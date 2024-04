25 Aprile: Riscrivere la Costituzione, Aggiungere la XIII Disposizione Transitoria. Luca Del Pozzo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Luca Del Pozzo, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni sul 25 aprile, che ci sembrano ben condivisibili, da persona ferocemente contraria a ogni totalitarismo, compreso anche e soprattutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni grazie ai partiti “democratici” , a Conte, Draghi, Mattarella e complici vari. E come immagine ci sembra opportuno mettere quella del libro di Giampaolo Pansa, Il Sangue dei Vinti. Buona lettura e condivisione.

§§§

C’è un vizio di fondo che connota le (stucchevoli, si può dire?) polemiche sull’antifascismo in occasione del 25 aprile (ultimo episodio della saga, l’affaire Scurati).

l refrain lo conosciamo: siccome l’Italia fu liberata dal giogo fascista anche grazie alla resistenza, ai partigiani rossi e in generale al contributo sovietico alla sconfitta di Hitler e Mussolini, l’antifascismo è connaturale/connaturato alla repubblica sorta dalle macerie del Ventennio.

Ora il vizio di tale ragionamento consiste nel fatto che soprattutto a sinistra (qualunque cosa oggi significhi il termine) ma non solo, si dimentica o si fa finta di non ricordare che quando nacquero la repubblica e la costituzione più bella del mondo nella quale venne inserita la famosa XII disposizione transitoria e finale che vieta la ricostituzione del partito fascista, erano ancora in corso ma non erano ancora noti al grande pubblico i misfatti anzi i crimini, in alcuni casi non meno efferati di quelli commessi dai fascisti, perpetrati dai partigiani.

Con l’aggravante che si trattò di crimini compiuti a guerra finita (leggi bene: a-gu-er-ra-fi-ni-ta).

La sinistra avrebbe ragione (e in ogni caso up to a point) se non avesse scheletri nell’armadio.

Peccato che di scheletri negli armadi la sinistra ne ha, eccome.

E non in senso metaforico.

In italia come ovunque il verbo dell’uomo di Treviri abbia attecchito (a proposito: sarà stato un caso che a Fatima la Madonna parlò ai pastorelli degli errori che la Russia avrebbe sparso per il mondo, ovviamente riferendosi al comunismo la cui rivoluzione in quel paese fu innescata – anche qui, un caso? – proprio il 17 ottobre del 1917, in coincidenza con l’ultima delle apparizioni?).

Tant’è che nel 2019 il parlamento europeo approvò una risoluzione che condannava, e giustamente, tutti i totalitarismi.

O vogliamo ancora nel 2024 trastullarci con la storiella del nazi-fascismo male assoluto e del comunismo amico fraterno dell’umanità?

E dico storiella non perché non sia vera la prima parte, ma perché è falsa la seconda.

Se davvero si vuole mettere la parola fine alle polemiche sterili e a pacificare una volta per tutte il Paese, il che ovviamente implica ripensare sotto una luce nuova la stessa ricorrenza del 25 aprile, il primo passo da compiere è rimettere mano alla costituzione (perché la costituzione si può modificare, vero?).

O eliminando la XII disposizione o integrandola aggiungendo anche il divieto di ricostituzione del partito comunista.

Nella consapevolezza che non può esserci vero antifascismo che non sia anche vero anticomunismo (essendo oltretutto comune la radice socialista).

E poi magari torniamo a festeggiare s. Marco evangelista, che è meglio.

§§§

