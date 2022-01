Arrendersi all’Evidenza. Siero che non Immunizza, Porta sull’Ignoto. Pericoloso?

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il nostro Arrendersi all’Evidenza ci offre questa riflessione documentata sui rischi possibili, e ignoti a tutti, compresi i produttori, del siero genico. Buona lettura.

LA VERITA’ VI RENDERA’ LIBERI

San Tommaso invitava a guardarsi dall’uomo che ha letto un solo libro. In effetti leggerne un altro amplia le vedute.

Grazie alla generosa ospitalità del Dr. Tosatti desidero condividere un ennesimo capitolo delle conoscenze che smontano la narrativa vaccinista fondata sulla ripetizione di slogan volutamente privi di approfondimenti.

L’argomento di oggi è tecnico e serve per scardinare uno dei miti che puntellano l’obbligo vaccinale di fatto e il green pass. Per illustrarlo con un linguaggio spero semplice, chiedo ai più pignoli la bontà di scusare qualche banalizzazione.

I promotori vaccinali sostengono che le proteine spike sintetizzate a seguito dell’istruzione genica inoculata nel deltoide 1) sono identiche a quelle virali e quindi 2) fanno produrre gli anticorpi che permettono di non ammalarsi o, se contagiati, almeno di non sviluppare forme gravi della malattia.

La cronaca ha già sconfessato la seconda parte della frase, dal numero 2) in poi. Non viene però spiegato che non è vera nemmeno l’affermazione scritta dopo il numero 1) e questo comporta delle conseguenze anche più pericolose del fatto che non si verifichi quel che c’è scritto dopo il 2).

Il Covid19 è un virus a RNA. Sorvoliamo sulla circostanza che non sia naturale ed è stato ingegnerizzato. Sorvoliamo sul problema che il sistema di tracciamento (il tampone PCR) sia affetto da notevoli imprecisioni, tanto maggiori quanto più viene amplificato il segnale. Sorvoliamo sul fatto che il numero dei positivi e dei deceduti è manipolabile e manipolato. Sorvoliamo anche sul fatto che per questa malattia ci siano altre cure differenti da una terapia genica a mRNA.

Sorvoliamo anche sui dubbi circa la presenza di sostanze non dichiarate (l’ossido di grafene) o sui forti sospetti che i lotti presenti non siano tutti uguali (come emergerebbe dall’attribuzione degli eventi avversi).

Restiamo alla realtà di un virus a mRNA che c’è e del vaccino a mRNA che è stato detto essere la sola difesa efficace .

Questo pseudovaccino è arrivato nei deltoidi di milioni di persone con una gran fretta, presentato come una panacea e chiedendo una firma per riceverlo, chiamato consenso informato. Iniziamo dunque dall’informare che si tratta della prima volta che si vaccina mRNA contro un agente infettivo; è il primo vaccino mai sperimentato sull’uomo per i coronavirus; è il primo uso del PEG (un eccipiente) per via iniettabile; sono presenti nanoparticelle lipidiche le cui schede di sicurezza esplicitano l’assenza di informazioni tossicologiche basilari; è la prima iniezione di polinucleotidi geneticamente modificati sulla popolazione generale .

Torniamo al problema della falsità dell’affermazione 1), ponendo attenzione alle due frasi sottolineate: l’mRNA del virus circolante (che ne codifica la proteina spike) è differente da quello della spike codificata dal mRNA del vaccino.

Infatti nell’inoculo genico, insieme al PEG e ai nanolipidi (certi) e forse al grafene (per lo meno in alcuni lotti), abbiamo un mRNA geneticamente modificato, in cui non solo l’Uracile (uno dei quattro nucleotidi del RNA) è stato sostituito da N1-metilpseudouridina, ma soprattutto è stata utilizzata un’ottimizzazione del codone (tripletta di nucleotidi lungo la catena mRNA che codifica l’informazione per l’inserimento di uno specifico amminoacido durante la sintesi proteica).

Queste modifiche si sono rese necessarie A) per poter eludere la risposta immunitaria che l’organismo sano riserverebbe ad un’iniezione di mRNa virale “indifeso” e B) perché questa ottimizzazione serve ad aumentare la capacità produttiva di proteine (in questo caso la spike) attraverso un cambiamento che porta a un codone alternativo eppure sinonimo di quello originario circolante in natura (ammesso e non concesso che il Covid19 sia di origine naturale).

