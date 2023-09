Il manuale del diavolo, di Rino Cammilleri.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione la notizia dell’uscita di un libro di Rino Cammilleri, per i tipi delle Edizioni Cantagalli, di cui trovate qui sotto una scheda editoriale. Il collegamento per chi fosse interessato al libro è questo. Buona lettura e diffusione.

§§§

Rino Cammilleri

Il manuale del Diavolo

Questo libro si potrebbe intitolare Lezioni all’aspirante diavolo custode impartite da un demone maestro dei novizi. Sì, l’idea primigenia che ha ispirato l’Autore scaturisce dalle Lettere di Berlicche di C.S. Lewis. Il Berlicche è del 1942 ed era un diavolo post-vittoriano, molto british e aveva come referente teologico l’anglicanesimo.

Tuttavia la maestra in fatto di diavoli è la Chiesa Cattolica, tant’è che anche nei film horror se c’è da fare un esorcismo chiamano un gesuita, non un pastore né un bramino né un bonzo. In questo Manuale troverete la descrizione di tutto l’armamentario che il diavolo usa per ammansire e conquistare un uomo o una donna qualsiasi del XXI secolo. Ovviamente vi capiterà di non condividere certi passaggi, certi giudizi, certe riflessioni, certe sentenze. In effetti, potreste anche aver ragione voi. O torto. Ma chissenefrega. Al diavolo basta aver seminato confusione.

Rino Cammilleri | Scrittore e giornalista. Scrive su Il Giornale, Il Timone, La Nuova Bussola Quotidiana.

Cantagalli 2023 | pp. 352 | euro 23,00

In libreria dal 1 settembre 2023

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cammilleri, cantagalli, diavolo



Categoria: Generale