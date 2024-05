Bestiario Straordinario di un Massacro Estemporaneo a Rafah.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione una veloce raccolta di immagini dal web, sulla più recente nefandezza compiuta dall’esercito israeliano, oltre ad altre immagini di contorno. Sarebbe interessante sapere cosa ne pensa la signora a cui non si sa perché paghiamo con le nostre tasse migliaia di euro per l’inutile carica di senatore a vita e che disserta in genocidi e bestemmie. Che pena!

Qui sotto pubblichiamo un post pubblicato su X (già Twitter) dal prof. Alessandro Orsini. vittima di una persecuzione che non ha precedenti in quella che una volta era una democrazia. E da parte di persone che si fanno scudo di orrori antichi per avere mano libera a compierne di freschi.

La riquerela. Sono stato querelato per avere detto (prima di tutti) che Netanyahu avrebbe sterminato il popolo palestinese, il 7 ottobre 2023, quando scrissi su X: “Fino a quando ci saranno uomini come Netanyahu, lo sterminio di un popolo sarà sempre possibile”.

Ora che persino la Corte internazionale di giustizia dell’Onu riconosce che Netanyahu sta sterminando il popolo palestinese – ordinando addirittura a Israele di fermare l’offensiva a Rafah – sarò ri-querelato per avere fatto una previsione corretta. Ma la cosa più comica è che sono stato querelato per avere “diffamato” lo Stato d’Israele: “Diffamazione plurima”.

Capito? Io avrei diffamato uno Stato terrorista che si diffama da solo compiendo un genocidio ritenuto tale da tutti i Paesi del mondo a parte un manipolo di governi corrotti concentrati prevalentemente nell’Unione europea.

Immagino il dibattimento: “Abbiamo querelato il professor Orsini per avere detto che Israele sta compiendo un genocidio. Condannatelo! Arrestatelo! Chiudete tutti i suoi social! Imbavagliatelo! Impeditegli di parlare!”.

Ora aspetto una querela per avere detto che la Russia avrebbe sventrato l’Ucraina.

Nel mio ultimo libro, ho spiegato perché Israele sia uno Stato terrorista. Si può querelare un libro nella nuova società libera?

Un’ultima domanda: si è capito che non ho nessuna paura delle querele e delle minacce?

Si è capito che dopo le querele ho continuato a scrivere le stesse cose su X sulla pulizia etnica a Gaza?

Si capisce che non mi faccio intimidire da nessuno?

https://paperfirst.it/libri/ucraina-palestina-il-terrorismo-di-stato-nelle-relazioni-internazionali/

