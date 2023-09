USA. Dati falsi per imporre le mascherine, rivela una lettera segreta al CDC.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo apparso su The Epoch Times, che ringraziamo per la cortesia, e che ci sembra estremamente interessante nel rivelare le menzogne della narrativa ufficiale, mentre sta per ripartire l'offensiva di Big Pharma e dei suoi complici in tema di Covid e vaccini.

§§§

Documenti ottenuti di recente dai National Institutes of Health suggeriscono che i funzionari della sanità pubblica hanno utilizzato informazioni imprecise e travisato la ricerca medica per promuovere il loro obiettivo politico di portare avanti le maschere contro la trasmissione del virus COVID-19 e del virus, nonostante le prove scientifiche opposte ricevute dagli esperti.

In una lettera (pdf) recentemente ottenuta, inviata nel novembre 2021 ai Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC), l’epidemiologo Michael Osterholm, direttore del Centro per la Ricerca e la Politica sulle Malattie Infettive dell’Università del Minnesota, e sette colleghi hanno informato l’agenzia che stava promuovendo dati errati ed escludendo quelli che non rafforzavano la loro narrazione.

La lettera avvertiva l’agenzia che il travisamento dei dati su siti web affidabili come il CDC e il COVID-19 Real-Time Learning Network – creato congiuntamente dal CDC e dall’Infectious Diseases Society of America (IDSA) – avrebbe “danneggiato la credibilità della scienza”, messo in pericolo la fiducia del pubblico “travisando l’evidenza” e dato al pubblico “false aspettative” che il mascheramento li avrebbe protetti dal virus SARS-CoV-2 che causa il COVID-19.

“Riteniamo che le informazioni e le raccomandazioni fornite possano effettivamente aumentare il rischio di contrarre l’infezione da SARS-CoV-2 e di incorrere in un’infezione grave o addirittura letale”, ha scritto Osterhom.

Gli autori hanno esortato l’IDSA a rimuovere dal proprio sito web il suggerimento che il mascheramento prevenga malattie gravi e hanno chiesto al CDC di riconsiderare le proprie affermazioni sull'”efficacia delle maschere e dei copriviso per prevenire la trasmissione del SARS-CoV-2″.

Osterholm ha anche notato un modello di scelta selettiva dei dati a sostegno della narrativa desiderata, secondo cui le maschere prevengono la malattia grave e la trasmissione del COVID-19 – affermazioni che non sono supportate dalle prove scientifiche fornite dal CDC e dall’IDSA sui loro siti web.

La pagina web dell’IDSA “Masks and Face Coverings for the Public” (Maschere e coperture per il viso per il pubblico) sembra “concentrarsi sui punti di forza degli studi che supportano le sue conclusioni, ignorando le loro carenze nel disegno dello studio”, ha scritto Osterholm. “Gli studi che non supportano la sua prospettiva sono allo stesso modo sminuiti”.

Il COVID-19 Real-Time Learning Network è stato creato nel 2020 per condividere “informazioni accurate e tempestive sul COVID-19”. Secondo il suo sito web, il team editoriale dell’IDSA, composto da esperti di malattie infettive e salute pubblica, sintetizza le linee guida cliniche, identifica il consenso scientifico emergente e le aree di incertezza in corso e affronta “idee sbagliate e disinformazione”.

Sebbene sia parzialmente finanziata dal CDC, l’IDSA collabora con numerose organizzazioni mediche professionali che pubblicano riviste mediche e formulano raccomandazioni basate sulle linee guida dell’agenzia, tra cui l’American Academy of Family Physicians, l’American Academy of Pediatrics, l’American College of Obstetricians and Gynecologists, l’American College of Physicians, la Society of Critical Care Medicine, la Society for Healthcare Epidemiology of America e la Society of Infectious Diseases Pharmacists.

La lettera è stata inviata ai funzionari del CDC, ai redattori medici associati e ai redattori digitali associati della rete di apprendimento in tempo reale COVID-19 e ai membri del consiglio di amministrazione dell’IDSA, tra cui la dott.ssa Rochelle Walensky, ex direttrice del CDC durante la pandemia di COVID-19.

Gli esperti chiedono a CDC e IDSA di affrontare i “gravi errori” del sito web.

Nella sua lettera al CDC, Osterholm ha chiesto al CDC e all’IDSA di affrontare al più presto i “gravi errori” pubblicati sul suo sito web riguardo all’efficacia delle maschere e ha esortato con forza l’IDSA a rimuovere dal suo sito web e da un podcast in cui sono state fatte tali “affermazioni irresponsabili” l’affermazione secondo cui le maschere prevengono la COVID-19 grave.

Osterholm ha inoltre raccomandato all’IDSA di riconsiderare le affermazioni sull’efficacia delle maschere e delle coperture per prevenire la trasmissione della SARS-CoV-2, osservando che il sito web dell’IDSA suggerisce falsamente che le prove dell’efficacia delle maschere si sono rafforzate nel corso della pandemia.

“Non siamo d’accordo sul fatto che le prove dell’efficacia delle maschere si siano rafforzate nel corso della pandemia, come suggerisce il sito web”, ha dichiarato Osterholm. “Infatti, contrariamente alle conclusioni del sito web, la revisione Cochrane del novembre 2020 citata afferma quanto segue: ‘Rispetto a non indossare alcuna maschera, indossare una maschera può fare poca o nessuna differenza nel numero di persone che hanno contratto una malattia simil-influenzale (9 studi; 3.507 persone); e probabilmente non fa alcuna differenza nel numero di persone che hanno l’influenza confermata da un test di laboratorio (6 studi; 3.005 persone)'”.

Osterholm ha dichiarato che lui e i suoi colleghi non sono “anti-maschera”, ma desiderano una revisione scientifica più accurata dei dati che dimostrano il ruolo che le maschere possono svolgere nella prevenzione della trasmissione della SARS-CoV-2. Si sono offerti di aiutare l’IDSA ad aggiornare la sua revisione scientifica. Invece, l’IDSA e il CDC hanno modificato il loro sito web per promuovere la mascheratura, affermando che: “Il mascheramento è uno strumento di salute pubblica fondamentale per prevenire la diffusione del COVID-19, ed è importante ricordare che qualsiasi maschera è meglio di nessuna maschera”.

La lettera fa parte dei documenti ottenuti tramite il Freedom of Information Act (FOIA) da The Functional Government Initiative (FGI), un’organizzazione dedicata a “migliorare la consapevolezza del pubblico americano sui funzionari, le decisioni e le priorità del proprio governo”.

“La storia del mascheramento ufficiale delle linee guida dovrebbe preoccupare l’opinione pubblica americana. Ricordiamo che il Dr. Fauci all’inizio disse che non c’era bisogno di maschere. Le maschere di stoffa erano tutto ciò che si frapponeva tra voi e la COVID. Ma quando sono apparse le prove contro le mascherine di stoffa, le principali organizzazioni scientifiche sanitarie hanno puntato i piedi e si sono rifiutate di seguire la scienza o di ascoltare i loro fidati consulenti esterni”, ha dichiarato la FGI in un comunicato (pdf).

“Il fatto che il dottor Osterholm e i suoi colleghi si siano sentiti in dovere di sollevare preoccupazioni sui dati selezionati e sul pericolo che essi rappresentavano per la credibilità dei funzionari della sanità pubblica e per la salute del pubblico, dimostra che qualcosa era profondamente disfunzionale in queste agenzie”, ha dichiarato la FGI.

L’Epoch Times ha contattato il CDC per un commento, ma non ha ricevuto risposta.

§§§

