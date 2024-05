El suicidio de la Compañía de Jesús. Ensayo-denuncia del rector de la Universidad Católica de Uruguay

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este artículo publicado por CNA, a quien agradecemos la cortesía. El artículo se basa en un estudio titulado "ENSAYO. AD USUM NOSTRORUM III. (A propósito de la 71ª Congregación de Procuradores). Feliz lectura y difusión.

§§§

El padre Julio Fernández Techera, sacerdote jesuita y rector de la Universidad Católica de Uruguay, ha escrito un ensayo crítico ampliamente difundido sobre la Compañía de Jesús, advirtiendo que la Orden, fundada por san Ignacio de Loyola en 1543 d. C., está en “una profunda decadencia”.

El texto se titula “Ad Usum Nostrorum III” (“Para nuestro uso III”), un ensayo del sacerdote de 57 años dirigido a sus hermanos jesuitas. El documento, originariamente difundido dentro de la Compañía de Jesús, fue publicado recientemente por el periodista español Francisco José Fernández de la Cigoña en su blog de Infovaticana.

Se trata del tercer documento de una serie que Fernández comenzó en 2022, cuando escribió su primer ensayo (“Ad Usum Nostrorum”), revelando que desde hacía tiempo se sentía insatisfecho por la situación imperante en la Compañía de Jesús, aunque aclarando que no atraviesa una crisis de vocación ni piensa en marcharse de ella.

Publicó el segundo ensayo un año después, en abril de 2023. En ese texto expresó su aprecio por las numerosas respuestas recibidas, incluso de jóvenes jesuitas, y también de algunos que no estaban de acuerdo con él pero que le agradecieron por la oportunidad de debatir y proponer una revisión de la Orden.

El tercer ensayo de Fernández está fechado el 22 de abril. El nuevo texto tiene como subtítulo “Algunas consideraciones sobre ‘De Statu Societatis 2023’ (‘Sobre el estado de la Compañía 2023’)”, en referencia al informe general presentado por el superior general de la Compañía de Jesús, en este caso el sacerdote venezolano Arturo Sosa, en colaboración con los Procuradores (que evalúan el estado de la Orden), quienes se reunieron en mayo del año pasado en Loyola (España).

“La Compagnia vive situazioni molto preoccupanti che sembrano non essere state affrontate nella Congregazione dei Procuratori e che non appaiono con chiarezza e non vengono riprese nel rapporto ‘De Statu’. Per fare alcuni esempi, nel dicembre del 2022 abbiamo appreso di quello che un gesuita italiano chiamò lo “tsunami Rupnik””, ha osservato Fernández nel suo saggio.

“La Compañía está viviendo situaciones muy preocupantes que parece que no se trataron en la Congregación de Procuradores y que no aparecen con claridad y asumidos en el informe De Statu. Por poner algunos ejemplos. En diciembre de 2022 nos enteramos de lo que un jesuita italiano llamó, el Tsunami Rupnik”, observó Fernández en su ensayo.

Marko Rupnik es un sacerdote expulsado de la Compañía de Jesús en 2023 -acusado desde 2018 de haber cometido graves abusos sexuales, espirituales y psicológicos contra al menos 20 mujeres de la comunidad de Loyola que cofundó en Eslovenia- y que sigue apareciendo como Jesuita y consultor vaticano en el Anuario Pontificio 2024.

Fernández se refirió luego al “escándalo” de los abusos sexuales contra menores “perpetrados por algunos jesuitas en Bolivia, y al supuesto encubrimiento por parte de algunos provinciales acusados ​​por la Fiscalía de ese país. Tuvimos que informarnos a través de la prensa y no recibimos una sola declaración o carta de la Curia General que explicara lo sucedido o pidiera oraciones por la provincia de Bolivia”.

El principal jesuita acusado en este caso es el difunto sacerdote Alfonso Pedrajas, conocido como “Padre Pica”, que tenía un diario personal en el que anotó los abusos sexuales perpetrados contra más de 80 menores en Bolivia, Perú y Ecuador.

Fernández resaltó en su último ensayo que “otros temas urgentes y que no se trataron con claridad y contundencia son: la caída del número de ingresos a la Compañía, que en Occidente se agudiza año a año, así como el alto número de abandonos de miembros de la orden. Hace poco un compañero me contó que en su provincia entraron en los últimos diez años 72 novicios. En el mismo período los jesuitas que abandonaron la Compañía en su provincia fueron 71”, agregando que “en 2023 ingresaron en toda la Compañía 314 novicios, y los fallecidos han sido 319”.

