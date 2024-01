Schillanza o Speràci, i Burattinai Sono sempre gli Stessi. Piano Pandemico, Pro memoria.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo di Pro Memoria, che ringraziamo di cuore. Tratta del Piano Pandemico che potrebbe essere messo in atto dal 2024 al 2028 se ne nascesse la necessità. Ignorando totalmente risultati scientifici: per le mascherine, per esempio, potete vedere qui, e qui, e qui. Invece per quello che riguarda i lockdown (criticati sin dall’inizio, e non applicati da Paesi che hanno avuto risultati migliori dei nostri) potete vedere qui. Ma è ormai evidente che questi governanti sono eterodiretti, esattamente come i loro predecessori. Resta da capire perché siano stati votati questi cialtroni: un errore evidentemente da non ripetere. Buona lettura e condivisione.

§§§

… È già tutto chiaro e lo era da subito

… quando un regime autoritario, concentrazionario ha preso piede lo si può allentare, temporaneamente

… per dare l’illusione a chi vota che il vento sia cambiato

… l’esperimento è fatto per restare

… l’esperimento italiano è stato quello che meglio ha attecchito al mondo

… nessun ripensamento, nessuna assunzione di responsabilità

… la totale sconfessione delle libertà democratiche, della Costituzione sventolata, della scienza e coscienza

… le misure autoritarie, le coercizioni, le rappresaglie sbirresche

… dei Conte e Draghi supportati da Mattarella, non si toccano

… bisogna insistere, riprenderlo da dove lo si era interrotto

… lo riprende il regime di oggi che non è diverso da quello di ieri

… una SinEstra che ricalca il suo piano pandemico per i prossimi 4 anni, 2024-2028

… un regime che finge di litigare, di rinfacciarsi le commissioni d’inchiesta

… mentre condivide, oggi come allora, la responsabilità lugubre di una dittatura disumana

… dai vertici supremi alle ultime istituzioni locali

… dai propagandisti sanitari a quelli mediatici

… dai partiti di governo a quelli di opposizione, da destra a sinistra … SinEstra

… Il piano pandemico 2024-2028 … è letteralmente la copia

… il clone delle misure eversive degli scorsi tre governi

… distanziamento sociale, chiusure indiscriminate

… divieto di uscita e di movimento

… coprifuoco, lockdown … sanzioni per i renitenti, misure di polizia

… Su tutto, il ricorso assoluto, totale e indiscriminato ai vaccini

… il governo Meloni esce se non altro dall’ambiguità cautelativa della sua stagione di preparazione al potere

… mai contrari, ma neanche esplicitamente favorevoli

… Oggi Meloni spinge sui vaccini senza riserve

… non si torna indietro, non ci si interroga, non si spiega

… Tanto la magistratura … non boicotterà, anzi blinda

… Il piano pandemico del ministro Schillaci è quello del predecessore Speranza

… Schillaci ha mantenuto tutte le violazioni sanitarie che poteva

… avendo cura di congelare le altre

… nessuna mai veramente abolita

… stanno lì, nei cassetti, pronte per venire risfoderate

… “Solo in caso di effettiva necessità”, che è la presa in giro di ogni regime feroce

… E’ Davos. E’ UE. E’ WEF. E’ il contagio X del cialtrone dell’OMS

… sono gli amici di Giorgia Meloni che sono gli stessi della sinistra globalista

… È strumento di controllo … È l’esperimento senza fine

… È la SinEstra che ha una gran voglia di nuovi contagi e se non li ha li trova, li crea, li inventa

… nel tempo delle parole mosce, delle favole false, della sessualità inesistente

… democrazie populiste o negative che nascondono, malamente, le dittature totalitarie

… dei gulag, dei laogai, dei lager. E delle siringhe di veleno nel sangue dei cristi in croce. Non sforzatevi di capire. È chiaro, è già chiaro, è tutto chiaro

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN: IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT: UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: piano pandemico, pro memoria, schillaci, speranza



Categoria: Generale