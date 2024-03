Ivermectina contro il Covid. La FDA Ritira Tutti i Post in cui la Sconsigliava. Breitbart, Mc Cullough.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Breitbart. che ringraziamo per la cortesia. nella nostra traduzione. Vi ricordate le polemiche sull’Ivermectina e l’Idrossiclorochina, e come gli pseudo esperti televisivi – ma ancora li intervistano! – affermavano che non erano utili? Beh, adesso la Federal Drug Administration ha dovuto fare marcia indietro…l’articolo di Breitbart è sponsorizzato da The Wellness Company. Buona lettura e diffusione.

§§§

A partire dal 2021, la Food and Drug Administration (FDA) ha avviato una campagna contro l’uso dell’ivermectina per il trattamento della COVID-19, indicando che “è destinata agli animali”. In realtà, l’ivermectina è stata somministrata agli esseri umani per decenni ed è un farmaco economico, vincitore del premio Nobel, con un numero crescente di prove che dimostrano la sua efficacia antivirale. Il farmaco ha anche un solido profilo di sicurezza.

La campagna anti-ivermectina dell’FDA è stata usata come combustibile per licenziare i medici che comprendevano la scienza alla base dell’ivermectina, nonché come giustificazione per le farmacie per smettere di compilare le prescrizioni di ivermectina per il trattamento della COVID-19.

I medici coraggiosi hanno reagito.

Nel 2022, i medici hanno intentato una causa federale contro il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) e la Food and Drug Administration (FDA) per i tentativi illegali delle agenzie di bloccare l’uso dell’ivermectina per il trattamento della COVID-19.

“Stiamo facendo causa alla FDA per aver mentito al pubblico sull’ivermectina”, ha dichiarato il dottor Bowden, attore della causa.

La denuncia cita direttamente le leggi statunitensi, tra cui la disposizione secondo cui la FDA “non può interferire con l’autorità di un operatore sanitario di prescrivere o somministrare un dispositivo legalmente contrassegnato a un paziente per qualsiasi condizione o malattia nell’ambito di un legittimo rapporto operatore sanitario-paziente”.

Giovedì 21 marzo 2024, le parti coinvolte hanno raggiunto un accordo e la FDA – senza ammettere alcun “illecito, cattiva condotta o responsabilità” – deve rimuovere tutti i precedenti post sui social media e sui siti web che indicavano di non usare l’ivermectina per il trattamento o la prevenzione della COVID-19, compreso uno di questi post intitolato: “Perché non si dovrebbe usare l’ivermectina per trattare o prevenire la COVID-19”.

Gli americani si stanno svegliando.

Il dottor Peter McCullough, il più importante cardiologo d’America e critico esplicito della risposta del sistema sanitario alla COVID, ha dichiarato in una recente intervista che, conducendo la sua campagna contro l’ivermectina, la FDA ha sistematicamente danneggiato il popolo americano e dovrebbe essere ritenuta responsabile penalmente e civilmente per il suo comportamento scorretto.

Secondo il dottor McCullough, il trattamento precoce di malattie respiratorie come la COVID-19 con l’ivermectina è uno strumento fondamentale nell’arsenale medico. Spiega:

Un intervento precoce al primo segno di malattia è fondamentale per evitare una possibile visita in ospedale. Ho sempre desiderato che i pazienti potessero tenere a portata di mano farmaci fondamentali come gli antibiotici e l’ivermectina, in modo da poter agire rapidamente; una raccomandazione la cui importanza è stata sottolineata dalle restrizioni sui farmaci durante la COVID. Questo è ora un sogno che diventa realtà grazie a The Wellness Company.

§§§

