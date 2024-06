Ogni Ginocchio si Pieghi…Padova, il Vescovo Risponde agli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato dal sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e diffusione.

DA PADOVA, IL VESCOVO RISPONDE.

📩 “Ogni ginocchio si pieghi”

Aggiornamento n. 3.

Laudetur Jesus Christus.

Con questo breve comunicato doverosamente informiamo di quanto appena ricevuto dal nostro Fabio T., novello paladino dell’Eucarestia.

È la risposta che ha gentilmente ricevuto dalla segreteria vescovile dove viene ringraziato per la segnalazione inviata alla Curia, circa l’illecito impedimento, imposto nel Duomo di Pieve di Sacco, in provincia di Padova, a chi voglia ricevere l’Eucarestia in ginocchio.

Preso atto che l’avviso del 9 giugno scatenante la protesta è scomparso dal bollettino parrocchiale del sito internet del Duomo – persiste solo la copertina, ma non il retro con il riferimento alle raccomandazioni a non inginocchiarsi