Tragica Fine di Gonzalo Lira, Voce Scomoda per il Regime di Kiev.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da Helsinki Times, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e condivisione.

§§§

Gonzalo Lira, commentatore di guerra cileno-americano noto per le sue posizioni critiche sul regime di Zelensky e sul conflitto tra Russia e Ucraina, è deceduto l’11 gennaio 2024 in un ospedale di Kharkiv, in Ucraina. La morte di Lira ha fatto seguito a una detenzione di otto mesi con l’accusa di “giustificare le azioni militari della Russia in Ucraina”, scatenando polemiche internazionali e sollevando questioni sulla libertà di parola e sui diritti umani in tempo di guerra.

Gonzalo Lira ha guadagnato notorietà nel 2022 come critico vocale di ciò che percepiva come crescente autoritarismo in Ucraina. Lira vedeva il conflitto come una guerra per procura condotta dagli Stati Uniti contro la Russia e criticava la perdita di vite umane per una guerra futile e senza ritorno.

Il suo arresto nel maggio 2023, con l’accusa di “produzione e diffusione di materiali che giustificano l’aggressione armata della Russia contro l’Ucraina”, è stato un punto di svolta. Non solo ha evidenziato le complessità della libertà di parola in tempo di guerra, ma ha anche catalizzato i movimenti di opposizione contro i finanziamenti statunitensi al conflitto. Personaggi di alto profilo come il magnate della tecnologia Elon Musk e il conduttore di Fox News Tucker Carlson hanno chiesto il suo rilascio, portando l’attenzione globale sul suo caso.

La notizia del deterioramento delle condizioni di salute di Lira è emersa dalle comunicazioni tra suo padre, Gonzalo Lira Sr., e l’ambasciata statunitense. Documenti ed e-mail hanno rivelato i tentativi di Lira Sr. di allertare l’ambasciata sulle condizioni critiche del figlio e sulla mancanza di trasparenza da parte delle autorità ucraine riguardo al suo stato di salute.

“Non posso accettare il modo in cui mio figlio è morto. È stato torturato, estorto, incomunicato per 8 mesi e 11 giorni e l’Ambasciata degli Stati Uniti non ha fatto nulla per aiutare mio figlio”, ha dichiarato Lira Sr. in un’e-mail che annunciava la notizia.

“La responsabilità di questa tragedia è del dittatore Zelensky con il consenso di un presidente americano rimbambito, Joe Biden”, ha scritto, aggiungendo: “Il mio dolore è insopportabile. Il mondo deve sapere cosa sta succedendo in Ucraina con quel dittatore disumano di Zelensky”.

In una toccante nota scritta a mano, Lira ha descritto il suo calvario di salute, tra cui una doppia polmonite, uno pneumotorace e un grave edema. Questa lettera, che si ritiene sia la sua ultima corrispondenza scritta, descrive in dettaglio l’abbandono in cui si è trovato in prigione. Nonostante questi sintomi allarmanti, le cure mediche adeguate sono state ritardate fino a quando non è stato troppo tardi.

Nella lettera si legge: “Ho avuto una doppia polmonite (entrambi i polmoni), nonché uno pneumotorace e un caso molto grave di edema (gonfiore del corpo). Tutto questo è iniziato a metà ottobre, ma è stato ignorato dal carcere. Hanno ammesso che avevo la polmonite solo in un’udienza del 22 dicembre. Sto per sottopormi a un intervento per ridurre la pressione dell’edema nei polmoni, che mi causa un’estrema mancanza di respiro, al punto da svenire dopo una minima attività, o anche solo per parlare per due minuti”.

I continui sforzi di Lira Sr. per chiedere aiuto all’ambasciata statunitense e per garantire il benessere del figlio durante il ricovero in ospedale sono rimasti inascoltati. I suoi peggiori timori sono stati confermati una settimana dopo con la notizia della morte del figlio. In una dichiarazione straziante, Lira Sr. ha condannato sia il governo ucraino che quello statunitense per il ruolo svolto nella morte del figlio, definendola il risultato di “torture, estorsioni e detenzione in isolamento”.

