nel suo proprio nome”. È sorprendente che sia la prima che la seconda venuta di Cristo siano caratterizzate da un abuso di potere da parte della gerarchia dominante, che è senza dubbio una specialità di Satana, un metodo che ha usato per la prima volta “con successo” alla caduta degli angeli all’inizio dei tempi.

Il “venire nel proprio nome” si applica senza dubbio all’attuale occupante del trono papale, che proclama “un altro vangelo” [xviii], cioè quello dell’inclusione del peccato sodomitico. [xix] Chi l’avrebbe mai detto che l’Antico Testamento lo intende proprio come L’ABOMINIO [xx] di cui Gesù ha parlato a proposito della fine del mondo. [xxi]La legittimazione della benedizione delle coppie omosessuali da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede il 18.12.2023 [xxii]conferma sufficientemente quanto sopra. È opportuno identificare questa dichiarazione ufficiale del Magistero con l'”abominio della desolazione nel luogo santo” [xxiii] profetizzato da Gesù.

La Donna Vestita di Sole è la Vincitrice in tutte le battaglie di Dio

Era prevedibile che Satana avrebbe fatto di tutto per impedire “alla fine il Trionfo del Cuore Immacolato di Maria”. [xxiv] Così ha offuscato lo sguardo su di lei attraverso una sottile ostilità verso le sue apparizioni. [xxv] È noto a tutti coloro che vogliono sapere che l’esplosiva seconda parte del 3° segreto di Fatima non è stata pubblicata fino ad oggi. [xxvi] Perché Benedetto XVI ha detto il 13 ottobre 2010: “Chiunque pensi che la missione profetica di Fatima sia finita si sbaglia”? [xxvii]

“Un grande segno apparve nel cielo: una Donna Vestita di Sole… Diede alla luce un Figlio”. [xxviii] Giovanni sta certamente descrivendo la prova angelica all’inizio dei tempi e, secondo gli insegnamenti dei Padri della Chiesa, l’oggetto della prova era l’Incarnazione del Verbo [xxix], ma certamente anche la missione della “Donna Vestita di Sole”: di Cristo. “Allora scoppiò una battaglia nel cielo: San Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago” [xxx]perché avevano accettato il segno della Donna. “Il drago e i suoi angeli”, invece [xxxi], rifiutarono il Suo segno, “non lo accolsero” [xxxii] – “e furono precipitato sulla terra”. [xxxiii] È così che la Chiesa loda il Signore nel Magnificat, quando canta nella preghiera della sera le parole della Beata Vergine: “Egli rovescia i potenti dai troni ed esalta gli umili”. [xxxiv]

Nella “pienezza dei tempi” [xxxv], la croce di Cristo fu eretta come “segno di contraddizione”. [xxxvi] Le parole di Gesù “Ecco tua madre” [xxxvii] chiamano tutti i redenti a seguire Gesù con Maria. Come Mosè ha condotto un tempo il popolo eletto fuori dall’Egitto, così Maria ha condotto il Popolo Eletto del Nuovo Testamento [xxxviii]fuori dal giudaismo attraverso la Sua fedeltà alla Croce.

“Al tempo della fine” [xxxix], “apparirà Michele, il grande principe angelico che intercede per i figli del tuo popolo” [xl], cioè la Chiesa Cattolica. ” Il resto della sua discendenza, quelli che custodiscono i comandamenti di Dio [xli] e sono in possesso della testimonianza di Gesù” risponderanno alla Sua chiamata alla penitenza, “usciranno da Babilonia la Grande” [xlii] e parteciperanno così “alla fine al Trionfo del Suo Cuore Immacolato” [xliii]. Ma coloro che non accetteranno il Signore fino alla fine, “Egli le spezzerà con scettro di ferro”. [xliv]

Non sarebbe una buona decisione rinunciare all’aiuto dell’Immacolata nella grande battaglia finale prima della Venuta di Cristo!

La prova consiste nel resistere all’abuso di autorità

In 2 Tessalonicesi: L’ultimo papa in carica, colui che resiste, il “katechon”, deve essere tolto di mezzo, in modo che cominci la prova finale con l’apparizione dell’Anticristo e si concluda vittoriosamente con la Venuta di Cristo. (cfr. 2 Tess 2:1-12)

Nell’Esodo dell’Apocalisse: ” Uscite, popolo mio, da Babilonia, per non associarvi ai suoi peccati e non ricevere parte dei suoi flagelli.” (Ap 18,4) È significativo che Babilonia, secondo la Prima Lettera di Pietro, sia la Chiesa di Roma.

