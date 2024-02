Gli Abusi di Rupnik, le Testimonianze Choccanti delle Vittime. Oggi, Fede & Cultura, YouTube 15.30.

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, il preavviso è breve, ma comunque speriamo torni utile. Offriamo alla vostra attenzione questo post di Messa in Latino sul caso Rupnik. All’interno del post trovate i collegamenti agli articoli precedenti, in particolare le notizie della conferenza stampa di ieri in cui diverse suore hanno raccontato le loro storie, e il silenzio con cui le loro lettere di denuncia sono state accolte a tutti i livelli; compreso il massimo livello, quello del pontefice regnante. Se l’atteggiamento complice di Bergoglio in questi casi non può più stupire, come ho documentato in questo libro, bisogna dire che il suo comportamento nel caso di Ivan Rupnik ha superato ogni limite di decenza. Buona lettura, visione e diffusione.

Scandalo Rupnik, video intervista oggi 22 febbraio ore 15.30: ex suora confessa: “Abusata e costretta a…”#rupnik

Sulle terribili vicende di Rupnik oggi 22 febbraio alle 15.30, sul canale youtube di Fede & Cultura ci sarà un incontro con Luigi Casalini. QUI e QUI le ultimissime vicende della conferenza stampa di ieri. QUI e sotto per collegarsi. QUI i post pubblicati sul caso Rupnik da MiL. Roberto