Lo scorso agosto, Gonzalo Lira, dopo essere rimasto in silenzio sui social media per mesi in seguito al suo arresto da parte delle autorità ucraine, è riemerso con messaggi in cui affermava che stava tentando di fuggire dall’Ucraina. Tuttavia, i suoi sforzi sarebbero stati ostacolati, facendo nascere voci sulla sua ricattura. Mark Sleboda, analista di relazioni internazionali, ha affermato sui social media che Lira ha tentato di fuggire in Ungheria per chiedere asilo politico, ma è stato fermato al confine ucraino. I post di Lira descrivono dettagliatamente il suo calvario, comprese le accuse di tortura e di estorsione per 70.000 dollari durante la detenzione. Ha inoltre espresso scetticismo sulla possibilità di ricevere asilo politico in qualsiasi altro Paese dell’Unione Europea che non sia l’Ungheria, temendo di essere stato arrestato.

I continui sforzi di Lira Sr. per chiedere aiuto all’ambasciata statunitense e per garantire il benessere del figlio durante il ricovero in ospedale sono rimasti inascoltati. I suoi peggiori timori sono stati confermati una settimana dopo con la notizia della morte del figlio. In una dichiarazione straziante, Lira Sr. ha condannato sia il governo ucraino che quello statunitense per il ruolo svolto nella morte del figlio, definendola il risultato di “torture, estorsioni e detenzione in isolamento”.

Lo scorso agosto, Gonzalo Lira, dopo essere rimasto in silenzio sui social media per mesi in seguito al suo arresto da parte delle autorità ucraine, è riemerso con messaggi in cui affermava che stava tentando di fuggire dall’Ucraina. Tuttavia, i suoi sforzi sarebbero stati ostacolati, facendo nascere voci sulla sua ricattura. Mark Sleboda, analista di relazioni internazionali, ha affermato sui social media che Lira ha tentato di fuggire in Ungheria per chiedere asilo politico, ma è stato fermato al confine ucraino. I post di Lira descrivono dettagliatamente il suo calvario, comprese le accuse di tortura e di estorsione per 70.000 dollari durante la detenzione. Ha inoltre espresso scetticismo sulla possibilità di ricevere asilo politico in qualsiasi Paese dell’Unione Europea che non sia l’Ungheria, temendo di essere arrestato dalle autorità ucraine. In uno sviluppo significativo dello scorso agosto, Gonzalo Lira, dopo essere rimasto in silenzio sui social media per mesi, è riemerso con messaggi in cui affermava di aver tentato di fuggire dall’Ucraina.

Tuttavia, i suoi sforzi sarebbero stati vanificati, facendo nascere voci sulla sua ricattura. Mark Sleboda, analista di relazioni internazionali, ha affermato sui social media che Lira ha tentato di fuggire in Ungheria per chiedere asilo politico, ma è stato fermato al confine ucraino.

I post di Lira descrivono dettagliatamente il suo calvario, comprese le accuse di tortura e di estorsione per 70.000 dollari durante la detenzione. Ha anche espresso scetticismo sulla possibilità di ricevere asilo politico in qualsiasi Paese dell’Unione Europea che non sia l’Ungheria, temendo la deportazione in Ucraina. L’ultima comunicazione di Lira ha accennato al rischio di essere inviato in un campo di lavoro, e il successivo silenzio ha sollevato preoccupazioni sulla sua sorte.

Il Dipartimento di Stato americano ha infine confermato la morte di Lira, porgendo le condoglianze alla famiglia ma astenendosi da ulteriori commenti. La conferma ha fatto seguito al servizio di Tucker Carlson sulla morte di Lira e ai precedenti appelli di Elon Musk al presidente ucraino Zelensky affinché spiegasse l’arresto e la detenzione di Lira.

Le autorità russe avevano precedentemente invitato la comunità giornalistica mondiale a difendere Lira, sottolineando le complesse implicazioni geopolitiche del suo caso. L’SBU ha sostenuto che Lira è stato legittimamente arrestato e detenuto, aggiungendo un ulteriore livello a questa controversia internazionale.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: gonzalo, helsinki times, kiev, lira, ucraina



Categoria: Generale