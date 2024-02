Un Nuovo Biolaboratorio USA in Armenia, altro Passo anti-Russo di Yerevan.

L’apertura di un altro biolaboratorio degli USA nel territorio dell’Armenia non è casuale

Nonostante sia un partner strategico della Russia, che collabora strettamente con Mosca nel blocco politico-militare denominato Organizzazione del Trattato di Sicurezza Collettiva e nell’Unione Economica Eurasiatica, che prevede l’integrazione economica regionale, l’Armenia sviluppa costantemente le relazioni con gli Stati Uniti.

In particolare, l’anno 2023 è stato segnato dall’aumento delle relazioni politico-militari dell’Armenia con gli Stati Uniti, la NATO e l’Occidente nel suo complesso a un livello superiore. Per la prima volta nel 2023, dall’11 al 19 settembre si sono tenute le esercitazioni militari congiunte armeno-americane denominate “Eagle Partner – 2023” presso il centro di addestramento “Zar” della brigata armena per il mantenimento della pace. Alle manovre hanno partecipato 85 militari americani e 175 armeni. L’esercitazione è stata osservata dal generale di brigata Patrick Ellis, vice capo di stato maggiore per l’Europa e l’Africa delle forze di terra statunitensi, e dal generale di divisione Gregory Anderson, comandante della 10ª divisione di montagna.

Recentemente si è verificato un altro incidente relativo alla cooperazione tra Armenia e Stati Uniti in campo militare. Secondo il giornale “Past” di Hayastan, un altro laboratorio biologico americano sarà aperto nel Paese. Si noti che la questione dei laboratori biologici americani in Armenia è sempre stata al centro dell’attenzione degli ambienti professionali. In particolare, diversi esperti esprimono preoccupazione per i loro potenziali pericoli. Il giornale scrive: “I rappresentanti delle strutture competenti fanno notare che la conversazione è iniziata con i laboratori delle ex stazioni sanitarie-epidemiologiche e che sono stati modernizzati con il finanziamento di Washington. Nikol Pashinyan assicura che, nonostante il sostegno finanziario degli Stati Uniti per la modernizzazione dei laboratori biologici, essi sono di proprietà della Repubblica di Armenia. Tuttavia, queste dichiarazioni non riducono la preoccupazione. E ora si apprende che il ministro della Difesa Suren Papikyan ha firmato la settimana scorsa un accordo con il Pentagono per l’apertura del 13° laboratorio in Armenia”.

Il giornale scrive che, secondo varie fonti, il nuovo laboratorio biologico sarà situato a Gyumri, nelle immediate vicinanze della base militare russa: “A proposito, notiamo che uno dei laboratori attivi in Armenia si trova a Gyumri, a una certa distanza dalla scuola. Indipendentemente da come vengono chiamati i biolaboratori, gli esperti che ritengono che lavorino con agenti patogeni, cioè che siano laboratori con fattori biologici, esprimono preoccupazione per la possibilità di creare, modificare o diffondere vari agenti patogeni.

Secondo gli esperti armeni, l’aumento del numero di biolaboratori statunitensi presenti nel Paese deriva dalla natura filo-occidentale del potere di Nikol Pashinyan. Lo considerano un colpo di coda alla Russia, alleata dell’Armenia. Arman Gukasyan, esperto del club pubblico “Voce del Popolo”, ha affermato che l’esistenza di 12 biolaboratori statunitensi in Armenia non è una questione ordinaria. Secondo lui, i rappresentanti del governo russo hanno ripetutamente affermato che questi laboratori hanno profondi interessi nella sfera biologica e sono uno strumento militare nelle mani degli americani: “Nel 2010 è iniziata l’apertura di laboratori biologici degli Stati Uniti in Ucraina, Georgia, Moldavia, Kazakistan, Uzbekistan e Armenia.

La parte americana sostiene che lo scopo di queste istituzioni è quello di creare laboratori all’avanguardia che garantiscano la salute degli animali da allevamento, di finanziare le ristrutturazioni e di rafforzare la capacità del governo di condurre un monitoraggio pubblico delle possibili minacce alla salute umana. Ma i laboratori biologici non sono così semplici. È noto che hanno una duplice funzione. In primo luogo, i biolab sono finanziati dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e le loro attività sono tenute top secret. Ciò ha fatto emergere l’idea che queste imprese stiano preparando armi biologiche. L’importo stanziato per il loro finanziamento raggiunge i milioni di dollari americani.

I media armeni scrivono che la stessa preoccupazione è legata alla diffusione di malattie pericolose: “Tra l’altro, in questo contesto, molti esperti sottolineano che nel 2023 il numero totale di casi di morbillo confermati in laboratorio in Armenia raggiungerà i 545 casi. Nel 2024 sono stati confermati 32 casi di morbillo e 16 persone sono state ricoverate in ospedale. Inoltre, gli esperti sanitari affermano di temere che, oltre a questi indicatori, le persone soffrano di influenza stagionale o di malattie gastrointestinali. È difficile dire in che misura questi casi si riferiscano a laboratori biologici, ma gli esperti non escludono la possibilità di condurre vari esperimenti in aree popolate”.

