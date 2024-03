Memo VIPS a Biden: La Strada Francese alla Guerra Nucleare. Consortium News.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da Consortium News, che ringraziamo per la cortesia, e che potrebbe apparire ironico o anche divertente se la nostra vita non fosse in mano a gente folle e disperata. Buona lettura e condivisione.

La Francia potrebbe condurre il popolo americano lungo un percorso verso un conflitto nucleare decisamente non nell’interesse del popolo americano – o dell’umanità stessa, avverte il presidente Joe Biden.

24 Marzo 2024

MEMORANDUM DI AVVISO PER: Il presidente

A PARTIRE DAL: Veterani professionisti dell’intelligence per la sanità mentale

OGGETTO: Sull’orlo della guerra nucleare

Signor Presidente:

FSecondo quanto riferito, la Francia si sta preparando a inviare una forza di circa 2,000 soldati – più o meno una brigata rinforzata costruita attorno a un battaglione corazzato e due battaglioni meccanizzati, con truppe di supporto logistiche, ingegneristiche e di artiglieria attaccate – in Ucraina in un futuro non così lontano.

Questa forza è puramente simbolica, in quanto non avrebbe alcuna sopravvivenza in un moderno conflitto ad alta intensità della portata e della portata di ciò che sta accadendo oggi in Ucraina. Non verrebbe schierato direttamente in una zona di conflitto, ma servirebbe come (1) forza di schermatura/trappola per fermare l’avanzata della Russia; o (2) una forza sostitutiva schierata in una zona non attiva per liberare i soldati ucraini per il servizio di combattimento. Secondo quanto riferito, la Brigata francese sarà integrata da unità più piccole provenienti dagli Stati baltici.

Ciò significherebbe introdurre le truppe da combattimento di un paese NATO in un teatro di guerra, rendendole “obiettivi legittimi” secondo il Diritto di Guerra.

Apparentemente tali unità non avrebbero un mandato NATO. Secondo la Russia, tuttavia, questa potrebbe essere una distinzione senza differenza. La Francia sembra scommettere – ingenuamente – che la sua adesione alla NATO impedirebbe alla Russia di attaccare le truppe francesi. Piuttosto, è molto probabile che la Russia attaccherebbe qualsiasi contingente franco/baltico in Ucraina e distruggerebbe/degraderebbe rapidamente la sua vitalità al combattimento.

In tal caso, il presidente francese Macron potrebbe calcolare che, dopo gli attacchi russi contro le truppe dei membri della NATO – mandato della NATO o meno – potrebbe invocare l’articolo 5 della Carta della NATO e far intervenire l’alleanza della NATO. Tale intervento probabilmente assumerebbe la forma di aerei operanti dai paesi della NATO – e forse includerebbe missioni di interdizione contro di essi tattico obiettivi all’interno della Russia.

Sul precipizio della guerra nucleare?

Dal punto di vista dottrinale e giuridico, la risposta della Russia sarebbe quella di lanciare attacchi di ritorsione anche contro obiettivi nei paesi della NATO. Se la NATO poi attacca strategico obiettivi all’interno della Russia, a quel punto la dottrina nucleare russa prenderebbe il sopravvento e i centri decisionali della NATO verrebbero colpiti con armi nucleari.

Non crediamo che la Russia avvierà un attacco nucleare contro gli Stati Uniti, ma piuttosto lasceremo che siano gli Stati Uniti a decidere se vogliono rischiare la distruzione preparandosi a lanciare un attacco nucleare contro la Russia. Detto questo, le forze strategiche russe sono migliorate al punto che, in alcuni settori – ad esempio i missili ipersonici – la loro capacità supera quella degli Stati Uniti e della NATO.

In altre parole, la tentazione russa di colpire per prima potrebbe essere un po’ più forte che durante le crisi passate, e siamo un po’ meno fiduciosi che la Russia voglia “andare per seconda”. Un altro fattore inquietante è che i russi probabilmente credono che la follia di Macron abbia la tacita approvazione di alcuni importanti funzionari statunitensi e occidentali, che sembrano disperatamente alla ricerca di un modo per alterare la traiettoria della guerra in Ucraina – tanto più che le elezioni avvicinarsi.

Cosa è necessario fare

L’Europa deve capire che la Francia la sta conducendo lungo un percorso di inevitabile autodistruzione.

Il popolo americano deve capire che l’Europa lo sta portando sull’orlo dell’annientamento nucleare.

Poiché i leader russi potrebbero sospettare che Macron stia lavorando fianco a fianco con Washington, gli Stati Uniti devono rendere pubblica e inequivocabile la propria posizione.

E se la Francia e i paesi baltici insistono nell’inviare truppe in Ucraina, deve anche essere chiaro che tale azione non ha alcun mandato della NATO; che l’Articolo 5 non verrà attivato da alcuna ritorsione russa; e che l’arsenale nucleare statunitense, comprese quelle armi nucleari che fanno parte della forza deterrente della NATO, non sarà utilizzato a seguito di alcuna azione militare russa contro le truppe francesi o baltiche.

In assenza di tale chiarezza, la Francia condurrebbe il popolo americano lungo un percorso verso un conflitto nucleare decisamente non nell’interesse del popolo americano – o dell’umanità stessa.

PER IL GRUPPO STERZO,

PROFESSIONISTI VETERANI DELL’INTELLIGENCE PER LA SANITÀ

§§§

