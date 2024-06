Dr*oga, Equivale all’Aborto di Giovani e Adolescenti. Il Grido di un Sacerdote.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, un amico fedele del nostro sito, don Mariano, ci ha inviato queste riflessioni che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e meditazione.

§§§

LA DROGA EQUIVALE ALL’ABORTO di Adolescenti.

Gentile dottor Tosatti, l’altro ieri sera ho sentito su Tg2Post la discussione sul tema droga e danni provocati dalla stessa.

Tutti bravi e bravissimi a fare diagnosi, ma insoddisfacenti a fare prognosi.

Incluso, o soprattutto, il sacerdote “esperto di drogati”, che, essendo in TV, ha continuato a dire che, “come dice Papa Francesco…”, <è necessario seguire, accompagnare, ecc. i genitori …>.

Va bene, va bene, certo.

Ma magari capire anche perché tanti genitori sono condiscendenti e tolleranti verso i figli, no?

E capire anche perché ci sono politici e partiti politici che chiedono di liberalizzare le droghe, no?

Perché?

Vede, caro Tosatti, certe droghe che uccidono, sono equivalenti all’ ABORTO tardivo dell’adolescente. E’ controllo della popolazione, è controllo della vita umana. E’ crimine verso l’umanità.

Chi produce la cocaina son due o tre stati (Columbia, Bolivia, Perù ); si boicottino, si mettano in black list e si escludano dai circuiti finanziari. Ma c’è anche un altro problema in proposito. La famosa droga Fentanyl che ormai rappresenta il 70% di morti per overdose, è un oppioide sintetico, 50volte più potente dell’eroina.

E’ prodotto in Cina.

Chi si mette contro la Cina?

Il Papa, oltre a lamentarsi e dolersi e raccomandare “accompagnamento”, scomunichi i produttori, i trafficanti e gli spacciatori.

Non servirà certo a molto, non farà né caldo né freddo ai produttori e agli spacciatori, ma rafforzerà il convincimento dei governi ad agire presto.

La Droga equivale all’Aborto di adolescenti.

Don Mariano.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, droga, fentanyl



Categoria: Generale