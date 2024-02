Politica del Siero Scellerata. Denunciata da uno Studio di Science Direct. Borghi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo post pubblicato dall’on. Claudio Borghi su X (già Twitter) che cita uno studio estremamente completo, di cui abbiamo tradotto qualche riga, e che illustra i danni derivanti dai cosiddetti vaccini anti-covid (che in realtà vaccini non erano). Sarebbe interessante sapere che cosa possano dire i vari viro-cialtroni che hanno tenuto banco in questi anni, e alcuni personaggi – primo fra tutti quello che dovrebbe essere il Garante delle libertà costituzionali, il punto più basso mai raggiunto al Quirinale in tutta la sua storia, monarchia compresa. Dov’era la “scienza” in tutto questo? Nei bonifici di Big Pharma? Buona lettura e diffusione.

Man mano che gli studi come quello pubblicato su “Vaccine” https://sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270 vengono pubblicati diventa sempre più evidente la scelleratezza delle politiche di obbligo vaccinale surrettizio attuate per costringere i ragazzi all’iniezione.

La ormai dimostrata presenza di miocarditi e pericarditi come effetti collaterali con numerosità apparentemente concentrata nei giovani si confronta con il rischio praticamente zero di mortalità del Covid per individui giovani senza gravi patologie.

E’ quello che appariva dai numeri subito all’inizio e che ho tentato ahimè inutilmente di denunciare in aula sin dalle prime discussioni. In qualsiasi caso ci sarebbe voluta prudenza per bambini e ragazzi ma nulla, il deputato Siani del PD praticamente mi diede dell’assassino in aula perché “anche solo tre morti giovani di covid erano troppi”, peccato che così facendo questo galantuomo, insieme con il suo sodale speranza, stava creando centinaia di miocarditi in ragazzi sanissimi.

Non essere riuscito a convincere i miei colleghi della pazzia che si stava facendo rimane il più grande insuccesso della mia vita politica, a poco vale dire che “io votai contro”, in politica non serve a nulla la testimonianza: vince chi riesce a convincere il 51% e io non ci andai nemmeno vicino.

Ciò non significa che non si ottenne mai nulla: non posso dimenticare quel drammatico dicembre in cui il PD, con la bava alla bocca e spalleggiato da Draghi, cercò di forzare l’obbligo vaccinale per tutti, anche per i bambini e dove, almeno per una volta, in consiglio dei ministri, Giorgetti riuscì a trovare un momento di esitazione nel M5S e a fermare, facendo sponda con loro, questa follìa limitando l’obbligo ai 50enni (e anche in questo caso almeno stiamo riuscendo a non far pagare le multe).

Se si fosse dato retta a speranza, Draghi, Siani, Locatelli e C. tutti sarebbero stati obbligati direttamente a portare i ragazzi ad esporsi a questi rischi e, nonostante ciò, in troppi vi furono obbligati in modo surrettizio negandogli lo sport o la scuola. Passeremo al setaccio tutti questi dati in commissione covid con l’ausilio dei migliori statistici e nessuna responsabilità sarà occultata.

Ecco un brano dello studio, nella nostra traduzione:

I partecipanti comprendevano 99.068.901 individui vaccinati. In totale, nel periodo di studio sono state somministrate 183.559.462 dosi di BNT162b2, 36.178.442 dosi di mRNA-1273 e 23.093.399 dosi di ChAdOx1 nei vari siti partecipanti. I periodi di rischio successivi a schemi vaccinali omologhi hanno contribuito a 23.168.335 anni-persona di follow-up. Rapporti OE con LBCI > 1,5 sono stati osservati per la sindrome di Guillain-Barré (2,49, 95 % CI: 2,15, 2,87) e per la trombosi del seno venoso cerebrale (3,23, 95 % CI: 2,51, 4,09) dopo la prima dose di vaccino ChAdOx1. L’encefalomielite acuta disseminata ha mostrato un rapporto OE di 3,78 (95 % CI: 1,52, 7,78) dopo la prima dose di vaccino mRNA-1273. Gli OE ratio per la miocardite e la pericardite in seguito a BNT162b2, mRNA-1273 e ChAdOx1 erano significativamente aumentati con LBCI > 1,5.

Conclusioni

Questa analisi multinazionale ha confermato i segnali di sicurezza prestabiliti per miocardite, pericardite, sindrome di Guillain-Barré e trombosi del seno venoso cerebrale. Sono stati identificati altri potenziali segnali di sicurezza che richiedono ulteriori indagini.

