Cuando la cultura dominante se fagocita a la cultura católica. Porfiri

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el Maestro Aurelio Porfiri les ofrece esta reflexión sobre un reciente acontecimiento noticioso que tuvo por protagonistas a un sacerdote napolitano y al Pontífice reinante. Feliz lectura.

Cuando la cultura dominante se fagocita a la cultura católica

Ha causado revuelo la noticia de la llamada telefónica del papa Francisco al párroco napolitano Michele Madonna. Veamos cómo relata el episodio la agencia Ansa: “La llamada telefónica tuvo lugar el jueves 4 de agosto, pero don Michele -que es muy activo en las redes sociales- no ha querido hasta ahora contar el episodio al público, que ha sido filtrado hoy por el pequeño círculo de colaboradores que ha tenido conocimiento de él. El Papa habló con el párroco, pidiéndole detalles sobre sus actividades -que en los últimos meses han sido ampliamente difundidas por los medios de comunicación, no sólo católicos- y recomendándole que le mantenga informado sobre su trabajo en el futuro. Don Michele Madonna, nacido en 1974, se hizo sacerdote a los 30 años. Hijo del dueño de una discoteca, fue DJ hasta los 23 años, y ahora dirige a los jóvenes y a los “alejados” muchas iniciativas pastorales fuera de los esquemas tradicionales, como las confesiones que se llevan a cabo por las calles del barrio, precisamente para ir al encuentro de los que no frecuentan habitualmente la iglesia. Su territorio es populoso y difícil: en el barrio de Montesanto, el mes pasado, causó revuelo el episodio de la niña de 12 años marcada en la cara por su ex novio de 16. Entre las iniciativas no convencionales se encuentra la “rave cristiana”, en la que los jóvenes bailan hasta el amanecer con música cristiana remezclada al estilo de la música disco, alternando con momentos de oración.

Ahora bien, ¿qué es una rave? Se trata de reuniones gratuitas caracterizadas por una música trepidante y percusiva al ritmo de la cual se baila durante horas y horas con el acompañamiento de alcohol y drogas. Es una típica manifestación en la que se desencadena el lado dionisíaco de la música, esa llamada a una forma primitiva, ancestral y salvaje que no creo que pueda conciliarse nunca con el anuncio cristiano. No todo se puede cristianizar y no vale el argumento de que atrae a los jóvenes. También las películas porno atraen a la gente, ¿asistiremos algún día a propuestas de porno cristiano? En Il Mattino, el padre Michele concedió una entrevista en la que, al ser preguntado por el uso de la rave, que aparentemente (pero en realidad) está tan alejada de la Iglesia, dijo: “Quería encontrar una palabra cautivante, también porque la palabra ‘rave’ significa delirio. Evidentemente, no se puede acercar a la religión, pero es una forma de atraer a los jóvenes que no frecuentan la Iglesia. Quiero presentarles a una persona que realmente puede colorear sus vidas, dándoles esa felicidad que los jóvenes buscan, pero demasiado a menudo en forma equivocada. Para mí, esta persona es Jesucristo”.

¿No parece muy confuso? Primero dice que no puede acercarse a la religión, que la palabra significa delirio, pero luego, pasando por encima de todo esto, dice que quería encontrar una forma de atraer a los jóvenes. Pero si sabe que no puede acercarse a la religión, ¿por qué lo hizo? Por no hablar de que los efectos de esta música no son sólo de entretenimiento, sino de una excitación casi orgiástica que nada tiene que ver con el cristianismo. En la misma entrevista, preguntado por la opinión de su arzobispo Battaglia, dijo: “Me dio su visto bueno. Ha llegado un mensaje del moderador de la Curia a todos los párrocos de la diócesis informando del evento. También estará presente el responsable de la pastoral juvenil de la diócesis, que ha invitado a muchos jóvenes a participar. Caminamos con un solo corazón y una sola voz”. Ahora no creo que los comentarios sean necesarios.

Me gustaría decir que comprendo el afán de ayudar a los jóvenes en zonas difíciles como en la que trabaja el padre Michele. Muchos sacerdotes se esfuerzan por arrebatar a los jóvenes de una vida de violencia. Por eso hay que alabarles y apoyarles. Pero sí se puede criticar el método utilizado, que en lugar de mostrarles una alternativa a las insidias del mundo les confunde en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Incluso el uso de canciones cristianas con letras posiblemente edificantes no tiene en cuenta el poder de la música, que no es neutral. Si pones una música sensual con las palabras de un salmo, la música actúa por sí misma y el texto pasa a un segundo plano. Además, los textos de este tipo de música son simples pretextos para la música misma. Repito que aprecio el celo del padre Michele, pero me parece que estamos encaminados por una senda completamente equivocada.

Publicado originalmente en italiano el 9 de agosto de 2022, en https://www.marcotosatti.com/ 2022/08/09/quando-la-cultura- dominante-si-mangia-quella- cattolica-porfiri/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

