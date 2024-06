Financial Times. La NATO non Ha Difese aeree Sufficienti a Proteggere l’Europa Orientale da un’Invasione.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, su segnalazione dell’amico Umberto Pascali, che ringraziamo di cuore, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Veritas Liberavit Vobis, con buona pace dei dott. Stranamore che ci stanno conducendo passettino dopo passettino alla guerra con la Russia. Ma ai burattinai d’oltre Oceano che importa? Il prezzo lo pagheranno i servi indigeni…Buona lettura e condivisione.

La NATO non ha difese aeree sufficienti per proteggere l’Europa orientale da un’invasione, dice un rapporto del Financial Times



Secondo un nuovo rapporto del Financial Times, i paesi dell’Europa centrale e orientale potrebbero trovarsi vulnerabili durante un’invasione a causa delle deboli difese aeree della NATO.

I membri dell’alleanza militare hanno solo meno del 5% delle capacità di difesa aerea necessarie per proteggere quelle regioni dagli attacchi, ha riferito mercoledì il FT , citando persone che hanno familiarità con i piani di difesa della NATO.

Interrogato sul rapporto, un funzionario della NATO ha detto al FT che gli “obiettivi di capacità e piani di difesa sono classificati”, ma ha osservato che le sue scorte di difesa aerea “sono state ridotte”.

“I nuovi piani di difesa della NATO aumentano significativamente anche i requisiti di difesa aerea e missilistica in termini di quantità e prontezza”, ha detto il funzionario al quotidiano.

Il funzionario ha aggiunto che l’organizzazione è fiduciosa che la sua deterrenza contro la Russia “rimanga forte”.

I rappresentanti della NATO non hanno risposto immediatamente ad una richiesta di commento da parte della BI inviata al di fuori del normale orario lavorativo.

Il rapporto del FT arriva in un momento in cui crescono le preoccupazioni che la NATO possa trovarsi in guerra con la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte di quest’ultima nel 2022.

A febbraio, i servizi segreti esteri dell’Estonia hanno dichiarato di aspettarsi un “ aumento significativo delle forze russe vicino al confine estone nei prossimi anni ”.

“Il Cremlino probabilmente prevede un possibile conflitto con la NATO entro il prossimo decennio”, ha affermato l’agenzia di intelligence. Martedì 4 giugno, il leader russo Vladimir Putin ha lasciato intendere che la Russia potrebbe reagire contro i paesi europei che chiedono all’Ucraina di attaccare direttamente la Russia.

“Quindi, questi funzionari dei paesi della NATO, specialmente quelli con sede in Europa, in particolare nei piccoli paesi europei, dovrebbero essere pienamente consapevoli di ciò che è in gioco”, ha detto Putin ai giornalisti.

“Dovrebbero tenere presente che i loro sono paesi piccoli e densamente popolati, il che è un fattore da tenere in considerazione prima di iniziare a parlare di un attacco in profondità nel territorio russo”, ha detto. “Questa escalation senza fine può portare a gravi conseguenze.”

Il Colonnello Douglas Macgreggor in un’intervista al Giudice Andrew Napolitano su Youtube martedì 4 giugno, ha detto che le difese NATO in Europa sono estremamente ridotte rispetto alle forze della Russia.

Inoltre il colonnello dice che i russi possono colpire gli Stati Uniti senza che gli USA possano difendersi perché i russi hanno missili ipersonici che non sono intercettabili e che verranno lanciati dai sottomarini nucleari che stanno già girando intorno alle coste USA.

Macgreggor ha anche detto che nell’ultimo bombardamento dei russi in Ucraina del fine settimana appena passato sono morti molti ufficiali della NATO tra i quali un generale USA.

Macgreggor è stato il consigliere del segretario (ministro) alla Difesa durante la presidenza Trump.

https://www.businessinsider.com/nato-not-enough-air-defences-eastern-europe-invasion-2024-5

