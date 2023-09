La stravagante messa di Monte Pitrosu. Benedetta De Vito.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, la nostra Benedetta De Vito, nel suo pellegrinaggio sardo in cerca di una messa, ieri è capitata su una celebrazione stravagante, che vi racconta…bona lettura e desolazione.

Nel paesino di Monte Pitrosu, lì dove un tempo marito e moglie sardi, lui col bastone puntato a terra e lei con fazzoletto legato sotto al mento, sedevano per ore al fresco davanti all’uscio di casa, senza dirsi parola, e dove, in linea all’orientale, c’erano soltanto le casine basse sarde che sembravano chine a difendersi dal maestrale, hanno costruito, tre le villette dei nuovi residenti in splendore di giardini, una chiesolina intitolata a Sant’Andrea, dove soltanto di domenica mattina, alle dieci, si celebra la Santa Messa.

O meglio, si celebra sì, ma d’estate, s’apparecchiano platea e altare all’aria aperta e i fedeli seduti sulle seggiole di plastica bianca che ballano sotto il peso dei vacanzieri con qualche chilo in più.

Sono giunta lì, da due domeniche, dopo i pellegrinaggi del cuore in cerca di una Messa che somigli, almeno in controluce, a quelle di sempre. Sì, una parola. Da Budoni, sono scappata via perché la Chiesa parrocchiale è in restauro e la Messa domenicale si celebra non so in che aula scolastica e noddai!

Da Porto San Paolo, mi ha praticamente dato il benservito il parroco Christian, negando, dall’altare (con quella che ho chiamato una filippica perché certo non era un’omelia) la Santa Particola sulla lingua e così, scarta una e scarta l’altra, a meno di non andare fino a Cagliari, eccomi a San Teodoro che conta, nel suo territorio, anche la chiesolina di Sant’Andrea.

Immaginatemi in spiaggia a fare il bagno quando il sole è appena sorto colorando d’oro le onde e poi di fretta a casa per doccia, vestiti e via. Sono seduta su una delle seggioline bianche in attesa del sacerdote e che cominci la Messa. Ecco il sacerdote. Ma che fa? Che cosa ha in mano? Oh Signore, è un ramoscello di mirto e lo intinge in un vasetto d’acqua (sarà benedetta, spero) e poi lo spruzza di qua e di là, con fare lezioso. A quelli in prima fila dice: “Voi siete fortunati perché siete vicini”, il diacono gli dà una gomitata e lui procede a bagnare anche chi, come me, è in terza fila.

Eccolo, ora già all’altare e passa subito al Gloria. Niente segno della Croce. Ed è soltanto l’inizio. Corrucciata siedo e m’aspetto altro e anche di peggio. Che puntualmente arriva durante l’omelia senza capo né coda con esclamazioni (due volte) di questo alto tenore teologico: “Ciccia!”. E ci spiega che lui non crede più alle cose imparate da bambino e mi sembra, nel suo sospiro di sollievo, che stia dicendo: “Oggi posso peccare serenamente!”.

Infatti, come ciliegina sulla torta, glissa sul fatto che Gesù disse all’adultera “va e non peccare più”. Si procede in un crescendo di stravaganza che culmina a fine messa in un ringraziamento a noi “per essere venuti” (ma è una gioia, un precetto, un dovere!) e, lo ripete anche.

Poi va via, un poco sorpreso che nessuno, festante, si avvicini a lui per la brillante interpretazione della nuova messa stravagante che si è premurato di ammannirci.

Il sedici settembre la diocesi di Tempio Ampurias avrà un nuovo vescovo nella persona di un monaco camaldolese. Leggendo la sua biografia ho visto che è “esperto di ecumenismo”. Ecco fatto, le orecchie s’abbassano. Mi chiedo come farò, in futuro, a venire qui in Sardegna, terra che amo. E sento forte la voglia di tornare a Roma… Prego, il Signore mi aiuterà.