Nei vaccini a mRNA l’ottimizzazione prevede un arricchimento di nucleotidi Guanina e Citosina sperimentalmente misurabile (GC content). Da un punto di vista delle biotecnologie giù il cappello!

Però non siamo cavie e questo è un esperimento pericoloso.

Bisogna sapere che in natura esistono delle strutture chiamate G4, che sono come dei quadrupoli di guanina, cioè un quartetto di Guanine disposte nello spazio per formare una struttura complessa. L’arricchimento di Guanina e Citosina inevitabilmente moltiplica le strutture G4 e questo ha delle implicazioni epigenetiche (cambiamenti fenotipici, cioè di forma e di comportamento a parità di genotipo, cioè di sequenza, un po’ come sarebbero il vapore acqueo, l’acqua e il ghiaccio, che è sempre accadueo ma apparentemente diversi).

Queste implicazioni non sono quisquilie per pignoli e palati fini della funzione cellulare: no, perché possono determinare la riprogrammazione delle funzioni cellulari alterandone le trascrizioni, le traduzioni e le replicazioni basate su RNA e tutta questa differenza dal naturale è potenzialmente patologico.

Dobbiamo anche renderci conto che il virus naturale è per il 12% proteina spike e per l’88% altre proteine.

Il virus che contagia un uomo impiega qualche giorno per replicarsi sulle mucose dove è arrivato e giungere ad essere identificato sia nei casi asintomatici, sia in quelli sintomatici. Invece un inoculo vaccinale introduce di botto 60 microgrammi di mRNA modificato codificante la spike, equivalente a 26 trilioni (1 trilione = 1 miliardo di miliardi) di molecole mRNA che -specie se iniettati maldestramente in un vaso- raggiungono in poche ore ogni parte dell’organismo. In più, a motivo dei nanolipidi che veicolano l’mRNA, superano anche la barriera ematoencefalica. Da non trascurare la nozione che ogni molecola di mRNA è in grado di far produrre da 10 a 100 proteine spike (essendo stata ottimizzata la catena proprio a questo scopo).

Riferimento un articolo di K. Mc Kerman, A. Kyriakopoulos, P. McCullough

In pratica l’impatto del vaccino è molto più forte di quello del contagio (un pugno assestato istantaneamente a tutto l’organismo in ogni suo distretto) e dura più di quanto non durerebbe l’infezione contratta naturalmente. I booster dati addirittura dopo sei mesi comportano un accumulo di proteina spike in ogni parte del corpo.

Il paradosso è che tutto questo NON impedisce di prendere il Covid (abbiamo già spiegato che il sistema immunitario risulta addirittura indebolito da questa prassi sperimentale) mentre inquina pericolosamente l’organismo di un’istruzione geneticamente modificata che può riprogrammare le cellule.

Allora, per concludere: quello che inoculiamo è troppo, tutto insieme, è modificato (non è vero che è lo stesso del virus). I codoni ottimizzati e la metilpseudouridina aggirano l’immunità innata (i recettori TLR), la depotenziano e possono riprogrammare la normale attività cellulare.

Inoltre il vaccino fa produrre anticorpi superati dalla naturale genesi di nuove varianti virali.

Come tutto questo possa impattare sulla salute e come realmente interagiscano le spike codificate dal mRNA vaccinale in caso di contagio con mRNA virale è un campo del tutto inesplorato della ricerca. Qualcuno inizia a temere che queste interazioni aprano a scenari pericolosi, ma in effetti è passato troppo poco tempo ancora, senza dimenticare che c’è più di un motivo di pensare che non tutti i lotti di vaccino siano uguali.

Sicuramente a chi ha firmato un “consenso informato”, anche boosted, tutto questo l’hanno spiegato all’hub.

Per chi fosse interessato c’è un esauriente articolo della Dr.ssa Stephanie Seneff sul tema.

Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes and microRNAs

La dottoressa Seneff lavora da decenni al MIT e vanta 286 pubblicazioni, giusto per valutare il livello.