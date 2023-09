Vere e false emergenze, vere e false conversioni. Autunno 2023.

OSSERVATORIO CARD. VAN THUÂN SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA LA NUOVA BUSSOLA QUOTIDIANA SCUOLA NAZIONALE DI DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA AUTUNNO 2023

(Particolare de La conversione di San Paolo di Caravaggio)

VERE E FALSE EMERGENZE VERE E FALSE CONVERSIONI

Giovedì 5 ottobre 2023, ore 21 Prolusione La conversione a Cristo e le altre “conversioni”

Venerdì 13 ottobre 2023, ore 21 Società Le emergenze sociali di ieri e di oggi e il loro carattere anticristiano

Venerdì 20 ottobre 2023, ore 21 Antropologia Intelligenza artificiale: una risorsa dissolutiva?

Venerdì 27 ottobre 2023, ore 21 Biopolitica La cultura della morte nel suicidio assistito

Venerdì 3 novembre 2023, ore 21 Etica Vita, sessualità, procreazione. Cambia la morale cattolica?

Venerdì 10 novembre 2023, ore 21 Scienza Scientismo ideologico e verità della scienza

Venerdì 17 novembre 2023, ore 21 Sanità Emergenze sanitarie: quelle vere e quelle inventate dal potere

Venerdì 24 novembre 2023, ore 21 Educazione L’emergenza educativa. L’alternativa della scuola parentale Venerdì 1° dicembre 2023, ore 21 Società L’emergenza del controllo. La Società della Sorveglianza sociale

Venerdì 15 dicembre 2023, ore 21 Conclusione Uscire dalla logica delle emergenze artificiali. Ri-convertirsi alla Dottrina sociale della Chiesa

Stefano Magni Riccardo Cascioli Tommaso Scandroglio Stefano Fontana Don Alberto Strumia Mons. Antonio Suetta Paolo Bellavite Furio Pesci Aldo Rocco Vitale Mons. Giampaolo Crepaldi

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE

La Scuola è organizzata dall’Osservatorio Cardinale Van Thuân e dal quotidiano online La Nuova Bussola Quotidiana. Le lezioni si terranno in diretta on line su piattaforma che sarà comunicata agli iscritti nelle date in programma.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 75 (50 euro per il corso + 25 euro per abbonamento scontato al Bollettino DSC)

Per iscriversi: • invia una mail QUI: scuole.ossvanthuan@gmail.com (Oggetto: Iscrizione Scuola Nazionale DSC – Autunno 2023) e paga QUI: https://vanthuanobservatory.com/donazioni-pagamenti/ • oppure entra QUI: https://lanuovabq.it/it/catalogo-online/videocorsi

Dopo la lezione si potrà partecipare in diretta, ponendo domande al Relatore via chat o a voce. Diploma finale ai partecipanti.

L’iscrizione vale come autorizzazione all’uso del proprio indirizzo e-mail per comunicazioni attinenti alla Scuola.

