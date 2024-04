La Izquierda italiana y Más Europa financiados por Soros y Obama. Fin impúdico de un antiguo Partido Popular

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención un breve artículo que ilustra cómo George Soros y personas vinculadas a Obama financian algunos partidos de cara a las próximas elecciones europeas. Pd, Más Europa y la izquierda. Muchos de ustedes son demasiado jóvenes para recordar el problema del financiamiento que el Partido Comunista recibió de la Unión Soviética. Las maletas llenas de rublos que llegaron de la embajada. Una práctica a la que puso fin Enrico Berlinguer cuando se convirtió en secretario del PCI en 1972, y que ciertamente no le granjeó las simpatías de Moscú (hubo un extraño accidente automovilístico en Bulgaria…). Pero la idea de que el partido heredero del Partido Comunista y sus sectores marginales reciban dinero de uno de los principales responsables de los desastres neoliberales del mundo, un especulador sin escrúpulos, un verdadero tiburón, me hace pensar con cariño en aquellos pobres militantes del pasado, convencidos de que estaban luchando por el Pueblo. Eran buenas personas, con todas sus limitaciones. ¡Qué final tan vergonzoso! Feliz lectura y difusión.

ITALIANOS FINANCIADOS POR “SOCIAL CHANGES”, EMPRESA DEL EX GURÚ DE OBAMA

Entre los que recibieron “donaciones” en 2022 se encuentran: el secretario de Sinistra italiana y diputado de Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni (110.367,19 euros en servicios); el diputado de Avs, Marco Grimaldi (24.674,90 euros en servicios); el senador del Pd, Michele Fina (7057,73 euros en servicios); la líder del grupo del Pd en el municipio de La Spezia, Martina Giannetti (5.216,03 euros en servicios); el diputado del Pd, Arturo Scotto (32. 860,93 euros en servicios); el diputado demócrata Nicola Stumpo (20.300,73 euros en servicios); el ex diputado del Pd y constitucionalista, Stefano Ceccanti (4.270 euros en servicios); el secretario demócrata de Génova, Simone D’Angelo (dos donaciones, una de 11.672,36 euros en servicios y otra de 8.770 euros); el ex gobernador de Toscana, Enrico Rossi, candidato en 2022 a la Cámara de Diputados pero no elegido (3.000 euros, más otra donación de 6.208,58 euros en servicios). Desde “Social Changes” llegaron también importantes ayudas a algunos de los candidatos del Pd a las elecciones europeas de 2019 (150.000 euros) y a las locales de 2020 (315.000 euros). (Fuente: Adnkronos).

