Ciò giornali e TV non vi dicono sulla crescita dei casi di tumore.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo pubblicato da The Exposé, che ringraziamo per la cortesia. Buona lettura e diffusione.

§§§

I tumori aumentano drasticamente in concomitanza con le vaccinazioni Covid

A cura del Dr. Guy Hatchard

Uno studio pubblicato questo mese su BMJ Oncology dal titolo “Global trends in incidence, death, burden and risk factors of early-onset cancer from 1990 to 2019” (Tendenze globali dell’incidenza, della mortalità, dell’onere e dei fattori di rischio del cancro ad insorgenza precoce dal 1990 al 2019) ha riportato un aumento del 79,1% dell’incidenza del cancro tra le persone di età inferiore ai 50 anni negli ultimi trent’anni. Ciò equivale in media a un aumento annuo del 2,6%. Oltre 350 testate giornalistiche in tutto il mondo hanno pubblicato articoli che riportano i risultati.

Le nazioni sviluppate, tra cui il Nord America, l’Europa occidentale e l’Oceania (ovvero la Nuova Zelanda), sono colpite in modo sproporzionato. Gli autori suggeriscono che:

I fattori di rischio dietetici (dieta ricca di carne rossa, povera di frutta, ricca di sodio e povera di latte, ecc.), il consumo di alcol e l’uso di tabacco sono i principali fattori di rischio alla base dei tumori ad insorgenza precoce.

Oltre a questi fattori, gli autori spiegano anche che i cambiamenti nello stile di vita e nell’ambiente avvenuti a partire dall’inizio del XX secolo, che hanno portato a un aumento dei tassi di obesità, inattività fisica, diete occidentalizzate elaborate e inquinamento ambientale, possono aver influito sull’incidenza dei tumori ad insorgenza precoce.

Si tratta, ovviamente, di dati allarmanti. La preoccupazione è stata ampiamente registrata in tutto il mondo. Più di 1 milione di giovani sotto i 50 anni muore ogni anno di cancro in tutto il mondo. L’identificazione delle possibili cause nello studio è utile. Indica i fattori che sono particolarmente diffusi nelle nazioni più ricche.

Cosa è successo dal 2019?

Avrete notato che lo studio copre i dati fino alla fine del 2019 e vi starete chiedendo cosa sta succedendo ora. Se avete letto i nostri rapporti, probabilmente sapete che i dati aggiornati su specifiche categorie di malattie sono difficili da reperire e potrebbero essere soggetti ad alcune forme di soppressione. Per conoscere la situazione attuale è necessario scavare un po’ in giro.

Phinance Technologies, una società specializzata nell’estrazione e nella consultazione di dati indipendenti, ha pubblicato un’analisi delle richieste di invalidità nel Regno Unito negli ultimi sette anni (vedi “Analisi PIP del Regno Unito – Sistemi corporei”). Il numero totale di nuove richieste di Personal Independence Payment (“PIP”) per tutte le età e per tutte le cause presentate dalle persone che richiedono la disabilità è rappresentato nel grafico seguente:

Il tasso di nuove richieste di indennizzo per il 2022 è stato superiore del 71% rispetto alla media 2016-2019 e rispecchia l’introduzione del vaccino Covid.

Phinance Technologies riporta anche dati separati per i pagamenti effettuati a coloro che soffrono di invalidità a causa dell’incidenza del cancro. Questi pagamenti sono aumentati del 35% nel 2022 rispetto alla media a lungo termine. Un aumento di 12.271 casi.

È interessante che un aumento del 79% dei tumori ad insorgenza precoce in un periodo di trent’anni abbia suscitato preoccupazione e pubblicità a livello mondiale, mentre un aumento del 35% dell’incidenza del cancro in un anno dopo l’inizio del lancio del vaccino, un tasso 13 volte superiore, sia stato ignorato dai media aziendali. Non è strano?

Provate a immaginare se queste cifre sono state replicate in tutto il mondo. Si tratterebbe di un milione di casi di cancro in più, che vengono tranquillamente nascosti sotto il tappeto. Un milione di persone non è a conoscenza di una possibile causa mortale della loro malattia – la vaccinazione anti-cancro – che viene somministrata dagli stessi professionisti della salute che dicono di essere impegnati a preservare la salute pubblica.

I dati sono ancora più preoccupanti se si considera l’aumento del numero totale di persone che richiedono il pagamento dell’invalidità nel Regno Unito perché non sono in grado di lavorare a causa di varie condizioni: 372.000 persone. Se questa situazione si ripeterà in tutto il mondo, nel 2022 ci saranno 31 milioni di nuovi casi di disabilità. Un dato che viene analogamente nascosto dalle autorità mediche e dai governi.

