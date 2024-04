La Sinistra Italiana e Più Europa Finanziati da Soros e Obama. Fine Invereconda di un fu Partito Popolare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione un breve articolo che illustra come George Soros e personaggi legati a Obama finanzino alcuni partiti in vista delle prossime europee. Pd, Più Europa, e la Sinistra. Molti di voi sono troppo giovani per ricordarsi del problema dei finanziamenti ricevuti dal Partito Comunista dall’Unione Sovietica. Le valige piene di rubli che arrivavano dall’ambasciata. Una pratica a cui mise fine Enrico Berlinguer, quando divenne segretario del PCI nel 1972, e che non gli valse certo le simpatie di Mosca (ci fu uno strano incidente automobilistico in Bulgaria…). Ma l’idea che il partito erede del Partito Comunista e le sue frange ricevano soldi da uno dei maggiori responsabili dei disastri neo-liberali mondiali, uno speculatore senza scrupoli, un vero squalo, mi fa pensare con affetto a quei poveri militanti di una volta, convinti di battersi per il Popolo. Loro erano delle persone perbene, con tutti i loro limiti. Che fine invereconda! Buona lettura e diffusione.

§§§

ITALIANI FINANZIATI DA “SOCIAL CHANGES”, SOCIETÀ DELL’EX GURU DI OBAMA

Tra coloro che hanno ricevuto ‘donazioni’ nel 2022 troviamo: il segretario di Sinistra italiana e deputato di Alleanza Verdi Sinistra Nicola Fratoianni (110.367,19 euro in servizi), il deputato di Avs Marco Grimaldi (24.674,90 euro in servizi), il senatore del Pd Michele Fina (7057,73 euro in servizi), la capogruppo del Pd nel comune di La Spezia Martina Giannetti (5.216,03 euro in servizi), il deputato del Pd Arturo Scotto (32.860,93 euro in servizi), il deputato dem Nicola Stumpo (20.300,73 euro in servizi), l’ex parlamentare Pd e costituzionalista Stefano Ceccanti (4.270 euro in servizi), il segretario dem di Genova Simone D’Angelo (due donazioni, una di 11.672,36 euro in servizi e un’altra di 8.770 euro), l’ex governatore della Toscana Enrico Rossi, candidato nel 2022 alla Camera ma non eletto (3.000 euro, più un’altra donazione di 6.208,58 euro in servizi). Sempre dalla Social Changes, inoltre, è arrivato un cospicuo aiuto ad alcuni candidati del Pd alle europee del 2019 (150.000 euro) e alle amministrative del 2020 (315.000 euro). (Fonte: Adnkronos)

***

***

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: PD, più europa, sinistra, soros



Categoria: Generale