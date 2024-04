Fumu Tamuzo, Calciatore Francese, Fa Causa a BionTech e Pfizer. Accusa il Siero di Averlo Rovinato Fisicamente.

Secondo la ricostruzione de Le Parisien, i guai fisici di Tamuzo sarebbero cominciati nel 2021, appena dopo che il calciatore francese si era sottoposto alle prime due dosi vaccinali, con vari infortuni al ginocchio destro. Nel marzo del 2022, l’attaccante ha sostenuto la terza vaccinazione e, subito dopo, ha patito la rottura del tendine d’Achille. Per lui, tutto collegato tra vaccini e infortuni.

Dopo le due dosi di vaccino ricevute nei mesi di luglio e agosto 2021, François-Xavier Fumu Tamuzo non ce l’ha più fatta. Il giocatore dello Stade Lavallois riporta una serie di infortuni al ginocchio. Dopo la terza dose nel marzo 2022, il suo tendine d’Achille ha ceduto. Se non è né antivax né complottista, il calciatore allenato all’Auxerre comincia ad avere dei dubbi.

Due anni dopo, François-Xavier Fumu Tamuzo non è più tornato in campo e si è appena ritirato. Secondo France Bleu Mayenne, avrebbe deciso di portare in tribunale Pfizer e BioNTech. “Per due anni il mio cliente è stato in peregrinazione medica e nessuno ha messo in dubbio gli effetti avversi del vaccino. Anche se sappiamo che esistono oggi, nessuno può negarlo. E man mano che queste preoccupazioni crescevano, François-Xavier andò a consultare degli specialisti di medicina interna che alla fine espressero questo dubbio. Bisogna revocarlo”, giustifica il suo avvocato Éric Lanzarone.

“La lunga camminata è appena sopportabile”

“Vorrei capire perché il mio corpo ha smesso di funzionare”, spiega il giocatore la cui quotidianità è ormai stravolta. La lunga camminata è appena sopportabile, il jogging mi è impossibile. Quando voglio iniziare a spingere, ad esempio per salire le scale o su uno scaffale o addirittura scendere le scale, il dolore è forte. »

In questa vicenda viene presa di mira anche la Federcalcio francese. “All’epoca dei fatti la vaccinazione non era obbligatoria. Successivamente lo divenne per i calciatori professionisti. Ritengo che la FFF abbia una responsabilità in questa storia. Ha costruito un protocollo sanitario ancor prima dell’introduzione di una legge», continua Éric Lanzarone al microfono di France Bleu. Il 2 luglio è prevista un’udienza presso il tribunale di Parigi per chiarire questa vicenda.