Nel sogno di Don Bosco: ” Era una notte oscura, … quando apparve in cielo una splendidissima luce … In quel momento fu veduta una moltitudine di uomini, di donne, di vecchi, di fanciulli, di monaci, monache e sacerdoti, con alla testa il Pontefice, uscire dal Vaticano …”. Questa visione descrive l’esodo della Chiesa fedele, dal Vaticano; “ognuno si accorse che non erano più in Roma”. – Il ritorno vittorioso alla Basilica di San Pietro sotto l’assistenza decisiva dei Santi Angeli indica il trionfo escatologico della Chiesa Cattolica. Nel 3° Segreto di Fatima: il “Vescovo vestito di Bianco”, che dai pastorelli viene visto all’inverso, “come in uno specchio”, in funzione di antagonista del vero Papa scatena per la Chiesa la prova, in cui i fedeli sono condotti al martirio.

Nel Catechismo di GP II: “Prima della Venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una prova finale che scuoterà la fede di molti credenti [Cf Lc 18,8; Mt 24,12]. La persecuzione che accompagna il suo pellegrinaggio sulla terra rivelerà il “mistero di iniquità”. La prova avverrà “sotto la forma di una impostura religiosa”.

Nelle profezie papali di San Malachia: Subito dopo “Gloria Olivae”, cioè Papa Benedetto XVI, nelle stampe originali del XVI secolo viene elencato in modo del tutto insolito un candidato senza motto e senza nome: “Nella persecuzione della Santa Chiesa Romana siederà.” [xlv] Secondo il sacerdote gesuita Juan Manuel Igartúa l’omissione del nome è intenzionale e significa l’estrema corruzione del soggetto in gioco. [xlvi] Analogamente sant’Ireneo dice , quando parla del numero della bestia ossia dell’anticristo: “ Ha taciuto il nome, poiché non è degno di essere proclamato dallo Spirito Santo.” [xlvii]

Nella versione originale dell’Esorcismo di Papa Leone XIII egli profetizza “che colpito il pastore (il papa), il gregge possa essere disperso “. Dio provoca così la situazione di prova attraverso la vacanza della sede apostolica. ” Lì dove fu istituita la Sede del beatissimo Pietro e la Cattedra della Verità, i nemici astuti hanno posto il trono della loro abominazione ed empietà”. L’abominio nel Luogo Santo è un sinonimo per l’Anticristo.

Si ricordano anche le Apparizioni Mariane di Garabandal/Spagna del 1965, le quali fino a oggi per le autorità ecclesiali non sono di origine sopranaturale. Con la frase “Molti cardinali, vescovi e sacerdoti vanno sulla via della perdizione e portano con sé molte anime”, la Madonna non si è certo fatta degli amici nella gerarchia. Lo stesso vale per la profezia sui papi: Secondo le parole della Madonna riportate da Conchita “Ancora tre papi (nel momento della morte di Giovanni XXIII), sarebbero ancora quattro, ma Lei non ne conta uno”, Benedetto XVI è l’ultimo Papa prima della fine dei tempi.

I messaggi della Madonna ad Anguera/Brasile continuano tuttora dal 29 settembre 1987: I tre vescovi che si sono succeduti hanno tutti accompagnato il fenomeno con responsabilità e assicurato il benessere spirituale del luogo di pellegrinaggio inviando sacerdoti. Il 23 dicembre 2008, la Madonna ha detto: “Arriverà il giorno in cui ci saranno due troni, ma solo su di uno siederà il vero successore di Pietro”. La Santa Vergine ce l’aveva detto per tempo.

Gli orrori che vediamo con i nostri occhi attualmente non ci danno testimonianza della verità contenuta nelle suddette profezie?

[i] Vedi nota ii

[ii] Opera Omnia S. FRANCISCI ASSISIATIS, col.430 Paris Imp. Bibliothèque écclésiastique 1880 – https://gloria.tv/share/KpuXsHF7uL6Q3KWfj3GTZWQP3

[iii] https://www.lalucedimaria.it/profezia-san-franesco-papa-false-attribuzioni/

[iv] Mt 24,22: “E se quei giorni non fossero abbreviati, nessuno si salverebbe; ma, grazie agli eletti, quei giorni saranno abbreviati.”

