Nella Chiesa, Posto per Tutti? Sì, ma…il Caso dell’Adultera e Gesù Rigido. Luca Del Pozzo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo breve commento di Luca Del Pozzo, che ringraziamo di cuore, in relazione alle polemiche suscitate dalla frase del pontefice regnante, e più in generale al trema dell’accoglienza nella Chiesa. Buona lettura e condivisione.

§§§

E’ vero, nella Chiesa c’è spazio per tutti.

Come è vero che Dio ama tutti, così come siamo.

Basta però capirsi su quel “come siamo”, perché detta così il rischio di equivoci e fraintendimenti anche gravi è dietro l’angolo.

Se dunque il “come siamo” lo si intende nel senso che Dio, essendo stati gli uomini perdonati in virtù del sacrificio di Cristo che ha pagato Lui il conto per tutti, effettivamente ama ogni persona così come essa è, va bene.

Ma se invece lo si intende nel senso che, siccome Dio mi ama come sono, posso restare nella mia realtà di peccato senza alcun bisogno di convertirmi, come se cioè peccare o non peccare fosse in fin dei conti la stessa cosa, bè in questo caso la musica cambia.

E parecchio, anche.

Ed è una musica sbagliata perché sarebbe come affermare che Dio, oltre al peccatore, amasse anche il peccato.

ll che è evidentemente una bestemmia.

Pensarla così equivale ad intendere l’amore gratuito di Dio non già come uno sprone per, appunto, convertirsi e cambiare vita abbandonando il peccato, ma una specie di lasciapassare per continuare a vivere come ci pare e piace.

Un approccio, questo, oltre che pastoralmente miope posto che non si ha, come dire, la percezione che né i seminari né le chiese si stiano di nuovo riempiendo essendo piuttosto entrambi sempre più vuoti, è anche teologicamente assai scivoloso, per usare un eufemismo, dal momento che postula la possibilità che grazia e peccato possano coesistere quando invece si escludono a vicenda come la luce e le tenebre (senza che questo, ovviamente, precluda il fatto che si possa essere santi e peccatori allo stesso tempo, come per altro la storia stessa della santità dimostra. Ma questo non sposta di una virgola quanto stiamo dicendo).

E’ vero, Gesù usò misericordia con l’adultera che i farisei volevano lapidare; ma non risulta che le abbia detto “tranquilla, continua pure con la tua vita, tanto io ti perdonerò sempre”; le disse piuttosto “va e non peccare più”.

O anche nostro Signore era troppo rigido?

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: adultera, del pozzo



Categoria: Generale