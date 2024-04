Uno Studio Giapponese Scopre che le Iniezioni di mRNA Provocano il Cancro. The Exposé

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

Uno studio giapponese scopre che le iniezioni di mRNA provocano il cancro

di RHODA WILSON

Uno studio giapponese appena pubblicato conferma le preoccupazioni del professor Angus Dalgleish riguardo alle iniezioni di mRNA che causano il cancro. Dopo la pubblicazione dei risultati dello studio, il professore australiano Ian Brighthope ha classificato le iniezioni come cancerogene di classe uno.

Più di un anno fa, il professor Dr. Angus Dalgleish, un rinomato oncologo che esercita nel Regno Unito, ha pubblicato per la prima volta le sue preoccupazioni sul fatto che i suoi pazienti affetti da melanoma fossero in ricaduta dopo diversi anni di remissione.

“Non sono riuscito a trovare nessuna delle solite cause, ma dopo ulteriori indagini, mi sono reso conto che tutti avevano ricevuto un vaccino covid di richiamo tra tre settimane e tre mesi prima della recidiva del cancro, il momento in cui la loro repressione immunitaria fallisce”, ha scritto su The Lunedì la donna conservatrice.

Dopo aver lanciato l’allarme che i richiami del vaccino potevano indurre una ricaduta del cancro, è venuto a conoscenza di letteralmente dozzine di persone che non avevano avuto il cancro prima di sviluppare leucemia e linfomi dopo i richiami.

Nel novembre 2022, il Prof. Dalgleish ha scritto una lettera aperta al redattore capo della rivista medica The BMJ, esortando la rivista a “spiegare e discutere immediatamente gli effetti dannosi delle iniezioni di Covid” perché i tumori e altre malattie stanno rapidamente progredendo tra le persone. persone “potenziate”.

Alcune settimane dopo, riferì che altri oncologi lo avevano contattato per dire che stavano osservando lo stesso fenomeno della recidiva del cancro in molti pazienti con melanoma stabile da lunghi periodi.

“Da quando ho sottolineato questo pubblicamente sono stato contattato da molti medici e pazienti da tutto il mondo dicendo che non solo stanno vedendo lo stesso fenomeno ma anche un aumento di altri tumori, in particolare del colon-retto, del pancreas, dei reni e delle ovaie”, ha scritto su l’inizio di questa settimana.

Molte persone hanno ricevuto vaccini contro il covid contro la loro volontà, ha affermato il prof. Dalgleish. “Altri hanno ceduto al bullismo del servizio sanitario nazionale e dei medici di famiglia che li perseguitavano con messaggi e chiamate (che io stesso ricevevo regolarmente) sull’importanza di avere un richiamo, anche se non presentavano prove che potesse essere utile.”

Aggiungendo: “Avendo lavorato allo sviluppo di vaccini per un decennio, mi sono ricordato di un adagio secondo cui se un vaccino ha bisogno di un richiamo, non funziona!”

Nel suo ultimo articolo, il Prof. Dalgleish ha evidenziato diverse fonti di prova che hanno dimostrato che le sue preoccupazioni erano giustificate. Una delle fonti è un articolo giapponese pubblicato la settimana scorsa.

“Era disponibile su un server di pre-pubblicazione l’anno scorso, ma ora è stato sottoposto a revisione paritaria e pubblicato su Cureus. Intitolato “Aumento della mortalità per cancro corretta per l’età dopo la terza dose di vaccino con nanoparticelle lipidiche mRNA durante la pandemia di covid in Giappone”, ha affermato.

I risultati sono sorprendenti. Mostra che c’è stato un deficit per tutti i tumori nel 2020, quando si sono verificate la prima e la seconda ondata di covid. Nel 2021 si è registrato un eccesso di decessi del 2,2% e un aumento dei tumori dell’1,1%. Tuttavia, nel 2022, le morti in eccesso sono aumentate del 9,6% e il cancro del 2,1%. Questo documento è stato completato e pubblicato prima della pubblicazione dei dati del 2023, che quasi certamente saranno molto peggiori. Ciò che è notevole qui è che stiamo parlando di mortalità, cioè di morti per cancro e non di incidenza dello stesso.

Qual è allora la causa di questo aumento improvviso? Lo rivela il titolo dell’articolo!

Un massiccio studio sulle morti per cancro conferma i miei avvertimenti sui booster covid, The Conservative Woman, 15 aprile 2024

In un articolo pubblicato mercoledì, il professor Ian Brighthope, medico australiano in pensione, ha sottolineato lo stesso articolo giapponese e ha detto:

Oggi, a nome dei miei amici professionisti e colleghi medici, dichiaro che i vaccini mRNA sono cancerogeni di prima classe. L’mRNA è anche un mutageno ad ampio spettro. L’mRNA deve essere bandito a livello internazionale.

L’mRNA è un cancerogeno di classe uno, Ian Brighthope, 17 aprile 2024

Ha poi continuato spiegando cosa sono gli agenti cancerogeni, il processo di cancerogenicità e come vengono classificati gli agenti cancerogeni prima di invitare i lettori a prendere una decisione su come le iniezioni di mRNA cancerogene si basano sui risultati dello studio giapponese.

Di seguito sono riportati alcuni estratti dell’articolo del Prof. Brighthope, ma invitiamo i lettori a leggere integralmente il suo articolo informativo.

