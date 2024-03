Critichi Isr*ele su Gaza? Ti Licenzio. il Caso di Candace Owens e il Daily Wire negli USA. The Exposé.

Dopo le pressioni aggressive dei rabbini sionisti e di altri convinti sostenitori di Israele, lo scorso venerdì mattina è stato annunciato che la popolare commentatrice Candace Owens e la sua compagnia ospitante, il Daily Wire, avevano “posto fine alla loro relazione”. L’annuncio è arrivato dal co-CEO di Daily Wire Jeremy Boreing con un semplice tweet su X in cui si affermava: “Daily Wire e Candace Owens hanno concluso la loro relazione” che è stato ritwittato dalla stessa Owens: “Finalmente libero”

Candace ha detto: “Sarò onesto con te, perché tutti lo stanno notando, ogni singolo commentatore in America, ognuno di loro sa questo, che se non esci e dici cose che sono radicalmente a favore di Israele, o se sei troppo silenzioso su certe narrazioni e vogliono che tu sia radicalmente a favore di Israele, si può perdere tutto, questa è la verità…”.

Troppo vocale

Candace Owens, nota per i suoi reportage senza paura, è rimasta al Daily Wire molto più a lungo di quanto molti avrebbero potuto pensare, considerando a chi sono collegati. Lowkey ha pubblicato sulla piattaforma X:

Quindi, sembra che Candace Owens sia stata cancellata da Ben Shapiro e dal Daily Wire per essersi opposta al genocidio israeliano a Gaza. Il Daily Wire è finanziato da Kape Technologies, il cui amministratore delegato è Ido Erlichman, veterano dell’unità Duvdevan dell’intelligence israeliana. Prima di fondare The Daily Wire, Ben Shapiro è stato finanziato da Robert Shillman, un miliardario della tecnologia nel consiglio di amministrazione di The Friends of the IDF. Shillman finanziò anche Tommy Robinson in quel periodo.

Shapiro e il co-fondatore di The Daily Wire, Jeremy Boreing, hanno entrambi aiutato il lobbista israeliano Dennis Prager a creare il canale YouTube Prager University, dove hanno lavorato sotto la veterana dell’intelligence militare dell’Unità 8200 israeliana Marissa Streit. Nei primi giorni del Daily Wire, Shapiro ha ottenuto milioni di dollari di finanziamenti dai miliardari del fracking, i fratelli Wilks.

I fratelli Wilks finanziano anche The Liberty Counsel, che ha una campagna Stand With Israel in cui ospitano Netanyahu come oratore. Oggi, il Chief Operating Officer di The Daily Wire è Jon Lewis. È un ex analista di intelligence nel Corpo dei Marines degli Stati Uniti. Il Daily Wire ha anche impiegato l’ex ufficiale dell’intelligence militare degli Stati Uniti Wesley Schmidt nell’analisi del servizio clienti.

Perché ora?

Le tensioni per Owens sono iniziate lo scorso novembre come incessante risposta dei bombardamenti israeliani all’attacco del 7 ottobre. Secondo LifeSiteNews che afferma che “Con le accuse di genocidio provenienti da molte parti del mondo, compresi i gruppi ebraici negli Stati Uniti, la commentarice politica cristiana ha twittato: “Nessun governo da nessuna parte ha il diritto di commettere un genocidio, mai. Non c’è giustificazione per un genocidio. Non riesco a credere che questo debba essere detto o che sia anche solo considerato il minimo controverso da affermare“.

Poco dopo, quando Owens ha twittato un versetto del Vangelo di San Matteo “Beati gli operatori di pace”, il co-fondatore sionista Ben Shapiro ha suggerito che avrebbe dovuto dimettersi, e in un incontro privato di sostenitori ha definito il suo trattamento di questo problema “assolutamente vergognoso”.

LifeSiteNews continua con la storia nell’estratto di un articolo:

Candace Owens è uscita dal Daily Wire dopo essersi opposta al finanziamento della guerra di Israele

Poco dopo, nell’interesse di promuovere la libertà di parola, Owens ha accolto lo studioso ebreo, autore ed esperto di Medio Oriente Norman Finkelstein nel suo programma, dove ha sostenuto che ciò che sta accadendo a Gaza “non è una situazione particolarmente complicata in questo momento. Il governo israeliano ha apertamente, sfacciatamente, palesemente, palesemente dichiarato una guerra di genocidio contro il popolo di Gaza”.

Dopo aver pubblicato altrove una lunga raccolta di citazioni di funzionari israeliani che dimostrano il suo punto di vista, ha aggiunto: “Ci può essere qualche dubbio nella mente di qualsiasi osservatore obiettivo, quando Israele dichiara una politica di proibizione di qualsiasi cibo, acqua, carburante o elettricità dall’entrare a Gaza” che il genocidio è la loro politica?

L’editore del pezzo di successo del rabbino su Owens ritratta l’articolo, si scusa con i lettori

Eppure, nello stesso spirito di promuovere la libertà di parola e le opinioni diffuse sulla sua piattaforma, Owens ha accolto il fedele rabbino sionista Michael Barclay al suo show di martedì per rispondere a un articolo graffiante che ha scritto intitolato Let’s Be Honest: Candace Owens Is A Jew Hating Bigot. A partire da sabato 23 marzo, ci sono ben 54.800 commenti sotto il video, che lodano in modo schiacciante Owens e criticano il rabbino.

