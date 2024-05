Benigni Maligno Fa l’Elogio del Peccato Originale ai Bimbi. Dal Papa. Benedetta De Vito.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito ha qualche osservazione da fare sullo show di Benigni – e del pontefice regnante – allo Stadio Olimpico, per la festa dei bambini. Buona lettura e diffusione.

§§§

No dai Bene, non fare la solita guastafeste, dai no, non nel giorno dei piccolini (che tanto ti piacciono…). In fondo davanti a San Pietro, alla Santa Messa e anche dopo, c’erano tanti bei bambini in festa, dai!

Dai sì, lascio correre, per questa volta non metto bocca e me ne sto in un canto a cucire. Sì, avevo preso questa decisione e ho iniziato per davvero a cucire una camicina tutta a mano (non mi piace più la macchina, i vestiti coi punti in semplice ago e filo vengono diversi, ecco sì vivi!) se non avessi visto, proprio qui su Stilum il breve post in cui scopro che un certo Carmine De Rosa, un “trasformista” (sì, ahahaha una parola…) è stato chiamato a intrattenere le creature di Gesù. E allora no, mi sono detta, e ho preso possesso della mia nera tastiera…

Pluff, con un tuffo nell’orrore. Sì, e spiego. L’orrore, scherzoso, allo zucchero di fiele, appartiene a Roberto Benigni, che lo ha spanto a piena bocca, con fare ridente, nell’azzurro. Io, purtroppo, in quel momento avevo acceso la tivvù e l’ho ascoltato il bel discorsetto. Eddai, Bene, no, Benigni è stato carino, divertente, un tesoro, il solito adorabile pinocchietto. Sì sì, certo, lo dite voi. Perché non avete le orecchie bene aperte e non avete udito le sue parole. In effetti anche io sono caduta nella trappolona (pur avendo spento la tivvù dopo il bacio tristo), ieri mattina, e solamente durante la notte, al brusco risveglio, ho avuto contezza di ciò che era accaduto.

E lo spiego qui di seguito. Benigni, infatti, ha inneggiato al peccato originale, sì, sì, sì. Anzi, ancora di più, lo ha messo proprio in scena, con quel ridicolo bacio al Pontefice. E spiego. Il comico toscano ha cominciato il suo discorso ridente dicendo che le guardie svizzere gli avevano detto che poteva fare tutto tranne toccare il Pontefice e, ridacchiando, ha paragonato quel divieto a quello impartito dal Signore ad Adamo ed Eva.

I quali come sappiamo hanno eccome mangiato dell’albero proibito, disubbidendo e precipitando tutta l’umanità nel peccato…

Bene. E che cosa ha fatto il Benigni maligno subito dopo?

Ha disubbidito alle guardie svizzere a ha dato un bel bacione a Francesco. Ma che carino, sai che risate. In pratica ha detto ai bambini che la disubbidienza di Adamo ed Eva, come la sua alle guardie svizzere, porta il bene: bacioni e l’allegria!

Ma bravo, bravissimo.

Ma che bell’insegnamento allo zolfetto acceso! E non statemi a dire che è un comico e che a lui si passa tutto. Perché c’è un limite invalicabile. Il limite il Benigni lo ha valicato anche alla fine (l’ho visto al buggì) quando ha dato ai bambini una vera lezioncina massonica, cioè “prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”. Ma, caro Benigni maligno, noi cattolici, siamo qui per fare la volontà di Dio, non la nostra! Ed è facendo la Sua volontà che la nostra vita diventa un capolavoro. Ecco ho finito, riprendo a cucire la mia camicina e passo e chiudo nell’oro del Mezzogiorno.

§§§