Qui in Nuova Zelanda abbiamo pochi motivi per dubitare della validità di queste cifre. L’Household Labour Force Survey riporta che sono 6.600 le persone in età lavorativa (15-64 anni) che hanno abbandonato la forza lavoro per disabilità nell’anno successivo al giugno 2021, quando è iniziata la vaccinazione di questa fascia di età. I dati ospedalieri trapelati dalla regione di Wellington hanno rivelato un aumento dell’incidenza dei tumori. Sappiamo che il nostro servizio sanitario è sovraccarico, ma i nostri politici, le autorità mediche e i media tradizionali continuano a offrirci scuse puerili.

Ogni giorno la stampa ci racconta storie personali strazianti di persone in età lavorativa e di studenti che si ammalano o addirittura muoiono inaspettatamente. In alcuni casi, ci viene detto che dovremo aspettare il rapporto del medico legale per sapere il perché, ma finché i dati sulla salute pubblica rimarranno nascosti, genitori, amici e colleghi potrebbero non sapere mai il perché.

Senza dubbio le cause delle malattie gravi e dei decessi in eccesso sono molteplici, tra cui condizioni preesistenti, ritardi nelle cure dovuti alle chiusure per la pandemia, lunghe infezioni da covirus e covirus, povertà, stili di vita scorretti, ecc. Ma da tutti i dati in nostro possesso sembra che la causa più significativa delle spaventose statistiche ospedaliere sia probabilmente molto diversa dalle stanche scuse che vengono attualmente presentate al pubblico. Guardate QUESTO video per avere un aggiornamento sui decessi in eccesso per Paese, che rimangono elevati nelle nazioni con alti tassi di vaccinazione Covid, ma sono inferiori alla media a lungo termine nei Paesi con bassi tassi di vaccinazione.

Finché i dati completi sulla salute pubblica, suddivisi per stato vaccinale, età e condizione, saranno tenuti ben nascosti e celati ai ricercatori indipendenti, nessuno saprà cosa sta accadendo esattamente. I dati d’oltreoceano ci stanno raggiungendo. La Nuova Zelanda non può più tenere la testa sotto la sabbia. Questo tema deve essere affrontato nei dibattiti elettorali e nelle riunioni pubbliche.

I candidati stanno mostrando il loro disprezzo per il pubblico neozelandese rifiutandosi di affrontare le crescenti prove dei danni del vaccino Covid-19, che superano di gran lunga i precedenti rischi per la salute pubblica. È ora di svegliarsi, di aggiornarsi e di mostrare un po’ di rispetto.

Molte persone mi scrivono, alcune delle quali ricoprono ruoli importanti nella società, esprimendo preoccupazione e rammaricandosi del fatto che ci sono pochi forum in cui possono far conoscere le loro preoccupazioni. La cancellazione di queste voci, così come il continuo finanziamento da parte del governo di “fact-checkers” non qualificati e dei cosiddetti “esperti di disinformazione”, di fronte alle crescenti prove scientifiche dei danni del vaccino antiparotite, sta diventando una questione seria.

Questa settimana ho letto il resoconto di un ex pilastro dell’establishment mediatico britannico e redattore dell’Independent on Sunday e del New Statesman, Peter Wilby. Ha trascorso anni a cancellare e denigrare le vittime di abusi su minori, ma recentemente è stato smascherato come un prolifico collezionista di disgustose immagini esplicite di abusi sessuali su minori.

Wilby ha usato la sua influenza per creare un ambiente mediatico ostile agli informatori e ai giornalisti che lavorano per denunciare gli abusi sessuali sui minori, caratterizzando le vittime come facilmente manipolabili da giornalisti troppo zelanti impegnati in una caccia alle streghe. Wilby ha usato il suo potere nei media per chiedere “sfumature” e una posizione più rilassata e comprensiva nei confronti degli abusatori.

Non possiamo fare a meno di sentirci minacciati da quanto potere hanno i nostri media nel plasmare narrazioni pubbliche che non hanno una base nella realtà. Hanno deluso il pubblico neozelandese. Se non impariamo dalla pandemia, abbiamo fallito come società nel proteggerci dagli abusi e dalla disinformazione. I nostri politici devono prendere nota: l’ideologia politica e le convinzioni prive di informazioni rilevanti non costituiscono una politica di salute pubblica con qualche possibilità di successo.

rmazioni sull’autore

Guy Hatchard, PhD, è stato in passato senior manager presso Genetic ID, un’azienda globale di analisi e sicurezza alimentare (ora nota come FoodChain ID). È autore di “La dieta del DNA: Leveraging the Power of Consciousness To Heal Ourselves and Our World. Un progetto ayurvedico per la salute e il benessere”.

È possibile iscriversi ai siti web HatchardReport.com e GLOBE.GLOBAL per ricevere aggiornamenti regolari via e-mail. GLOBE.GLOBAL è un sito web dedicato a fornire informazioni sui pericoli della biotecnologia. È possibile seguire il Dr. Hatchard anche su Twitter QUI e su Facebook QUI.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: cancro, covid, media, tumori, vaccini



Categoria: Generale