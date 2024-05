Non c’è Bisogno dell’Islam per Difenderci dalla Queer Dittatura Benedetta De Vito.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, la nostra Benedetta De Vito offre alla vostra attenzione queste riflessioni sulla decisione imbecille di escludere dallo studio di Dante due studenti musulmani perché la Commedia offende l’islam. Non è la politica, che è quello che è e da cui non ci si può mai, in nessun tempo aspettare niente; sono magistratura e scuola le due vere piaghe di questo povero, sventurato Paese. Buona lettura e diffusione.

§§§

Pian pianino, goccia dopo goccia, non con le spade e con gli scudi (come facevano nei tempi andati diventando “lo nero periglio che viene dal mare”), ma con lo scudo molto più efficace del buonismo inzuccherato dalle orride (per me) parole di “inclusione” (e se non sei inclusivo sei un fascista, ma quando mai!) e “migranti” (messo al participio presente che fa molto poesia…), l’islam sta costruendo il suo califfato europeo. In Inghilterra, i sindaci di quasi tutte le città più importanti sono seguaci di Maometto, in Germania i musulmani sono già quasi il sette per cento della popolazione e in Italia, a passetti leggeri, i seguaci del profeta pregano nelle nostre università dove, invece, si bandisce il Crocifisso…

E proprio ieri è arrivata dal Nord Italia la risibile notizia dell’esclusione dallo studio di Dante di due studenti musulmani. Ma questa è una sonora sciocchezza! Allora, noi che siamo cristiani e credenti, non dovremmo studiare l’Eneide perché contraddice Santa Romana Chiesa? E i monaci benedettini non han forse salvato anche gli dei pagani in onore del sapere e della cultura? Allora, fermi fermi e fatemi capire: noi dobbiamo includere loro (pur se fedeli a una religione che, per il Cattolicesimo è falsa essendo solo la nostra la Via, la Verità e la Vita e per me è proprio così, da Cattolica Romana) e loro vogliono escludersi? Dallo studio del Sommo poeta, colonna del nostro pensiero cristiano? Ma questo è il trionfo, di nuovo del mondo a piedi in su. Se non vogliono “includersi”, credo, non dovrebbero venire in Italia e gentilmente li inviterei a tornare al loro Paese d’origine dal quale non credo siano partiti a causa di una guerra…

E mi fanno paura i molti credenti che incontro , i quali stufi morti della dittatura queer che siamo costretti a vivere, guardano con ammirazione ai musulmani che sono “integri”. Ma questo è un errore, una tentazione maligna! Noi, per salvarci dalle derive del mondo al contrario, dobbiamo solo restare fedeli alla Croce, al Signore, amare la Trinità, recitare il Rosario, tenerci stretti la Via, la Verità e la Vita, che il Signore ci ha consegnato. Sì proprio a noi, i discendenti dei Romani. Romani anche noi. Noi che custodiamo nel nostro Paese la meraviglia della Cattedra di Pietro…

Il mondo al contrario, tutt’intorno, sghignazza e ci confonde. Il premier va a prendere un detenuto, i buggì si occupano di una insegnante-picchiatrice (ma che bell’esempio per i ragazzi!) e una signora di mia conoscenza, e credente, ha detto alla sua bisnipote: “Bè, per fare un figlio, non devi mica sposarti in chiesa?!”. E la giovane, due occhi in punto esclamativo, le ha risposto: “A no’, proprio tu me lo dici?”. E si è sposata, bellissima, in chiesa. Il mondo vero, a piedi a terra e naso in cielo c’è, basta solo un poco di coraggio e di disubbidienza al male.

§§§

