Bergoglione alla Prima Fr0c1ata. Mastro Titta.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, poteva il nostro Mastro Titta lasciarsi sfuggire un’occasione così ghiotta come quella offerta dalle recenti indiscrezioni sull’incontro del pontefice regnante con i vescovi italiani? Ovviamente no. Anche se la trascrizione pubblicata da Libero rende certamente meno choccanti le parole di Bergoglio : “Guardate: c’è già un’aria di frociaggine in giro che non fa bene. Oggi c’è una cultura dell’omosessualità rispetto alla quale chi ha orientamento omosessuale è meglio che non sia accolto in seminario, perché è molto difficile che un ragazzo che ha questa tendenza poi non cada. Vengono pensando che la vita del prete li possa sostenere, ma poi cadono nell’esercizio del ministero”. Un amico sacerdote ci ha inviato una foto, a testimonianza degli scherzi che impazzano sui social frequentati da ecclesiastici, che pubblichiamo qui sopra. Buona lettura e condivisione.

MASTRO TITTA: BERGOGLIONE ALLE FROCIATE

Uno ci prova a fare della salace ironia su un tizio, ma non fa in tempo a finire di scrivere che il tizio è un fanatico di trucco e parrucco , che quello lo brucia sul filo di lana e va oltre. Sempre oltre. Molto oltre. Benvenuti a sti frocioni : Bergoglio vi saluta sulla porta della chiesa in uscita come il coatto all’ingresso del ristorante di Fracchia. Bergoglione alle Frociate, se preferite Monicelli.

Tutti parlano del fatto che Bergoglio lamenta la frociaggine nei seminari . L’ottimo Matteo Bruni, una specie di forzato della precisazione papale, si è affrettato a dichiarare che naturalmente Francis il papa parlante non intendeva offendere nessuno – il nostro tempo è segnato quant’altri mai dal praeter-intenzionale: l’uomo agisce e parla senza intendere né volere, a vanvera. La novità è che ha chiesto “scusa a coloro che si sono sentiti offesi”. Pura gogna woke, come un Guido Barilla qualsiasi, costretto a frequentare corsi di rieducazione nei Laogai LGBTQ che taglieggiano le aziende omofobe: non solo l’omosessualità non va stigmatizzata e discriminata, ma va persino adorata, imparata, applicata con zelo certosino.

Interessante. Bergoglione si è mai scusato coi cattolici, accusati quando un profugo musulmano tagliò la gola a padre Hamel di uccidere le mogli? Non rompete le balle per un vecchio prete sgozzato come un capretto, uxoricidi: questo l’agrodolce giudizio pontificio sul martirio in odium fidei di un sacerdote di Cristo. Si è mai scusato con il cardinal Burke per le sue odiose parole quando si trovava in terapia intensiva col Covid? Si è mai scusato con le famiglie di conigli cattolici con numerosa prole? Ci mancherebbe. Ma con “coloro che si sono sentiti offesi”, ecco che la pubblica ammenda scatta come un pupazzo dalla scatola. Dalla Prima Lettera di Giorgio Mario ai Frocinzi: sentirsi offesi è molto peggio che esserlo. Al cuor non si comanda, figuriamoci più in basso.

Altro fatto interessante. L’espressione è stata usata a porte chiuse. Ricordiamo allora il parere clinico di padre Kolvenbach, suo superiore in Argentina, che ne stigmatizzava l’uso abituale di linguaggio volgare , considerandolo per questa e altre ragioni inadatto a fare il vescovo. Due sono i fatti gravi: che lo scivolone sia trapelato, e che Bergoglio si sia espresso con linguaggio da buttero maremmano. Per la verità il secondo è grave senza essere un fatto: più prosaicamente, è Giorgio Mario.

Unendo i puntini, la real casa poteva benissimo ignorare il pettegolezzo. Invece la pubblica ammenda certifica lo sfondone. Risultato: Bergoglione conferma l’oscurantismo bigotto, violento e odiatore del papa, e per estensione del papato. La Chiesa sarà anche aperta a tutti, ma il papa non può esimersi dallo stigmatizzare la frociaggine. Nei preti e solo in loro, non certo nei laici.

Un’implicazione notevole è che il papa, persino nel disgraziato caso fosse un pederasta praticante (ne abbiamo avuti diversi), è e resta l’unico baluardo contro la Chiesa arcobaleno. Non bisogna lasciarsi andare ad ottimistiche illusioni: Bergoglio ha talmente infrociato la Chiesa che la questione si porrà in modo inaffidabile al suo successore. Il quale, vista la temperie, potrebbe essere destituito in quanto devoto a Cristo e non all’omosessualismo.

Veniamo all’aspetto più interessante di tutti: perché mai il papa che non è abbastanza qualcuno per giudicare un gay che cerca Dio, il papa più omofilo di sempre per distacco, attacca a testa bassa i frocerdoti? I casi Rupnik , McCarrick, Zanchetta, Inzoli (spifferi sussurrano che don Mercedes continui a celebrare messa davanti ad un manipolo di irriducibili nonostante la riduzione allo stato laicale ) sono lì ad attestare un atteggiamento non binario nei confronti dei consacrati. Dentro la Chiesa c’è spazio per tutti, tutti, tutti, tranne che per i preti, i quali tutti sanno che sono tutti finocchi.

Ed eccoci all’astuzia bergoglionica: i preti sono tutti frociatori seriali e sono “troppi”, quindi pussino via. A meno di non ipotizzare che solo i postulanti siano omosessuali ammessi al sacramento da commissioni di virilissimi chierici, non si vede perché rettori di seminari diofrociani debbano – o siano in grado di – fare l’esame di eterosessualità a coloro che rispondono alla chiamata. Un cul de sac che si manifesta come un sac de cul, nel senso che non se ne esce.

Il papa, il quale per dovere di bandiera osteggia la frociaggine potrebbe per questa ragione essere persino destituito – basta degustare la furia livida con la quale la crème del giornalismo frocista si è scagliata contro papa Frocesco – diventa una figura surreale, un inciampo sul cammino stupefacente della Chiesa Lgbtq.

In fondo Bergoglione il papa ha finito di farlo. Cosa volete che gliene importi se non avrà successori, o questi saranno costretti a languire sotto il tacco a spillo del liquamismo erotico.

Per queste ragioni, che meriterebbero approfondimenti ben più estesi e tutt’altro che satirici, credo che questo infortunio paradossale nasconda l’attacco più formidabile all’autorità del papa e del clero cattolico che si sia mai visto, quanto meno nelle circostanze storiche date.

