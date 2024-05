Il Papa e la Froci*ggine. Viva Sempre la Locura di Francesco. Mario Adinolfi.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato su Facebook da Mario Adinolfi, che ringraziamo per la cortesia. Una nota: se il pontefice regnante non avesse usato il termine “frociaggine”, e avesse magari detto che le tendenze omosessuali erano troppo frequenti nel clero, la reazione sarebbe stata la stessa? E comunque mi sembrava di ricordare che chi ha tendenze omosessuali esplicite non può accedere agli ordini. Ricordo male? Buona lettura e condivisione.

Ho passato dieci anni negli studi televisivi ad essere raccontato come il cattolico omofobo “ratzingeriano” ormai marginalizzato nella Chiesa progressista di Francesco, non so quante volte i Cecchi Paone e i Luxuria di turno mi hanno additato con epiteti pesantissimi sventolandomi in faccia il “chi sono io per giudicare” del Papa del luglio 2013. In tutti quei dibattiti televisivi chiedevo di ascoltare il minuto intero della dichiarazione papale, non evirare solo i dieci secondi per strumentalizzarli. Già allora il Papa evidenziava la sua contrarietà alla “lobby gay” presente in Vaticano. E ovviamente nel 2016 ribadiva il no già espresso da Ratzinger sull’ordinazione di sacerdoti “con tendenze omosessuali”.

Incredibile quello che ti succede se irriti la lobby arcobaleno. In un minuto vieni trasformato in concime su cui si può liberamente sputare, anche se per dieci anni ti hanno innalzato come punto di riferimento assoluto.

L’aborto? “È come assoldare un sicario”. L’ideologia gender? “È il pericolo maggiore, somiglia al metodo con cui veniva formata la gioventù hitleriana”. Ci saranno donne prete o diacono? “No”. Sarà abolito il celibato ecclesiastico? “Non lo farò io”. Si possono benedire le coppie gay? “Si benedicono le persone, non l’unione, il matrimonio e la famiglia nascono da uomo e donna”. L’eutanasia e il suicidio assistito? “Sono pratiche da rifiutare, figlie della cultura dello scarto”. E l’utero in affitto? “È moderno schiavismo”.

La locura di Francesco è usare le parole con inusitata nettezza, con piglio argentino e rasoiata gesuitica. Badate bene, ho sintetizzato dichiarazioni che hanno attraversato tutto il pontificato. Chi voleva ascoltare, poteva ascoltare prima. Ma faceva comodo invece alzare la leva del volume sulle parole di apertura di Francesco a “tutti, tutti, tutti” nella Chiesa con la massima misericordia, per strumentalizzarle affermando che abbracciando le persone si legittimava anche il loro peccato. La comunicazione ha voluto utilizzare qualche errore di comunicazione, che pure c’è stato, per raccontare un papato paradossalmente schierato contro la Chiesa. Non a caso qualche giorno fa in un altro dei principali quotidiani italiani, la Stampa, il direttore firmava un editoriale affermando che su “aborto, eutanasia e orientamento sessuale” non doveva essere consentito il dibattito politico, perché la la linea può essere solo quella del conformismo woke. Papa Francesco è stato usato per arrivare a questo traguardo, per delegittimare i principi non negoziabili dei cattolici. Credo che Bergoglio lo abbia ben capito e in questa fase del suo pontificato si stia prendendo la libertà, per alcuni folle (la locura, appunto) di usare parole chiarissime e inequivocabili per affermare il suo pensiero che è quello di un Papa della Chiesa cattolica. Credo che il recente documento Dignitas infinita abbia messo il sigillo della nettezza dottrinale su tutti gli argomenti delicati della contemporaneità. E così facendo è finito nel mirino.

In questi dieci anni di insulti subiti in tv, radio e sui giornali come sui social ho sempre ribadito che il papato di Bergoglio era in assoluta continuità con quello di Ratzinger e Wojtyla, che le differenze di carattere pastorale non modificavano nulla sul piano dottrinale, che i principi non negoziabili restano non negoziabili per i cattolici. Non può essere diversamente, chi affermava il contrario aveva la sola finalità di distruggere l’influenza della Chiesa nella società.

Oggi Gramellini esalta Ratzinger “ballerino classico” per contrapporlo a Bergoglio “lottatore di wrestling”. Chi l’avrebbe mai detto, dopo un decennio trascorso a raccontare Benedetto XVI come capo degli oscurantisti che brigavano contro il progressista Francesco.

Andrea Scanzi pochi giorni fa a Otto e Mezzo da Lilli Gruber così ancora mi definiva, per ben due volte: oscurantista.

Chissà che dirà oggi di Francesco, senza capire che la Chiesa cattolica è l’unica fonte di luce in un’Italia rabbuiata dal loro feroce conformismo che ora finge di scandalizzarsi per una parola schietta usata dal Papa in una riunione a porte chiuse per spiegare che da cattolici abbracciamo tutti, ma non ci si rassegna al dilagare del peccato che chiamiamo con il suo nome.

Il Papa dice che bisogna parlar chiaro, con i sì e con i no, senza impapocchiare sempre ogni cosa in indigeribili ambiguità che si fanno andare bene tutto. Questo atteggiamento sembra folle ai Gramellini, agli Scanzi, a tutti i conformisti del nostro tempo, rapidamente mutevoli pure nei loro pregiudizi, secondo convenienza. Viva le parole sconvenienti del Papa, viva la locura di Francesco.

