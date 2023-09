L’inquietante passaggio di consegne da George ad Alexander Soros. CitizenGo.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, riceviamo dagli amici di CitizenGo questo messaggio molto interessante, perché ci parla di qualcuno di cui in genere il mainstream media e tv parla poco, cioè di uno dei più grandi burattinai dello spettacolo drammatico in cui siamo inseriti. Buona lettura e condivisione.

Ciao Marco,

Come ti sentiresti se ti dicessi che c’è un Millennial, ossia un giovane nato tra l’inizio degli anni ottanta e la metà degli anni novanta o i primi anni duemila, spinto da ragioni ideologiche e radicalmente progressista a capo di un patrimonio di 23 miliardi di euro e di una rete di molti gruppi influenti, il quale si dedica a promuovere ulteriormente l’ideologia di genere e l’aborto in Italia e in tutto il mondo?

Lascia che ti presenti Alexander Soros, figlio di George Soros, che ha recentemente ereditato l’impero del padre.

George Soros ha fatto di tutto per danneggiare e distruggere i valori familiari e morali e per promuovere l’uccisione di vite innocenti non ancora nate. Ha speso la sua vita e più di 27 miliardi di euro per sostenere la sua agenda di morte, di distruzione e di controllo del pensiero libero.

Ora, suo figlio Alexander intende superare i contributi del padre nella promozione dell’ideologia gender, della propaganda LGBTQ per i bambini, dell’aborto e dell’agenda della sinistra estremista e progressista.

Sotto la nuova guida di Alexander, stiamo già assistendo a una profonda ristrutturazione dell’impero che ha ereditato.

Ha ridotto drasticamente il personale a livello globale, ha effettuato tagli significativi alla sede centrale di Berlino, ha chiuso la filiale di Barcellona e ha ristretto i finanziamenti in tutti i Paesi dell’UE.

Con questa nuova ondata di cambiamenti, si potrebbe essere portati a credere che Soros stia indebolendo la sua presa. Sebbene questi tagli possa sembrare che stessimo guadagnando terreno, essi non sono affatto una ritirata.

Alexander si sta ridimensionando per ottenere un’organizzazione più snella ed efficiente, che gli permetta di concentrarsi sui suoi obiettivi principali.

Stando alle sue stesse parole: “Attraverso questo nuovo modello, puntiamo a trasformare le operazioni in tutta la rete globale, con l’obiettivo di generare un’organizzazione più agile, in grado di fare tesoro dei risultati ottenuti in passato e di affrontare le sfide urgenti ed emergenti”.

Invece di disperdere le risorse, l’organizzazione di Soros si sta preparando per un attacco più potente e mirato ai nostri figli, ai nostri valori e alla nostra fede.

Con tattiche più affilate e precise, è probabile che la prossima fase della loro strategia sia la più aggressiva mai attuata finora.

Ora più che mai non è il momento di compiacersi, ma di prepararsi a una nuova offensiva.

Mentre suo padre permetteva una serie di iniziative diverse all’interno del suo programma generale, Alexander ha lasciato intendere che la sua visione è più ristretta, mirata e apparentemente inflessibile.

Il cambiamento nella strategia di longevità dell’organizzazione è forse il più allarmante di tutti.

Mentre George Soros una volta aveva pianificato di esaurire i suoi fondi entro la fine della sua vita, segnalando una potenziale fine della sua influenza, l’acquisizione di Alexander racconta una storia diversa.

Questa riorganizzazione non è solo una minaccia, ma indica un nuovo impegno per un assalto intensificato a lungo termine ai nostri valori fondamentali. Il gioco è cambiato, e ora lo sarà per un lungo periodo.

A soli 37 anni, probabilmente ha molti anni davanti a sé non solo per iniettare altro veleno nella nostra cultura e nel mondo della politica, ma anche per sostenere questa tossicità in modo perpetuo.

Allo stesso tempo, la famiglia Soros e i membri delle élite suoi alleati chiedono che i loro oppositori vengano censurati e fermati – e CitizenGO è uno dei bersagli principali.

Vedi, George e Alexander Soros sanno che CitizenGO è composta da milioni di uomini e donne a favore della difesa della vita e della famiglia in tutto il mondo che non vogliono tacere o accettare la loro visione corrotta del mondo.