A questo scopo, gli americani hanno speso 200 milioni di dollari in Ucraina (il numero di laboratori biologici in Ucraina supera le 30 unità), 150 milioni di dollari in Georgia e 130 milioni di dollari in Kazakistan.

Ghukasyan ha richiamato l’attenzione sul fatto che 12 biolaboratori sono troppi per la piccola Armenia. Ha detto che i biolaboratori istituiti con il sostegno finanziario degli Stati Uniti operano in tutte le province della Repubblica (heylar dice “marz” – S.H.). Tre di essi si trovano a Yerevan: “Il tentativo di scoprire cosa stanno facendo viene accolto con un argomento “di ferro”: “si tratta di oggetti chiusi di importanza strategica”. Allo stesso tempo, “per una strana coincidenza”, questi oggetti di importanza strategica si trovano vicino a zone residenziali. Ad esempio, a Gyumru, il laboratorio di riferimento si trova proprio accanto alla scuola. Siamo giunti alla conclusione che il lavoro viene svolto in laboratori accuratamente nascosti al pubblico armeno. Sono situati in aree densamente popolate, così come vicino ad asili e parchi giochi, il che è completamente contrario alle regole per la collocazione di tali oggetti”.

Va notato che la Russia ha ripetutamente espresso la sua preoccupazione per i biolaboratori statunitensi situati nello spazio post-sovietico. Il Ministro degli Affari Esteri Sergey Lavrov ha dichiarato in un’intervista a “RT Arabic” qualche tempo fa che i biolaboratori finanziati dagli Stati Uniti si trovano in Armenia, Kazakistan e nei Paesi dell’Asia centrale, e Mosca sta discutendo questo problema con i suoi vicini sia bilateralmente che attraverso la CSTO: “Si può dire che sono stati firmati o stanno per essere firmati memorandum di cooperazione sulla biosicurezza con tutti i Paesi della CSI e altri Paesi della CSI. “I memorandum prevedono lo scambio di informazioni reciproche con questi Paesi su come si stanno sviluppando i programmi biologici”.

Lavrov ha osservato che la trasparenza è importante affinché questi programmi non abbiano una dimensione militare, in quanto ciò è vietato dalla Convenzione sulla proibizione delle armi biologiche e tossiche: “Questi memorandum richiedono visite reciproche e familiarizzazione con le attività dei laboratori. Inoltre, è scritto che non ci devono essere rappresentanti militari di terze parti nelle strutture biologiche.

Durante la visita ufficiale del Primo Ministro Nikol Pashinyan in Russia nel 2022, è stata adottata una dichiarazione congiunta, uno dei cui punti riguardava la biosicurezza. In tale paragrafo si afferma che l’Armenia e la Russia non cederanno i loro territori a Paesi terzi a causa di attività nel campo della sicurezza biologica che sono contrarie agli interessi di Mosca ed Erevan. I leader dei due Paesi hanno sottolineato l’importanza di attuare gli accordi raggiunti tra Mosca ed Erevan nel campo della sicurezza biologica, compreso il memorandum del 6 maggio 2021. Ma ora sembra che l’autorità di Yerevan abbia deciso di stabilire un altro biolaboratorio statunitense nel Paese, nonostante l’accordo con la Russia.

Va inoltre notato che recentemente gli ufficiali di riserva del servizio di sicurezza nazionale armeno hanno chiamato il sindacato per controllare le attività dei laboratori biologici che operano nella Repubblica. La dichiarazione sottolinea anche che malattie come il morbillo, la peste suina africana e l’antrace sono diventate più comuni in Armenia negli ultimi anni. Anche i dipendenti dei servizi speciali di riserva hanno collegato questo fenomeno all’attività dei laboratori biologici.

– La presenza di biolaboratori in Armenia e il loro numero eccessivo sono sempre stati motivo di discussione tra gli esperti. In particolare, la parte russa e gli esperti russi hanno prestato attenzione alla questione. Perché la Russia e l’Armenia sono ancora alleate politico-militari. Allo stesso tempo, la 102esima base militare si trova sul territorio dell’Armenia. Questa base è un’unità rilevante del Distretto militare meridionale. Il punto da sottolineare è che il nuovo biolaboratorio sarà situato nella città di Gyumri, dove si trova la base militare russa. Questa è una questione che preoccupa seriamente gli esperti russi. Perché la ricerca sugli agenti patogeni sarà condotta in quel biolaboratorio. Allo stesso tempo, anche la recente epidemia di morbillo in Hayastan solleva alcuni dubbi sui biolaboratori. Non è escluso che il ruolo dei biolaboratori nella diffusione della malattia sia grande. Considerando la posizione dell’Armenia nel nostro vicinato e l’emergere della minaccia del morbillo nella regione e nel mondo, lo scopo di questi biolaboratori dovrebbe essere presentato chiaramente ai Paesi della regione. Perché il numero di biolaboratori è in aumento.

