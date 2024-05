Treviso, Dante, Islam. Professore, Legga il Corano, o Cambi Mestiere. Agostino Nobile.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un caso che ha riempito i giornali nei giorni scorsi. Buona lettura e diffusione.

§§§

Ipocrisia musulmana e laicista

In una scuola di Treviso studenti musulmani sono stati esentati dalle lezioni su Dante e Divina Commedia, perché secondo i genitori “offende l’Islam”. È accaduto in una scuola media dove le famiglie musulmane hanno spesso protestato contro il poeta che colloca il profeta Maometto all’inferno.

Sembra che l’iniziativa sia nata dal professore che ha scritto alle famiglie i cui figli sono già esentati dall’ora di religione per chiedere il consenso a trattare l’opera dantesca.

Non sappiamo se il tutto è stato pianificato o meno, ma già il fatto di esentare i giovani musulmani dalle lezioni di religione nel paese che li ospitano lo trovo alquanto paradossale. Al limite sarebbe meglio aprire un confronto tra le due religioni. Ma capisco che questo comporterebbe uno studio generale delle due dottrine, cosa che un insegnante limitato culturalmente come quello che ha informato i genitori musulmani accolti a Treviso non farebbe mai. Vuoi mettere la goduria che si prova imitando gli struzzi con la testa sotto la sabbia!

A parte questo, con quale diritto i musulmani parlano di offese all’islam?

Vediamo alcuni passi del Corano (trad. F. Peirone – ed. Mondadori):

Sura 2:244: Combattete nella via di Allah e sappiate che Egli conosce ogni pensiero umano, palese e nascosto.

Sura 4:89: Vorrebbero fare di voi dei kafiruna (non musulmani) come loro, vorrebbero che voi vi abbassaste al loro livello. Fate attenzione a non crearvi tra loro degli amici, se prima non emigrano nel sentiero di Dio. Se si girano, prendeteli, fateli morire ammazzati ovunque essi si trovano.

Sura 5:33: Quella sarà la ricompensa dovuta a coloro che fanno guerra al Dio e al suo Profeta (Maometto): Moriranno di morte violenta. Saranno crocefissi: Gli sarà tagliata una mano e amputata la gamba della parte opposta alla mano. (…) Vergogna qui in terra, tremendo castigo nell’aldilà”.

Sura V: 38: Il ladro maschio e la femmina abbiano recisa la mano, questa sarà la ricompensa per quanto hanno fatto e punizione da parte del Dio, poiché Dio è potente e sapiente.

Sura 8:65: Esorta i musulmani a combattere nella via di Allah. Sappi che venti di noi saldi nella fede, saranno in grado di sconfiggere duecento miscredenti e cento musulmani sconfiggeranno mille di quelli che non capiscono i nostri segni.

Sura 9:29: (…) Combattete tra le genti della scrittura (Antico e Nuovo Testamento) quelli che non praticano la religione verace (islam). Combatteteli pure fino a che non abbiano pagato, uno ad uno, il tributo e non siano umiliati.

Sura 9:39: Se non vi lanciate in campo di battaglia (Dio) vi castigherà con doloroso castigo (…) Dio può davvero tutto.

Sura 43:32: (…) Siamo noi che provvediamo al loro sostentamento, in questo basso mondo, siamo noi che eleviamo in dignità alcuni sopra gli altri, affinché alcuni di essi rendano altri schiavi, obbligati al lavoro senza salario. E la misericordia del Signore è meglio assai di quello che accumulano!

Se il professore che insegna nella scuola su menzionata non conosce questi versetti è bene che cambi lavoro. Anzi, gli consigliamo di andare ad insegnare in una scuola di qualche paese musulmano. Ovviamente, dovrà evitare di parlare di qualsiasi soggetto cristianizzante. Potrebbe essere decollato.

Agostino Nobile

§§§