Nella sua introduzione all’argomento e all’articolo, Owens ha detto che “onestamente ci sono solo due opzioni qui, o questo rabbino è sinceramente ignorante di tutto ciò che ho mai detto… (o) è completamente consapevole… Ed è solo un mostro. Non vedo l’ora di scoprirlo”.

Dopo che Barclay non è riuscito a comprovare molte delle sue affermazioni nell’intervista, l’editore del suo pezzo, PJ Media, è sembrato fornire tacitamente la sua risposta alla domanda di Owens ritirando l’articolo. “Dopo un’ulteriore revisione, abbiamo stabilito che il seguente articolo non soddisfa gli standard editoriali di PJ Media. Ci scusiamo con i nostri lettori per la svista”, si legge nella dichiarazione dell’editore.

Jalsevac: L’intervista di Owen con il rabbino “ha messo in luce i gravi difetti e i pericoli del sionismo”

Dopo aver visto l’intera intervista, il co-fondatore e presidente di LifeSiteNews Steve Jalsevac ha detto che Owens è stata “incredibilmente caritatevole” con Barclay permettendogli di “parlare ininterrottamente a lungo”. “Il problema era che era anche troppo efficace nel contrastare le affermazioni irrazionali del rabbino, l’atteggiamento estremamente condiscendente e l’odio non così sottile per le sue opinioni”, ha continuato. E con riferimento alla sua partenza, Owens “ha esposto i gravi difetti e pericoli del sionismo come non ho mai visto fare prima”, ha detto. “Per loro, questo è imperdonabile”.

Greenwald: Proprio come qualsiasi altro paese straniero, a Owens è “permesso di essere un feroce critico di Israele”

In un’analisi di mercoledì dell’intervista, il commentatore ebreo di sinistra Glenn Greenwald ha preso le difese di Owens, dicendo che, come Tucker Carlson, applica “principi conservatori in modo coerente”, chiedendo “perché stiamo censurando i critici di Israele negli Stati Uniti? Perché i cittadini americani non hanno il diritto di criticare Israele per difendere la causa palestinese che vogliono? Perché le persone vengono licenziate per aver criticato Israele o per aver criticato Joe Biden per aver finanziato Israele? E perché Israele non dovrebbe essere tenuto agli stessi standard umanitari nel modo in cui sta conducendo questa guerra, come facciamo anche con altri paesi?”

Ora, credo che come cittadina americana, quale è Candace Owens, le sia permesso di essere una feroce critica di Israele. Israele è un paese straniero”, ha osservato il giornalista. “Puoi essere un feroce critico della Russia… si può essere un feroce critico del Paraguay o della Corea del Sud, e si può essere un feroce critico di Israele”. “In realtà, dovreste avere più spazio, non meno, per criticare Israele, dato che ogni contribuente americano, per definizione, contribuisce a pagare per l’esercito israeliano, le sue guerre e il suo governo, e quindi vi dà il diritto di criticare quel paese se lo desiderate”, ha detto.

False accuse di “antisemitismo” usate come arma per mettere a tacere le critiche

Greenwald ha anche svelato la tattica comune di utilizzare la calunnia viziosa come “un tentativo di distruggere la reputazione delle persone che non sono d’accordo… e per chiudere il dibattito”, e ha detto che questo è usato contro “chiunque metta in dubbio il motivo per cui il governo americano sta sostenendo Israele. Tali individui “saranno chiamati razzisti e antisemiti”.

Da parte sua, Barclay è stato nello show di Owens per dire che lei “è un’antisemita, ogni critico di Israele è un antisemita. Chiunque si chieda perché il governo degli Stati Uniti stia pagando per la guerra di Israele è assolutamente un antisemita”, ha ironizzato.

Fornendo una clip dell’intervista in cui Barclay ha falsamente accusato Owens di “non aver condannato Hamas”, Greenwald ha spiegato come le sue insistenti richieste al conduttore concordino sul fatto che il 7 ottobre è un “male singolare … A differenza di qualsiasi cosa sia mai accaduta nella storia prima” era “ovviamente folle e assurdo”. Nella mente di Barclay, il rifiuto di Owens di farlo dimostrava che era una “antisemita”.

Se si oltrepassa la linea artificiale del controllo della parola su questo tema “non si sarà discussi, non si sarà coinvolti, si sarà etichettati come razzisti, e si avrà il proprio lavoro a rischio di essere licenziato, di essere censurato, come è successo a tante persone”, ha osservato con preveggenza.

In risposta a un attacco dell’Anti-Defamation League (ADL) che l’ha accusata di “antisemitismo al vetriolo” e ha aggiunto “benzina sul fuoco dell’odio” in assenza di prove ragionevoli, Owens ha twittato: “Tutti possono vedere cosa mi state facendo. Il tuo modello è ben consolidato e il mondo si sta svegliando ad esso”.

“Il mio crimine è che non credo che i contribuenti americani debbano pagare per le guerre di Israele o per le guerre di qualsiasi altro paese. Non cambierò idea. Quindi la domanda è: cosa mi farai dopo? Il mondo ci sta guardando”.

Simile all’improvvisa partenza di Owens dal Zionist Daily Wire, il licenziamento di Carlson da parte di Fox News lo scorso anno è arrivato sulla scia del fatto che era considerato “un grosso problema per i conservatori pro-Israele” e “una minaccia per la comunità pro-Israele” a causa della “sua mancanza di entusiasmo per lo stato ebraico”.