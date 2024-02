Napoli, 1° Marzo, Incontro con il Teologo Mauro Gagliardi. Tema: Ratzinger Teologo.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, un post lampo per offrire alla vostra attenzione un’iniziativa che avrà luogo di qui a qualche giorno, e di cui trovate i dettagli qui sotto, insieme a una breve descrizione dell’opera che viene presentata. Buona lettura e diffusione.

§§§

Venerdì 1 marzo alle 18:00 (è necessaria la puntualità per le esigenze della sala), a Napoli nella sala museo di Casa Ascione (Angiporto Galleria 19, di fronte all’ingresso del regio teatro San Carlo, parcheggio Spalti al maschio Angioino, metro linea 1 Municipio) incontriamo il teologo don Mauro Gagliardi, per presentare l’ultima sua opera, Rivelazione, ermeneutica e sviluppo dottrinale in Joseph Ratzinger.

***

Concentrandosi sulla sua ampia produzione teologica – escludendo, quindi, gli insegnamenti magisteriali impartiti come Sommo Pontefice – questo agile volume delinea il pensiero di Joseph Ratzinger (1927-2022) sulla Rivelazione e la sua interpretazione. Lo studio ne ripercorre in ordine cronologico il pensiero, a partire dalla Tesi per l’abilitazione del 1955, dedicata al concetto di Rivelazione di san Bonaventura, facendo emergere una chiara comprensione della visione ratzingeriana sulla Scrittura e la Tradizione, sul Magistero e la teologia, come pure sulla fede e la sua trasmissione oggi. Le riflessioni del Teologo bavarese risultano particolarmente interessanti sia in se stesse, sia se applicate al tema, oggi attuale, della sinodalità. Esse lasciano il campo aperto a ulteriori sviluppi, approfondimenti e precisazioni. Il saggio si conclude con una riflessione sullo sviluppo dottrinale, operata a partire dalla teologia della Rivelazione ratzingeriana.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0 200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: gagliardi, napoli, ratzinger



Categoria: Generale