Morti in Eccesso dopo il Siero. Il Senato Australiano Apre un’Inchiesta Parlamentare.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione un breve post, tradotto dal sito Dystopian Down Under, che ringraziamo per la cortesia, e che rende conto di quella che è forse una prima volta a livello mondiale. Buona lettura e diffusione.

§§§

Il Senato australiano ha votato oggi l’istituzione di un’inchiesta parlamentare sulle morti in eccesso nel Prende conto di quella che probabilmente aese, dando il via libera a quella che forse è la prima inchiesta di questo tipo al mondo.

Il senatore Ralph Babet, del partito United Australia, ha impiegato un anno e cinque mozioni per ottenere finalmente il via libera all’inchiesta.

Il senatore Babet ha presentato due mozioni senza successo che chiedevano un’inchiesta sull’eccesso di mortalità in Australia nel marzo scorso, seguite da un’altra mozione senza successo nel febbraio di quest’anno.

Alcune settimane dopo, la sua quarta mozione che chiedeva al Senato di riconoscere la necessità di un’inchiesta è stata accolta con una vittoria, segnando un cambiamento di atteggiamento all’interno del Senato e aprendo la strada al voto di oggi per istituire finalmente un’inchiesta.

“La quinta volta è quella buona!” ha dichiarato il senatore Babet in una dichiarazione dopo che la sua mozione è stata approvata con successo.

“Questa sembra essere una prima inchiesta mondiale per una questione globale. Possa questa commissione dare voce ai familiari delle persone decedute e fornire le risposte di cui la nostra nazione ha disperatamente bisogno”.

La mozione, co-sponsorizzata dai senatori indipendenti Jacqui Lambie e David Pocock, chiede che il Comitato di riferimento per gli affari comunitari conduca un’indagine sui fattori che contribuiscono all’eccesso di mortalità nel periodo 2021-2023 e formuli raccomandazioni su come affrontarli.

La votazione è stata vinta per 31 a 30, con la sola opposizione del Partito laburista di sinistra e dei Verdi .

§§§

§§§

Tag: covivaccini eccessi, senato autraliad



Categoria: Generale