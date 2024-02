Eccellenze, Parlateci dei Comandamenti, e Lasciate la Psichiatria agli Specialisti…Lettera da Verona.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un amico fedele del nostro sito, G.T. offre alla vostra attenzione questa lettera ricevuta su una chat da uno specialista medico. Buona lettura e condivisione.

ORMAI SIAMO ARRIVATI AL PUNTO CHE I MONSIGNORI INSEGNANO COSA SIA LA SALUTE MENTALE AI PROFESSIONISTI DELLA STESSA MATERIA.





Se Essi ci parlassero almeno un pochino dei 10 Comandamenti, del Vangelo (almeno di quello di Luca, che pare fosse anche un Medico), forse nelle chiese (intendo quelle di mattoni) ci sarebbe qualche fedele in più.

La fascia d’età 16-40 anni è sostanzialmente assente, ed in generale la frequenza alle celebrazioni, è valutabile in circa un quinto, rispetto a “prima dell’infezione Sars covid 19”.

Quale potrebbe essere la causa ? Forse il fatto che i Chierici di ogni ordine e grado si interessano a varie questioni, salvo troppo spesso a quella di essere disponibili alle esigenze religiose del popolo ?

Certo ci siamo sentiti molto SOLI , davanti alle porte delle chiese serrate, durante il lockdown, attivato, non si sa perchè, solo in Italia ed in Portogallo.

Se io, medico psicoterapeuta e specialista in neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di 74 anni, attivo in campo medico da 40, mi mettessi ad insegnare teologia, mi meriterei di ricevere una raffica di pernacchie.

Invece mi limito a parlare di quanto ho appreso in decenni di studi clinici inerenti alla “SALUTE MENTALE”, da qualche centinaio di libri e da quei libri viventi che per me sono stati i miei pazienti. Ora però la Chiesa Romana per fortuna ci insegnerà, ambiziosamente e con dovizia di particolari, cosa sia la SOLITUDINE.

A me è capitato, alcuni mesi fa, di conoscere in una chiesa diocesana veronese, quella del piccolo comune di Grezzana, il nuovo Arcivescovo Diocesano, S.E. Mons. Domenico Pompili.

Egli ci parlò del “silenzio” (ed ha pure scritto un libro su tale tema : ne sentivamo tutti l’esigenza, poiché nessun Mistico o Santo mai si era soffermato su di esso). S.E., da vecchio del mestiere quale sono, mi è subito apparso come un grande ed abile oratore, persona intelligentissima e con indubbie doti manageriali.

Ha parlato del silenzio, in una chiesa in cui c’era una grande espressione canora, un vociferare gioioso di una moltitudine di giovanissimi e meno giovani boy scout e girl scout (guai dimenticare il “genere” femminile, oggi ). Di silenzio davvero ce n’era pochino.

S.E. poi, ha parlato della “DEPRESSIONE”, riscuotendo la convinta approvazione delle signore presenti. Non intendo solo quella delle catechiste, delle coriste, ma anche delle Panettiere, Parrucchiere, Pedagogiste, Psicologhe e mia di medico Psichiatra.

n fin dei conti le nostre Professionalità iniziano tutte con la lettera P .

Mi sono chiesto altresì perchè io sia andato fino a Bologna per anni a specializzarmi.

Forse sarebbe bastato andare un mesetto in quel di Viterbo, da dove il nostro Arcivescovo durante una frizzante Predica, ci ha informati di essere Proveniente.

perchè forse ci sarà pure un aggiornamento sulla Personalità dissociata, o sui disturbi nevrotici ossessivo – compulsivi. Chissa’ chi lo sa ! Sappiamo anche che nel Prossimo mese di maggio, il nostro Presule diocesano Porterà Perfino Sua Santità il Papa Francesco in Arena. Io ci andrò certamente,Chissa’ chi lo sa !

Colgo l’occasione per salutare anche il mio amico prof. Tonino Cantelmi, Psichiatra di notevole caratura, nella cui Associazione italiana Psicologi e Psichiatri cattolici ( AIPPC) ho militato per anni. Ah si, scordavo di scrivere che sono un fedele cattolico Praticante, fin dall’età della mia scuola materna.

Con deferenza bacio le mani a tutte le loro Eccellenze Monsignori.

Silvio Fontanini, Ten. Col. Me. della C.R.I. ( omissis…)

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35