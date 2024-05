Bestiario della Distruzione Metodica a Gaza e Jenin. La Figuraccia di David Parenzo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nei giorni scorsi ho collezionato tutta una serie di immagini che illustrano la tragedia di Gaza, ma anche quella della Cisgiordania occupata da decenni dall’esercito israeliano, e in cui militari e “coloni” compiono azioni contro l’umanità e le leggi internazionali. Buona visione e condivisione. La prima immagine riguarda Parenzo, che personalmente ritengo un personaggio imbarazzante per la nostra professione (vi ricordate quando consigliava ai rider di sputare nel cibo dei no-vax), che non ha perso l’occasione di fare una figuraccia. Da propagandista filo-sionista qual è, appunto. Buona visione e diffusione.

§§§

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: gaza, jenin, parenzo



Categoria: Generale