Carpi, 11 Maggio: Processione e Te Deum di Ringraziamento per la Fine della Mostra Blasfema.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato sul sito degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo. Buona lettura e condivisione.

PROCESSIONE CARPI: ANNUNCIO UFFICIALE

Appuntamento a Carpi

confermato per sabato 11 maggio

di Veronica Cireneo

Nella giornata di ieri giovedì 25 aprile, come precedentemente annunciato, durante l’evento degli “Stati Generali” di Radio Spada, a Reggio Emilia è stata confermata la Grande Processione di Riparazione e la recitazione del “Te Deum” di ringraziamento per lo smantellamento anticipato della notoria mostra blasfema, imprudentemente allestita nella Chiesa di Sant’Ignazio, a Carpi.

Sarebbe stato certamente impossibile non ringraziare il Cielo per un dono inatteso così grande: la chiusura anticipata di quella mostra, causa di tanto dolore e sconcerto nelle anime dei semplici, che hanno saputo superare la criticità violentemente imposta, proprio con l’unità nella preghiera, anche pubblica e collettiva.

Cinque sono stati i rosari di riparazione recitati nel piazzale antistante la chiesa. Tutti organizzati e condotti dal Comitato “Quanta Cura”, l’ultimo compreso che è stato appunto un Rosario di ringraziamento.

Quel giorno, il 20 aprile, fu una giornata molto fredda e si supponeva che pochi sarebbero stati i rosarianti, che invece non hanno desistito, presentandosi all’appuntamento, in numero significativo, tanta era la gioia di vedere finalmente la porta della chiesa chiusa al pubblico ludibrio, sulla quale campeggiavano finalmente, non più manifesti pubblicitari osceni, ma sacri stendardi, segno di liberazione.

La cosa ha fatto molto piacere, soprattutto a Marco l’organizzatore, che ha condiviso gentilmente con noi le fasi salienti di quell’ incontro e le parole di ringraziamento espresse alla fedele combriccola dei rosarianti, e a quanti per settimane hanno presenziato ai rosari di supplica e riparazione. Scrive così Marco:

“Carissimi,

siamo grati di cuore ai tanti fedeli accorsi in questi mesi alla preghiera pubblica del rosario e a quanti si sono presentati ancora la sera del 20 aprile, per condividere il dovere e la gioia di ringraziare il Cielo, nonostante il freddo e il meteo assolutamente non favorevoli…”

Riferisce ancora che insieme ad un numero sostanzioso di fedeli, in penitente ed umile raccoglimento, sono state recitate significative preghiere di ringraziamento quali: il Testamento Spirituale di S. Bernadette Soubirous …, la preghiera alla Vergine “…tu terribile come esercito schierato a battaglia, che hai da sola distrutto tutte le eresie del mondo …” di San Giovanni Bosco e l ‘Atto di riparazione al Sacro Cuore di Gesù.Mentre il canto dell’Ave Maria di Lourdes, concludeva l’incontro di preghiera.

Eccoci quindi, dopo il rosario di ringraziamento, alla grande processione: evento storico, al quale hanno già aderito oltre una dozzina tra movimenti ed associazioni cattoliche, tra cui il Comitato Scopelli, promotore, che muoverà i suoi passi alle ore 17 da viale dei Cipressi,7 in Carpi , nella giornata di sabato prossimo 11 Maggio, per la durata ipotizzata di circa un paio di ore.

Partecipiamo numerosi a lode e gloria dell’Altissimo Sommo Dio.

Veronica Cireneo

26 aprile 2024

Canale telegram degli Alleati dell’Eucarestia e del Vangelo

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35