Bergoglio e Fernandez, ogni Stalin ha il suo Beria (anche più di uno…)

(Il nuovo stemma di Fernandez. Credit a Messa in Latino)

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, in questi giorni abbiamo letto un paio di notizie che ci sembrano significative. La prima è un’intervista riportata dal National Catholic Register, di cui abbiamo tradotto qualche brano iniziale, che potete trovare qua sotto.

Il prossimo prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede ha avvertito che i vescovi – sia quelli “progressisti” che quelli dei “gruppi tradizionalisti” – che pensano di avere un “dono speciale dello Spirito Santo per giudicare la dottrina del Santo Padre” sono sulla strada dell'”eresia” e dello “scisma”.

Rispondendo a una domanda sull’accettazione del magistero di Papa Francesco, il cardinale arcivescovo designato Víctor Manuel Fernández ha detto al corrispondente senior di Register Edward Pentin, in un’intervista esclusiva via e-mail dell’8 settembre, che il Papa non ha solo il dovere di custodire e preservare il deposito “statico” della fede, ma anche un secondo, unico carisma, dato solo a Pietro e ai suoi successori, che è “un dono vivo e attivo”.

“Io non ho questo carisma, né voi, né il cardinale [Raymond] Burke. Oggi solo Papa Francesco lo possiede”, ha detto l’arcivescovo Fernández, che questa settimana subentrerà al prefetto spagnolo uscente, il cardinale Luis Ladaria Ferrer, e sarà elevato a cardinale durante un concistoro il 30 settembre. Il cardinale Burke ha recentemente scritto la prefazione di un libro che critica aspramente l’imminente Sinodo sulla sinodalità e ha spesso espresso preoccupazioni su alcuni insegnamenti di questo pontificato.

“Ora, se mi dite che alcuni vescovi hanno un dono speciale dello Spirito Santo per giudicare la dottrina del Santo Padre, entreremo in un circolo vizioso (in cui chiunque può affermare di avere la vera dottrina) e questo sarebbe eresia e scisma”, ha detto.

La seconda invece riguarda un buon vescovo, Joseph Stricland, fedele alla Chiesa e alla sua dottrina, e spesso critico di alcune scelte – in particolare sul Sinodo sullo Sinodalità, che già detto così fa alzare le sopracciglia, se non ridere, del Pontefice regnante. E su cui sta per cadere la misericordiosa mannaia, secondo The Pillar. Non fatevi trarre in inganno dagli “altri problemi” della diocesi: valgono solo (vedi Zanchetta…) se sei antipatico al Papa autocrate…

Sabato, nel corso di un incontro, Papa Francesco ha discusso con i funzionari vaticani la prospettiva di chiedere le dimissioni del vescovo Joseph Strickland della diocesi di Tyler, in Texas.

Il Papa ha incontrato il 9 settembre l’arcivescovo Robert Prevost, OSA, capo del Dicastero per i Vescovi, e l’arcivescovo Christophe Pierre, nunzio apostolico negli Stati Uniti – entrambi cardinali eletti.

Diverse fonti vicine al dicastero hanno riferito a The Pillar che i prelati presenteranno al Papa i risultati di una visita apostolica alla diocesi di Stickland, condotta all’inizio dell’anno, e le successive azioni pubbliche del vescovo, che è emerso come un critico esplicito del Santo Padre.

“La situazione del vescovo Strickland è all’ordine del giorno”, ha dichiarato a Il Pilastro un alto funzionario vicino al dicastero, “e ci si aspetta che il Santo Padre chieda le sue dimissioni – questa sarà certamente la raccomandazione che gli verrà rivolta”.

Pur notando che l’udienza papale non riguardava esclusivamente il vescovo di Tyler, che in passato ha accusato il Papa di avere un “programma [per] minare il Deposito della Fede”, il funzionario ha detto che il caso di Strickland sarebbe stato il “punto principale di discussione”.

“Ci sono due aspetti”, ha detto il funzionario, “c’è la questione dello scandalo pubblico per tutti questi commenti sul Papa e sul Sinodo, ma ci sono anche problemi reali nella diocesi. Questi sono stati l’obiettivo della visita; ci sono preoccupazioni nella diocesi riguardo alla governance, alle questioni finanziarie, alla prudenza di base”.

Il funzionario ha previsto che è improbabile che il Papa decida di deporre Strickland come vescovo della sua diocesi, un atto canonicamente raro, ma ha detto a Il Pilastro che a Papa Francesco sarebbe consigliato di incoraggiare il vescovo a dimettersi.

“Il consenso nel dicastero è che gli verrà chiesto di considerare le dimissioni”, ha detto il funzionario. “Questa è stata la sostanza della discussione tra i membri”.

“A seconda di come il vescovo risponderà, la forza di questo incoraggiamento potrebbe essere aumentata”, ha detto il funzionario, citando il caso del vescovo Richard Stika, che ha annunciato le sue dimissioni da vescovo di Knoxville, Tenn, all’inizio di quest’anno dopo essere stato informato di non avere più la fiducia né della Santa Sede né del suo stesso clero.

Che ne dite? Bell’atmosfera, no? Mala tempora currunt, et pecora parantur…ma il dialogo, la sinodalità, la parresia, la franchezza nei rapporti? Ah, ma quella è roba per uffici stampa e giornali amici…