El sacerdote destacó también que hay actualmente 13.995 jesuitas y lamentó que “en pocos años la Compañía habrá desaparecido de varios países europeos y se volverá insignificante en otros de Europa, América y Oceanía”. El único crecimiento se da en África. En 2013 los jesuitas eran más de 17.200, lo que significa que en poco más de 10 años la Compañía disminuyó en más de 3.000 miembros. Para el sacerdote uruguayo “el problema no es sólo que se mueran muchos y entren pocos, sino que, además, no sabemos retener a muchos de los que entran”. Subrayó que “la razón por la que no tenemos vocaciones no es por la sociedad secularizada, el cambio de época y mil excusas más. La razón es que esas condiciones de nuestro tiempo nos han acobardado, nos abruman y no sabemos responder a los desafíos de hoy con el empuje y creatividad de ayer”.

Según Fernández, la visión del informe general sobre la Compañía de Jesús “podría ser perfectamente la mirada sobre el mundo de un think tank laico, vinculado a algún partido político de izquierda o a una ONG progresista”. Lamentó que “uno no encuentra en esa contemplación nada de la mirada sobrenatural o trascendente que se esperaría de una orden religiosa, apostólica y sacerdotal”.

Subrayó también Fernández que “hay muchos signos en la vida actual de las obras jesuitas, de los documentos que se publican y de las orientaciones que se dan, que dan la impresión de que estamos en una ONG y no en una orden religiosa”.

Para Fernández la Compañía de Jesús “está en una profunda decadencia. No lo sabe, o no lo quiere saber, que es lo mismo. Quiere creer que así es la situación de todas las demás realidades de la Iglesia que la rodean y que por tanto es lo que debe ser”. Según él, el gobierno de la Compañía “teme que si le habla claro al conjunto de la orden sus miembros sufran y se desalienten. Prefiere mantener la ficción de que las cosas van bien antes que arriesgarse a reconocer la decadencia religiosa y apostólica de la Compañía”.

Respecto al informe general de los Jesuitas de 2023, Fernández resaltó que “en todo este largo documento, de más de 24 mil palabras, no aparece nunca la palabra sacerdote y sólo dos veces sacerdocio, aunque para hacer una referencia distinguiendo entre el sacerdocio en la Compañía y el sacerdocio diocesano”. Y resaltó: “Creo que nuestra actitud es suicida: queremos vocaciones para el sacerdocio en la Compañía, pero no queremos hablar de ser sacerdotes”.

Hacia el final del ensayo, Fernández recuerda que los jesuitas “tenemos un carisma maravilloso y necesario para la Iglesia, un carisma religioso, apostólico y sacerdotal. Debemos recuperarlo y vivirlo con pasión, audacia y generosidad. Para lograr eso es necesario hablar con más libertad, expresar con claridad lo que vivimos y pensamos, dejar de ser políticamente correctos y de utilizar frases hechas y slogans”.

Para concluir, Fernández expresa su oración para que “nuestro Señor Resucitado nos conceda en este tiempo su gracia para que como Compañía suya renovemos nuestra fe y caridad. Que por sobre todo nos conceda en este tiempo una esperanza viva para creer que, si nos ponemos en sus manos y somos fieles, todavía podemos resurgir y volver a ser un gran servicio para su Iglesia”.

ACI Prensa, socio periodístico en idioma español de CNA, contactó a la Curia General Jesuita en Roma para preguntarle sus impresiones sobre el ensayo de Fernández. Al momento de la publicación de este artículo no se había recibido ninguna respuesta.

En un artículo publicado en marzo de 2022, el fallecido cardenal George Pell, bajo el seudónimo de Demos, sugirió llevar a cabo una Visita Apostólica o una investigación sobre la Compañía de Jesús.

A principios de la década de 1980 fue la última vez que se investigó a los jesuitas. En ese momento, el papa Juan Pablo II intervino personalmente en el gobierno de la Orden, destituyendo al padre Pedro Arrupe de su cargo de superior general.

Publicado originalmente en Italiano el 25 de mayo de 2024, en https://www.marcotosatti.com/ 2024/05/25/il-suicidio-della- compagnia-di-gesu-saggio- denuncia-del-rettore- delluniversita- cattolicadelluruguay/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

