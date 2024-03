Fare un Complimento a una Donna NON è Molestia. Aurelio Porfiri su Rocco Siffredi.

In questi giorni tiene banco la notizia della giornalista che si è definita “distrutta” per commenti sessisti a Lei rivolti dal pornodivo Rocco Siffredi.

Ascoltando gli audio si può convenire che alcune frasi dette dall’attore hard fossero sopra le righe.

Io personalmente non esagererei troppo sugli effetti di quelle parole a cui mi sembra siano seguite delle scuse.

Del resto se intervisti Rocco Siffredi non ti sorprendi più di tanto se la conversazione, in bene o in male, assume una forte connotazione sessuale.

Devo dire che per quello che ho visto, quello che Siffredi ha detto si può dividere in due categorie: frasi triviali e complimenti un po’ maldestri.

Ora, sulle frasi triviali ci può stare che la persona se la sia presa, ma essere addirittura “devastata” mi pare veramente una reazione esagerata. I complimenti ti possono piacere o no, ma non equivalgono alle molestie.

Nel caso in questione l’attore hard si è fatto un poco prendere la mano, ma ho sentito di casi in cui una parola gentile, un invito a cena, un mazzo di fiori sono state considerate come molestie perché “attenzioni indesiderate”. Ora, uno lo sa dopo che le attenzioni erano indesiderate, non prima di compiere quelli che per molti sono gesti di attenzione verso una certa persona che può essere anche guidata, non facciamo i puritani, dall’attrazione fisica.

La giornalista ha detto che se fosse stata un uomo questa cosa non sarebbe accaduta: ma certo! Perché è ovvio che tra uomo e uomo, uomo e donna, donna è donna, c’è un interazione diversa, questa idea che si possa semplicemente mettere da parte il proprio sesso è del tutto folle e contro natura.

Il mio problema non è difendere Rocco Siffredi per cui non provo nessun tipo di ammirazione, ma quello di mettere in luce come si sta andando molto oltre alcune giuste rivendicazioni per instaurare rapporti umani che si basano sul terrore.