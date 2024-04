Allarmi Antifascisti Obsoleti e il Comunismo (Reale) delle Elites. Osservatore Marziano.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Osservatore Marziano, sempre molto attento ai fatti di quaggiù, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul tema del giorno. Buona lettura e condivisione.

Caro Tosatti, sono turbato. Ma non perché il Papa va a parlare di IA in Puglia, patria del suo adorato don Tonino Bello. Neppure perché il Ministro Crosetto non vuole che venga candidato il Generale Vannacci. Neppure perché si è denunciato l’ospedale di Aosta perché si osa far ascoltare il battito del cuore della creatura prima di abortire. Ma son turbato per alcuni articoli che ho trovato oggi sul maggior quotidiano al mondo “antifascista” per vocazione, missione e intelligenza. Questo quotidiano (indovinello? chi sarà?) rappresenta anche l’unico caso conosciuto al mondo dove i suoi giornalisti hanno, di fatto, sfiduciato il Direttore e pure l’Editore, facendo un “buy-out” della direzione del giornale .

Oggi dicevo, due articoli scritti dalla cupola di potere culturale del quotidiano, mi hanno eccitato. Uno parla di “Storia manomessa con menzogne e omissioni. Così la -nuova destra-cancella l’antifascismo” .

Il secondo (di firma molto, molto autorevole… anche se da almeno un decennio piuttosto obsoleta..) spiega invece “L’opportunismo degli intolleranti..Perché il fascismo non è di altri tempi”!

Allarmi!

Segnalo invece, anche un articolo intelligente, scritto sul suo sito, dal direttore della Fondazione Van Thuan (StefanoFontana), il quale riprendendo i pensieri e gli scritti in proposito del grande filosofo Augusto del Noce, scrive che “la sinistra ha bisogno del fascismo per esistere”. Come un cancro per svilupparsi ha bisogno di ossigeno e sostanze nutritive, così il comunismo ha bisogno del fascismo quale male assoluto, arrivando a demonizzarlo quale “surrogato del diavolo” persino. Perciò il fascismo non deve mai morire affinché il comunismo viva. Non dimentichiamo che il fascismo è stato anzitutto socialismo e, se leggiamo Renzo de Felice intenderemo che a fondare il fascismo furono dirigenti socialisti. Ma anche questa è “storia manomessa” secondo il maggior quotidiano italiano antifascista che è stato controllato dalla redazione con un “colpo di stato”?

Il lettore di SC è invitato a riflettere perché è il sogno del neocapitalismo a sostenere il comunismo.

Detto sogno consiste nel controllare ricavi e profitti, per farlo deve controllare ed escludere la competizione dei concorrenti, per farlo deve arrivare ad una forma di monopolio. Per arrivare al monopolio deve arrivare al modello dirigistico comunista dell’ex Unione Sovietica.

Perciò le élites hipercapitalistiche vogliono “centralizzare” tutto, vogliono “centralizzare” ogni centro di decisione. Perciò noi dovremmo, in accordo con le grandi Encicliche sociali dei grandi passati Pontefici: “decentralizzare” il più possibile, affinché il controllo sui “propri affari” torni a chi ne è responsabile (per esempio la Famiglia …) . Si chiamava SUSSIDIARIETA’. Oggi è invece la famiglia ad esser sussidiaria agli Stati i quali sono sussidiari al super governo . E se per caso chi (ancora può votare alle elezioni ) sceglie candidati che non sono (nel pensiero e nell’anima…) comunisti, è un fascista… Sorbole!

Sono turbato dalla crescente stoltezza di voi umani , caro Tosatti. Ora vediamo cosa dirà in Puglia la massima autorità morale di Intelligenza Artificiale, che ha sostituito da tempo l’Intelligenza Umana. Noi su Marte, l’Intelligenza Marziana la proteggiamo a tutti i costi, perciò da noi l’Intelligenza Artificiale funziona ancora dopo qualche secolo che la utilizziamo…

suo OM