Alexander Soros si discosta spudoratamente dalla natura appartata del padre. Sembra godere del potere che esercita e dell’attenzione che suscita la sua retorica divisiva e distruttiva.

Si vanta persino di essere più di sinistra del padre e “più politico”. Tra le sue “passioni” ci sono i temi della diffusione dell’aborto e dell’ideologia di genere. Da quando ha preso in mano l’impero del padre, ha già incontrato molti politici e personaggi importanti in tutto il mondo.

Una cosa che sicuramente continuerà sotto la guida di Alexander Soros sarà quella di bersagliare CitizenGO.

Poiché stiamo contrastando efficacemente il piano della sinistra estremista e della famiglia Soros per manipolare i media e diffondere l’ideologia pro-aborto e LGBT, CitizenGO e i suoi attivisti vengono sistematicamente attaccati, citati in giudizio e diffamati dai media.

Planned Parenthood e il Forum Parlamentare Europeo sui Diritti Sessuali e Riproduttivi (EPF), finanziato da Soros, hanno pubblicato un rapporto in sei lingue che travisa i documenti di CitizenGO rubati dal mio hard disk.

Ci hanno attaccato per nome e diffamato in un’audizione del Parlamento Europeo, diffamando CitizenGO come “anti-democratico” e chiedendo all’Unione Europea di censurarci.

Uno dei fornitori di servizi di trasferimento finanziario di CitizenGO ha chiuso il nostro conto senza alcun preavviso, per motivi politici.

I governi di sinistra radicale in Spagna, Germania, Regno Unito e altri Paesi hanno avviato processi legali e amministrativi per danneggiare CitizenGO.

Fin dall’inizio, CitizenGO non è stata sostenuta da miliardari, ma dai nostri membri, da te. Non siamo mai stati legati a un potente finanziatore o a interessi aziendali. Non riceviamo denaro dal governo.

E grazie a te… CitizenGO non è mai stata (e non sarà mai) un bersaglio facile, a prescindere dalla durezza e dalla malvagità degli attacchi. Perché la nostra forza viene da te.

Sei disposto a fare il prossimo passo per aiutarci?

Il mondo è ormai a un punto di svolta e non possiamo permettere che siano dei fanatici come Soros e suo figlio a guidare le idee o la politica.

Considera le conseguenze di essere presi di mira da Soros e dai suoi alleati e di non essere in grado di reagire.

Potremmo essere costretti a reindirizzare la nostra attenzione e le nostre risorse su cause e avvocati, compromettendo la nostra efficacia nel difendere la vita, sostenere i valori della famiglia, lottare per la libertà e contrastare l’ideologia distruttiva promossa da Soros e dalle sue coorti liberali.

Non possiamo permettere che ciò accada.

Ecco perché oggi ti scrivo.

Con il tuo sostegno, possiamo rafforzare le nostre difese e intensificare la nostra opposizione all’agenda della famiglia Soros. Saremo in grado di combattere più battaglie e di essere ancora più efficaci nella nostra missione.

CitizenGO è sempre all’avanguardia e pronta a usare grinta, determinazione e la creatività per contrastare le forze che vogliono insediare la sinistra estremista al potere in modo permanente, togliere i diritti ai non nati, spegnere le nostre voci e spezzare il nostro coraggio.

E abbiamo una potente “arma segreta”: tu stesso e gli altri milioni di sostenitori di CitizenGO che prendono posizione, spargono la voce e si rifiutano di arrendersi alle élite di sinistra.

E siamo in grado di farlo con un budget che è una frazione di quello che spendono la famiglia Soros e i loro amici miliardari.

Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto per andare avanti, amico mio.

Contribuirai anche solo una volta per assicurarci risorse costanti che ci permettano di continuare a fare progressi sui problemi più gravi che affliggono l’Italia e il mondo?

Grazie per il tuo sostegno,

Ignacio Arsuaga e tutto il team di CitizenGO

P.S. Vuoi sostenere CitizenGO? Effettuando una donazione oggi stesso, ci garantirai la possibilità di continuare a combattere su più fronti, smascherando Soros e i suoi alleati per quello che sono veramente.

Con il tuo incrollabile sostegno, continueremo a lottare contro Alexander Soros e la sua agenda distruttiva.

§§§