[v] Ap 9,11: “11Il loro re era l’angelo dell’Abisso, che in ebraico si chiama Abaddon, in greco Appollyon, che in latino significa sterminatore.” (Vulgata, traduzione di S.Geronimo)

[vi] Jo 19,19s: “(L’iscrizione) era scritto in ebraico, in latino e in greco.”

[vii] Ap 17,8

[viii] 1Cor.11,19

[ix] S. Cipriano, L’unità della Chiesa, Biblioteca dei Padri della Chiesa, Koesel, 1918, vol.1, p.142

[x] https://www.vietatoparlare.it/il-conclave-del-2013-un-colpo-di-stato-made-in-great-britain/?amp=1

[xi] https://www.marcotosatti.com/2023/06/30/il-terzo-segreto-di-fatima-letto-in-chiave-biblica-fra-giovanni-maria/

[xii] https://www.corriere.it/cronache/17_maggio_12/papa-francesco-fatima-vescovo-vestito-bianco-41cd5cd2-373d-11e7-80d1-42f6a001b98b.shtml

[xiii] Mt 15,14 “Lasciateli stare! Sono ciechi e guide di ciechi. E quando un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso!»”

[xiv] Gal 1,8s

[xv] Gv 5,43 versione Vulgata

[xvi] S. Ireneo, Contro le Eresie 5,25,4. Nella sua terminologia “la Gerusalemme terrestre” significa la Chiesa Cattolica come discendente legittima di Abramo. “I santi che offrono a Dio un sacrificio puro” sta per il Santo Sacrificio della Messa

[xvii] Commento alla Seconda Lettera ai Tessalonicesi

[xviii] https://www.marcotosatti.com/2023/12/12/quanto-in-basso-dobbiamo-ancora-cadere-bergoglio-visto-da-henry-sire/ e https://lanuovabq.it/it/a-sinodo-in-corso-ecco-lassist-papale-alla-suora-arcobaleno

[xix] Gn 19,5 “5Chiamarono Lot e gli dissero: «Dove sono quegli uomini che sono entrati da te questa notte? Falli uscire da noi, perché possiamo abusarne!”

[xx] Lv 18,22 “Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio.”

[xxi] Mt 24,15 “Quando dunque vedrete presente nel luogo santo l’abominio della devastazione, di cui parlò il profeta Daniele…”

[xxii] https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20231218_fiducia-supplicans_it.html

[xxiii] Mt 24,15

[xxiv] https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_it.html – La frase della Madonna “alla fine il Mio Cuore Immacolato trionferà” vuol dire ” alla fine dei tempi”, come Gd 1,18

[xxv] Le apparizioni di Garabandal/Spagna del 1961-65, secondo le quali la successione papale sarebbe terminata con Benedetto XVI, non sono state riconosciute dal Vaticano fino ad oggi. Tuttavia, il film-documentario “Garabandal, Solo Dio lo sa” di Brian Alexander Jackson, 2017, rivela che il giudizio negativo sul origine sopranaturale si basa su contraddizioni e gravi incongruenze all’interno delle due commissioni episcopali, tanto da rendere necessaria una nuova revisione.

[xxvi] https://www.antoniosocci.com/il-quarto-segreto-di-fatima/#more-2229 e https://www.antoniosocci.com/la-verita-fatima-bene-ne-trattasse-cognizione-causa-astenersi-dilettanti-ignoranti-sciocchi/

[xxvii] https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100513_fatima.html

[xxviii] Ap 12,1s

[xxix] Tertulliano, San Cipriano, San Basilio e San Bernardo – cf. BERNET, Anne. Enquête sur les Anges. Paris: Perrin, 1997, p.41, nota 2

[xxx] Ap 12,7

[xxxi] Ao 12,7

[xxxii] Gv 1,11

[xxxiii] Ap 12,9

[xxxiv] Lk 1,52

[xxxv] Ef 1,10

[xxxvi] Lk 2,34

[xxxvii] Gv 19,27

[xxxviii] Cf. 1 Pt 1,11

[xxxix] Dn 12,4

[xl] Dn 12,1

[xli] Ap 12,17

[xlii] Ap 18,2ss

[xliii] https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626_message-fatima_it.html

[xliv] Sl 2,9

[xlv] https://gloria.tv/post/wF8DXeLPizEQ6w7QHgbSfJUS7

[xlvi] https://www.goodreads.com/book/show/22676469-el-enigma-de-la-profecia-de-s-malaquias-sobre-los-papas

[xlvii] S.Ireneo, Contro le Eresie 5,30,4

