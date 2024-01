Ucraina. La Strategia Occidentale Semplicemente non Funziona. Robert Fico, La Fionda.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da La Fionda – Contro i Golia del nostro tempo, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Abbiamo tradotto questo articolo di Robert Fico, Primo ministro della Slovacchia, uscito su “Pravda”:

I protagonisti di questa demagogia alimentano il pubblico con tali mostruosità che non basta reagire con un semplice gesto della mano. Capisco il nervosismo nel campo dei progressisti e dei liberali slovacchi. Tutti aspettano con impazienza la sostituzione del giovane prodotto fallito e l’arrivo della nuova star neoliberista Zuzana Čaputová, che, alla fine forzata del suo mandato, non cerca nemmeno più di dare l’impressione di imparzialità e si oppone apertamente all’attuale governo. Ma ciò non autorizza nessuno di loro ad accusare i funzionari governativi di queste sciocchezze e di crimini più gravi come, ad esempio, che desideriamo l’occupazione russa o che la Russia sia il nostro vicino.

Fin dall’inizio del conflitto in Ucraina, ho rifiutato una visione in bianco e nero, come auspicata da Washington o Bruxelles. La guerra in Ucraina affonda le sue radici già nel 2014 e nello sviluppo della scena politica ucraina e nel suo rapporto con i concittadini di nazionalità russa. E, naturalmente, nell’influenza totale degli Stati Uniti su tutto ciò che è accaduto e accade in Ucraina dal 2014 ad oggi. Forse sto esagerando o meno, ma immaginiamo, ad esempio, che l’intero Dipartimento di Difesa del Messico, in quanto paese confinante con gli Stati Uniti, fosse sotto il completo controllo della Russia, per non parlare dei leader politici, inclusi il presidente.

La Russia ha risposto alla situazione di sicurezza e alle pressioni dell’Ucraina affinché aderisse alla NATO violando il diritto internazionale, utilizzando la forza militare senza mandato internazionale. I grandi paesi spesso lo fanno, vediamo cosa hanno realizzato gli Stati Uniti in Iraq. E l’Occidente, invece di compiere immediatamente ogni sforzo per raggiungere un rapido cessate il fuoco, anche senza perdere una decima parte dell’Ucraina all’inizio del 2022, ha commesso un enorme errore. Ha valutato erroneamente l’uso della forza militare russa come un’opportunità per mettere in ginocchio la Russia. Uno sguardo alla storia. La Russia fu invasa da Hitler nel giugno 1941, ma gli alleati occidentali non aprirono un secondo fronte fino all’estate del 1944, quando l’esito della guerra fu chiaramente a favore dell’ex Unione Sovietica.

È dimostrato che proprio all’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, l’Occidente non ha permesso agli ucraini di concludere un cessate il fuoco a condizioni eque in almeno due occasioni molto promettenti. Perché è già stata presa una decisione dolorosamente sbagliata. L’Occidente approfitterà della violazione del diritto internazionale da parte della Russia, fornirà all’Ucraina montagne di armi e miliardi di dollari, caricherà la Russia di massicce sanzioni, attaccherà le principali entrate minerarie della Russia e si aspetterà che il soldato ucraino, fino all’ultimo, porti la testa dell’orso russo su un piatto d’argento sotto forma di una Russia militarmente esaurita, economicamente rovinata, isolata a livello internazionale e politicamente sovvertita a livello interno. Questa era e purtroppo ed è ancora la strategia occidentale che, come dico apertamente in patria e all’estero, non ha funzionato, ha fallito. E non sono nemmeno d’accordo con essa. Non sono uno dei politici slovacchi contenti che in Slovacchia la Federazione russa diventi un nemico mortale, e di certo non mi piace essere etichettato come un Paese nemico della Russia per questo motivo.

È letteralmente scioccante vedere come l’Occidente abbia ripetutamente commesso errori nel valutare la situazione in Russia. I fatti sono inesorabili. La Russia controlla militarmente completamente i territori occupati e i tentativi di convincere la comunità internazionale con la demagogia della demoralizzazione dei soldati russi e delle enormi perdite umane si rivelano sempre più come vuote illusioni demagogiche. L’Ucraina non è capace di una controffensiva militare significativa, è diventata completamente dipendente dagli aiuti finanziari dell’Occidente con conseguenze imprevedibili per gli ucraini negli anni a venire. È solo questione di tempo quando inizieranno a essere pubblicate le informazioni ufficiali sulla proprietà fondiaria in Ucraina, sui maggiori proprietari stranieri. La posizione del presidente ucraino vacilla, mentre il presidente russo aumenta e rafforza il suo sostegno politico. Né l’economia russa né la valuta russa sono crollate, le sanzioni anti-russe aumentano l’autosufficienza interna di questo enorme paese, i giganti energetici russi registrano consegne record a Cina e India. D’altra parte, persone dell’entourage del Presidente ucraino stanno dicendo ai prestigiosi, ripeto prestigiosi, media stranieri che in Ucraina si ruba come se non ci fosse un domani.

Naturalmente, non oso affermare che la Russia non senta le conseguenze negative della decisione del febbraio 2022 di utilizzare la forza militare in Ucraina. Ma non certo al punto da rovinarla, come avevano previsto i pianificatori occidentali.

Quali sono dunque i possibili ulteriori sviluppi? Con un’alta probabilità, armi e denaro continueranno ad affluire in Ucraina per qualche tempo, ma senza alcun risultato. È politicamente impossibile per i suoi autori ammettere apertamente l’inesattezza della strategia adottata. Tra due o tre anni saremo al punto in cui siamo ora. L’Unione europea da sola avrà forse 50 miliardi di euro in meno e i cimiteri ucraini saranno pieni di migliaia di soldati morti. Purtroppo, il buon senso non prevarrà, anche se esso ci dice di dichiarare un cessate il fuoco immediato e di sederci al tavolo dei negoziati. È evidente che l’inutile spreco di risorse umane e finanziarie e il passare del tempo non peggioreranno la posizione negoziale della Russia, anzi, la rafforzeranno, perché tra qualche anno anche la comunità internazionale inizierà a organizzare una ritirata in cerca di alla realtà.

Spesso mi chiedo cosa ci sia di disfattista nelle considerazioni realistiche e basate sui fatti sulla necessità di un cessate il fuoco in Ucraina, quando è assolutamente chiaro a tutti che la crisi in Ucraina non ha soluzione militare. Se desidero qualcosa, è che gli slavi smettano di combattersi tra loro per ragioni geopolitiche, sia da parte americana che da parte russa. Lasciamo che l’Ucraina segua la sua strada sovrana, non dettata da un’imposizione. Se si vede nell’UE, lasciamogli questa possibilità, a condizione che soddisfi le condizioni. Saremo felici di aiutarla. Anche la Russia ha bisogno delle sue garanzie di sicurezza. E continuo a credere che dovremmo tornare alla retorica europea su come l’UE e la Russia siano in qualche modo vasi comunicanti e come abbiano bisogno l’una dell’altra. Come primo ministro della Repubblica slovacca non diffonderò ostilità verso nessun paese del mondo e auguro anche una graduale standardizzazione delle relazioni tra i paesi membri dell’UE e la Russia. E di certo non sarò soggetto alla stupida demagogia liberale e progressista che offende l’elementare decenza umana e che, alla fine, causerà enormi danni.

Pubblicato qui: https://nazory.pravda.sk/analyzy-a-postrehy/clanok/695354-robert-fico-strategia-zapadu-na-ukrajine-jednoducho-nefunguje/

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: fico, la fionda, russia, ucraina



Categoria: Generale