Cancerogeni e cancerogenicità

Gli agenti cancerogeni sono sostanze, organismi o agenti in grado di provocare il cancro alterando i meccanismi cellulari, genetici ed epigenetici all’interno dell’organismo, portando alla trasformazione di cellule normali in cellule tumorali. Questi agenti possono essere sostanze chimiche, virus o anche alcuni tipi di radioterapie utilizzate per trattare il cancro.

Gli agenti cancerogeni non causano necessariamente il cancro in ogni caso o in tutte le circostanze. Fattori come la quantità e la durata dell’esposizione, la composizione genetica dell’individuo e l’esposizione ad altri fattori ambientali svolgono un ruolo significativo nel determinare se una persona esposta a una sostanza cancerogena alla fine svilupperà il cancro. Inoltre, non tutte le mutazioni causate da agenti cancerogeni portano al cancro; solo alcune mutazioni in geni specifici che regolano la crescita cellulare, l’apoptosi e la riparazione del DNA possono provocare proliferazione cellulare incontrollata e cancro.

Il processo di cancerogenicità, noto anche come cancerogenesi o genesi tumorale, coinvolge più fasi in cui le cellule normali subiscono una serie di cambiamenti a livello cellulare, genetico ed epigenetico, con conseguente divisione cellulare anormale e formazione di cancro.

Partner per la prevenzione del cancro al seno: cancerogenesi | La trasformazione delle cellule normali in cellule tumorali, 13 novembre 2013 (2 minuti)

Classificazione degli agenti cancerogeni

Gli agenti cancerogeni possono essere classificati in base alla loro modalità di azione in cancerogeni genotossici e non genotossici. Gli agenti cancerogeni genotossici interagiscono direttamente con il DNA e/o l’apparato cellulare, influenzando l’integrità del genoma. Gli agenti cancerogeni non genotossici esercitano i loro effetti attraverso meccanismi che non comportano danni diretti al DNA.

Classificazione dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (“IARC”)

Le monografie IARC identificano i fattori che possono aumentare il rischio di cancro umano, compresi i fattori legati allo stile di vita. Gruppi di lavoro interdisciplinari di scienziati esperti esaminano gli studi pubblicati e valutano il peso delle prove che un agente può aumentare il rischio di cancro. Gli agenti vengono quindi classificati come cancerogeni, probabilmente o possibilmente cancerogeni o non cancerogeni per l’uomo, in base alla forza delle prove.

Il Gruppo di Lavoro IARC considera anche l’insieme delle evidenze, per giungere ad una valutazione complessiva della cancerogenicità dell’agente per l’uomo. La categorizzazione di un agente in uno dei quattro gruppi è una questione di giudizio scientifico che riflette la forza delle prove derivate da studi sull’uomo e su animali da esperimento e da dati meccanicistici e altri dati rilevanti.

I quattro gruppi IARC sono:

• Gruppo 1: prove sufficienti di cancerogenicità, la più alta classificazione IARC di cancerogenicità. [Gli agenti che si ritiene rientrino in questa categoria sono anche indicati come “cancerogeni di classe uno”.]

• Gruppo 2A (probabilmente cancerogeno per l’uomo) o Gruppo 2B (possibilmente cancerogeno per l’uomo): prove limitate di cancerogenicità, un’associazione positiva.

Gruppo 3: prove inadeguate di cancerogenicità.

Gruppo 4: prove che suggeriscono mancanza di cancerogenicità.

Classificazione del World Cancer Research Fund (“WCRF”) e dell’American Institute for Cancer Research (“AICR”)

Il rapporto Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global Perspective del WCRF e AICR del 2007 e i successivi aggiornamenti tumore-specifici si basano su revisioni sistematiche della letteratura scientifica su cibo, nutrizione e attività fisica.

Un gruppo WCRF e AICR ha giudicato e classificato le prove in cinque categorie: convincenti, probabili, limitate (prove suggestive), limitate (nessuna conclusione) o difficilmente in grado di influenzare il rischio di cancro.

Decidete voi stessi il livello di cancerogenicità che caratterizza l’mRNA

Dopo aver descritto come vengono classificati gli agenti cancerogeni, il Prof. Brighthope ha invitato i lettori a giudicare da soli come dovrebbero essere classificate le iniezioni di mRNA, condividendo le conclusioni dello studio giapponese recentemente pubblicato:

Aumenti statisticamente significativi dei tassi di mortalità aggiustati per età di tutti i tumori e di alcuni tipi specifici di cancro, vale a dire cancro ovarico, leucemia, prostata, cancro del labbro/orale/faringeo, del pancreas e della mammella, sono stati osservati nel 2022 dopo che due terzi dei La popolazione giapponese aveva ricevuto la terza o successiva dose di vaccino SARS-CoV-2 mRNA-LNP. Questi aumenti particolarmente marcati dei tassi di mortalità di questi tumori ERα-sensibili [recettori alfa sensibili agli estrogeni] possono essere attribuibili a diversi meccanismi della vaccinazione mRNA-LNP piuttosto che all’infezione da covid-19 stessa o alla riduzione delle cure contro il cancro a causa del blocco.

Aumento della mortalità per cancro adeguata all’età dopo la terza dose di vaccino a base di nanoparticelle mRNA-lipidiche durante la pandemia di COVID-19 in Giappone, Cureaus, 8 aprile 2024

Come afferma il titolo del suo articolo, il Prof. Brighthope classifica le iniezioni di mRNA come “cancerogeno di prima classe”.

Le fonti di questo articolo includono: L’mRNA è un cancerogeno di classe uno e un mutageno ad ampio spettro, The Liberty Beacon, 18 aprile 2024

