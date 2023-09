Viganò w Civitas. Szatański Nowy Porządek Świata, podporządkowanie Kościoła.

ogród, zorganizowanie konferencji czy świętowanie rocznicy z bliskimi staje się zgodne z tym, kim jesteśmy, ponieważ zachowujemy się zgodnie z tym, kim jesteśmy: Agere sequitur esse.

Ci, którzy żyją w Dobru, a zatem w Prawdzie; ci, którzy “oddychają” Dobrem – od uroczystości, w których uczestniczą w kościele, po interakcje z bliskimi i wychowanie w rodzinie – nie muszą chcieć czynić Dobra, ponieważ przychodzi to spontanicznie w dobrej duszy. I to jest dokładnie to, czego Łaska dokonuje w nas, czyniąc działania, które same w sobie są moralnie neutralne – lub tylko po ludzku dobre – cnotliwymi uczynkami, gdzie przyzwyczajenie do Dobra staje się Cnotą i wszystko przenika nasze życie; i dodając do działań, które są dobre w porządku naturalnym, quid, który podnosi je w porządku nadprzyrodzonym, kierując je do wyższego celu.

Z drugiej strony, kiedy kochasz Pana, czego piękniejszego i bardziej satysfakcjonującego możesz pragnąć niż wypełniać Jego wolę? A cóż może być bardziej motywującego w naszych relacjach z bliźnimi niż ukazywanie im tego Prawdziwego Świętego, który jest również niezwykle Dobry i Sprawiedliwy? Bonum diffusivum sui, zgodnie ze scholastycznym porzekadłem: Dobro jest samo w sobie ekspansywne, skłonne do rozprzestrzeniania się. Pokazuje nam to dzieło Stwórcy, który z niczego powołuje do istnienia wszystkie rzeczy, zarówno widzialne, jak i niewidzialne. Potwierdza to dzieło Odkupiciela, który wyciąga zbuntowanego człowieka w Adamie z otchłani obrazy do Boskiego Majestatu poprzez Oarę Boga-Człowieka.

Konsekwencja zła

Ale tak jak istnieje spójność w Dobru, tak też istnieje spójność w Złu; a te działania, które pozornie oceniamy jako niezbyt poważne – jeśli nie nadamy im kontekstu – okazują się być kołami zębatymi, być może marginalnymi i małymi, ale które pozwalają mu funkcjonować i bez których coś by się zacięło.

Dlatego Zło – które ontologicznie jest niebytem, nieobecnością Dobra – próbuje wkradać się do naszych dusz małymi krokami, uzyskując stopniowe porażki, upewniając się, że nie wzbudza w nas niepokoju ani wyrzutów sumienia; a następnie rośnie i rozszerza się jak rak. A tam, gdzie Dobro przynosi więcej dobra, tak Zło przywołuje więcej zła, przyzwyczajając nas do niego i do wszystkiego, co przyciąga.

Piekielne plany globalistycznej elity – które, jak widzieliśmy, są z natury złe – są również spójne ze sobą, ponieważ porusza je nienawiść Przeciwnika do Chrystusa. Projekt Billa Gatesa, by zasłonić słońce i zaszczepić światową populację; plan Sorosa, by najechać kraje zachodnie hordami muzułmanów i podkopać naturalną rodzinę poprzez nansowanie ruchów woke i LGBTQ; plan Klausa Schwaba, by zmusić nas do jedzenia owadów lub ograniczenia się do 15-minutowych “inteligentnych miast”; plan Harariego, by wymazać ideę transcendentnego Boga i skomponować “politycznie poprawną” Biblię; plan głębokiego państwa, by scentralizować kontrolę nad obywatelami za pomocą cyfrowego dowodu tożsamości, pieniądza elektronicznego i manipulacji głosowaniem; plan Bergoglio, by przekształcić Kościół w agendę ONZ i Światowego Forum Ekonomicznego – żaden z nich nie jest całkowicie odrębnym planem realizowanym autonomicznie i bez żadnego związku między nimi. We wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich