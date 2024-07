Il New York Times: Biden Deve Abbandonare la Corsa. I Poteri Forti Temono Trump.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, grazie alla cortesia dell’amico Umberto Pascali, a cui va il nostro grazie, offriamo alla vostra attenzione questo articolo significativo e importante, perché il New York Times è l’espressione dei poteri forti che controllano gli USA, e di converso anche le nostre esistenze. E testimonia anche in maniera evidente quanto questi poteri finanziari, politici, economici e militari temano una vittoria di Trump, dopo lo scandalo delle elezioni truccate del 2020. Buona lettura e condivisione.

Il Presidente Biden ha ripetutamente e giustamente descritto la posta in gioco nelle elezioni presidenziali di novembre come niente di meno che il futuro della democrazia americana.

Donald Trump ha dimostrato di essere un pericolo significativo per quella democrazia, una figura erratica ed egoista indegna della fiducia del pubblico. Ha tentato sistematicamente di minare l’integrità delle elezioni. I suoi sostenitori hanno descritto, pubblicamente, un’agenda 2025 che gli darebbe il potere di realizzare le promesse e le minacce più estreme. Se tornerà in carica, ha giurato di essere un tipo diverso di presidente, non limitato dai controlli sul potere previsti dal sistema politico americano.

Biden ha affermato di essere il candidato con le migliori possibilità di affrontare questa minaccia di tirannia e di sconfiggerla. La sua argomentazione si basa in gran parte sul fatto che avrebbe battuto Trump nel 2020. Questa non è più una motivazione sufficiente per spiegare perché Biden dovrebbe essere il candidato democratico di quest’anno.

Nel dibattito di giovedì, il Presidente doveva convincere il pubblico americano di essere all’altezza delle formidabili richieste della carica che sta cercando di ricoprire per un altro mandato. Tuttavia, non ci si può aspettare che gli elettori ignorino ciò che invece era evidente: Biden non è più l’uomo di quattro anni fa.

Giovedì sera il Presidente è apparso come l’ombra di un grande funzionario pubblico. Ha faticato a spiegare cosa avrebbe realizzato in un secondo mandato. Ha faticato a rispondere alle provocazioni di Trump. Ha faticato a ritenere Trump responsabile delle sue bugie, dei suoi fallimenti e dei suoi piani agghiaccianti. Più di una volta ha faticato ad arrivare alla fine di una frase.

Biden è stato un presidente ammirevole. Sotto la sua guida, la nazione ha prosperato e ha iniziato ad affrontare una serie di sfide a lungo termine, e le ferite aperte da Trump hanno iniziato a guarire. Ma il più grande servizio pubblico che Biden può fare ora è annunciare che non continuerà a correre per la rielezione.

Allo stato attuale, il Presidente è impegnato in una scommessa avventata. Ci sono leader democratici meglio attrezzati per presentare alternative chiare, convincenti ed energiche a una seconda presidenza Trump. Non c’è motivo per il partito di rischiare la stabilità e la sicurezza del Paese costringendo gli elettori a scegliere tra le carenze di Trump e quelle di Biden. È una scommessa troppo grande sperare semplicemente che gli americani trascurino o ignorino l’età e l’infermità di Biden, che vedono con i loro occhi.

Se la corsa si riducesse a una scelta tra Trump e Biden, il presidente in carica sarebbe la scelta inequivocabile di questo consiglio. Questo è il pericolo che rappresenta il signor Trump. Ma proprio in considerazione di questo pericolo, della posta in gioco per il Paese e delle capacità diseguali di Biden, gli Stati Uniti hanno bisogno di un avversario più forte del presunto candidato repubblicano. Fare un appello per un nuovo candidato democratico a questo punto della campagna è una decisione che non si prende alla leggera, ma riflette la portata e la gravità della sfida di Trump ai valori e alle istituzioni di questo Paese e l’inadeguatezza di Biden ad affrontarlo.

La rinuncia alla candidatura andrebbe contro tutti gli istinti personali e politici di Biden. Egli si è rialzato da tragedie e battute d’arresto in passato e crede chiaramente di poterlo fare di nuovo. I sostenitori del Presidente stanno già spiegando il dibattito di giovedì come un dato di fatto rispetto a tre anni di risultati. Ma la performance del Presidente non può essere liquidata come una serata storta o attribuita a un presunto raffreddore, perché ha confermato le preoccupazioni che si sono accumulate per mesi o addirittura per anni. Anche quando Biden ha cercato di esporre le sue proposte politiche, ha incespicato. Non può essere compensato da altre apparizioni pubbliche perché ha limitato e controllato attentamente le sue apparizioni pubbliche.

Va ricordato che Biden ha sfidato Trump a questo duello verbale. Ha stabilito le regole e ha insistito su una data anticipata di mesi rispetto a qualsiasi altro dibattito sulle elezioni generali. Ha capito che doveva affrontare le preoccupazioni dell’opinione pubblica sulla sua acutezza mentale e che doveva farlo il prima possibile.

La verità con cui Biden deve confrontarsi ora è che non ha superato il suo stesso test.

Nei sondaggi e nelle interviste, gli elettori affermano di essere alla ricerca di voci nuove per affrontare Trump. La consolazione per Biden e i suoi sostenitori è che c’è ancora tempo per sostenere un altro candidato. Mentre gli americani sono abituati alla lunga fatica delle elezioni presidenziali pluriennali, in molte democrazie le campagne elettorali si svolgono nell’arco di pochi mesi.

È una tragedia che gli stessi repubblicani non siano impegnati in un esame di coscienza più profondo dopo il dibattito di giovedì. La stessa performance di Trump dovrebbe essere considerata squalificante. Ha mentito sfacciatamente e ripetutamente sulle sue azioni, sul suo operato come presidente e sul suo avversario. Ha descritto piani che avrebbero danneggiato l’economia americana, minato le libertà civili e incrinato le relazioni dell’America con le altre nazioni. Si è rifiutato di promettere che avrebbe accettato la sconfitta, tornando invece al tipo di retorica che ha incitato l’attacco al Congresso del 6 gennaio.

Il Partito Repubblicano, tuttavia, è stato cooptato dalle ambizioni di Trump. Il Partito Democratico ha l’onere di anteporre gli interessi della nazione alle ambizioni di un singolo uomo.

I democratici che si sono affidati a Biden devono ora trovare il coraggio di dire verità chiare al leader del partito. I confidenti e gli assistenti che hanno incoraggiato la candidatura del Presidente e che lo hanno messo al riparo da apparizioni pubbliche non scritte dovrebbero riconoscere il danno arrecato alla posizione di Biden e l’improbabilità che egli possa ripararlo.

Giovedì sera Biden ha risposto a una domanda urgente. Non è stata la risposta che lui e i suoi sostenitori speravano. Ma se il rischio di un secondo mandato di Trump è così grande come dice lui – e siamo d’accordo con lui che il pericolo è enorme – allora la sua dedizione al Paese lascia a lui e al suo partito una sola scelta.

La strada più chiara per i Democratici per sconfiggere un candidato definito dalle sue bugie è quella di trattare in modo sincero con l’opinione pubblica americana: riconoscere che Biden non può continuare la sua corsa e creare un processo per selezionare qualcuno più capace di lui per sconfiggere Trump a novembre.

È la migliore occasione per proteggere l’anima della nazione – la causa che ha spinto Biden a candidarsi alla presidenza nel 2019 – dalla deformazione maligna di Trump. Ed è il miglior servizio che Biden può rendere al Paese che ha nobilmente servito per così tanto tempo.

