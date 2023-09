Lo Gnorri, l’Indiano e il Nesci sui Malori. Politici complici e omertosi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione in primo luogo il commento che Arrendersi All’Evidenza ha fatto all’articolo di ieri sul morti in eccesso in UK, e poi un articolo di Imola Oggi in cui la senatrice Granato denuncia il tentativo dei politici della Banda del Siero di imbrigliare il problema scandaloso dei malori improvvisi legati alla vaccinazione col siero sperimentale. Buona lettura e condivisione.

§§§

Lo gnorri, l’indiano e il nesci: alias ISS (Istituto Superiore Sanità), AIFA (Azienda Italiana del Farmaco) e CNCF (Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci) .

E come lo sanno fare bene!

Sorvoliamo sul non aver ragionato meglio prima di imboccare la strada della (pseudo)vaccinazione con uno pseudoRNA, modificato (attribuendo al COVID una pericolosità che non ha, impedendo certe cure efficaci, consigliandone altre deleterie e impedendo le autopsie).

Sorvoliamo sul non avere vigilato adeguatamente prima (dando l’autorizzazione CONDIZIONALE alle somministrazioni della terapia genica sperimentale senza approfondire troppo nei dati della qualità e delle cliniche).

Sorvoliamo sul non essere stati particolarmente performanti e scrupolosi durante (limitandosi alla farmacovigilanza passiva, dissuadendo le segnalazioni e non indagando troppo la qualità di lotti prodotti frettolosamente, conservati in qualche modo e somministrati spesso in modo improprio).

Non si può però tollerare l’incapacità di rendersi conto dei numeri persino dopo. Sarebbe come un ispettore della Nettezza Urbana che transita in una strada piena di immondizia e attesta che è già passato di lì il servizio, dicendo a chi vede i topi, che sono tanti… per il caldo.

Ad ogni dose aggiuntiva aumenta la probabilità di morire: non solo di Covid, ma di ogni altro male esistente.

Non muori come con-Covid (che è diverso dal dire di-Covid) ad un’età media di 85 anni (dopo aver lasciato colpevolmente precipitare la saturazione ed aver dato il colpo di grazia mediante sedativi in dose da cavallo e intubazione)… no: ti succede prima, anche da giovane, anche nel pieno delle forze, come gli sportivi.

Lo gnorri, l’indiano e il nesci… La scenzah del presente.

bravissimo Pro-Memoria!

§§§

Morti improvvise, senatrice Granato: il Pd vuole introdurre “protocolli” per le autopsie Pubblicando un video, la senatrice Bianca Laura Granato scrive sulla sua pagina Facebook. “Vi spiego a voce quali interessi si celano dietro la PdL (proposta di legge) n. 862 del 3 febbraio 2023 a firma Lacarra, Carè, Serracchiani, dal titolo “Introduzione dell’obbligo di diagnosi autoptica, istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile”.

Addirittura c’è in allegato un protocollo per l’esame autoptico. Ormai hanno trovato la strada! E indovinate a chi affiderebbero la gestione della rete di istituti a cui assegnare le autopsie? Ad una commissione tecnico-scientifica di nomina ministeriale presieduta dal presidente dell’ISS!! Praticamente la politica vuole entrare anche nelle autopsie per coprire eventuali correlazioni anche post mortem, come ha fatto con la farmacovigilanza passiva e con Tachipirina e vigile attesa!!

Il rischio è quello di ritrovarsi questa PDL sotto forma di emendamento in legge di bilancio!

Massima allerta!!!” Su Telegram invece scrive: “Avendo visto che ci siamo attivati per richiedere i registri delle morti improvvise in tutte le regioni, autorevoli esponenti del partito democratico s’inventano una proposta di legge che introduce dei protocolli per le autopsie ai giovani deceduti per morte cardiaca improvvisa. Ovviamente nei protocolli non è contemplato alcun accertamento mirato a individuare la presenza della spike vaccinale. La gestione di queste autopsie sarebbe da effettuarsi sotto una commissione guidata dal presidente dell’ISS (ovviamente quindi sotto il controllo del governo ). Questo Finora gli unici accertamenti che garantivano di individuare la correlazione col vaccino erano gli accertamenti post mortem… quindi devono assoggettarli a protocolli come hanno fatto con il Covid per controllarne l’esito… Oggi si può escludere per tutti i politici la buonafede … §§§ Aiutate Stilum Curiae IBAN IT79N0200805319000400690898 BIC/SWIFT UNCRITM1E35 §§§

Condividi i miei articoli:



Tag: arrendersi, covid, granato, malori, morti improvvise, protocolli



Categoria: Generale