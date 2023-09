Il mondo raccontato, e quello reale. E l’Apocalisse. R.S.

§§§

Il mondo descritto da chi ne ha il potere:

Persone libere, con dei valori, impegnate per il bene comune, garantite da sistemi democratici e istituzioni, tutti tesi al progresso delle genti, grazie ai portenti della scienza.

La realtà:

Pochissimi personaggi con un potere finanziario immenso in grado di ricattare i personaggi messi a fare da specchietto per le allodole tramite le suddette rappresentazioni, a beneficio dei meccanismi organizzati dai suddetti pochissimi e manovrati per tutelarne gli interessi.

Quindi:

Dietro questo abissale scarto tra apparenza e realtà c’è una volontà diabolica, in senso proprio: l’amoralità del sistema è necessaria tanto quanto la “rieducazione” verso l’amoralità. Poi l’hanno chiamata resilienza.

I pochi plenipotenziari hanno necessità di controllare tutto e possono farlo tanto quanto nei controllati viene meno la spina dorsale di una vita spirituale orientata a Dio (il Dio cristiano, rivelatosi in Cristo)

La rimozione del katechon:

E’ stato il passaggio necessario ed è l’emblema di questo tempo. Questa rimozione la si può personalizzare all’estremo in un solo uomo (il Papa) o nell’agire della Chiesa ( resa assembleare, conciliare, sinodale e democratica), ma è indubbia e caratterizza il tempo in cui ipocrisia, divorzio, aborto, lussuria e menzogna si sono fatti comuni fino ad essere normali.

La Verità

Non cambia. La misericordia di Dio consiste nel perdono di chi si pente. Oggi non mancano i peccatori, ma latitano i pentiti, proprio perché l’amoralità diffusa fa ritenere inesistente il peccato. Saper perdonare, rimettere i peccati, è quanto di più divino esista (più che far camminare i paralitici spiegò Gesù). Un katechon privo di contezza della propria missione trasforma l’abominio in diritto e addirittura di certe aberrazioni si manifesta processionalmente l’orgoglio-pride con benedizione e patrocinio pubblico, sempre eterodiretto.

Sarà il perdono a salvare i peccatori per i quali Gesù è venuto e tornerà… Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori!

I giusti non ne hanno bisogno e questo mondo dell’apparenza gronda di giusti e di giustizia (falsi).

Oggi

Oggi i detentori della leva-debito sono dei ricattatori seriali efferati. Spingono verso l’aborto, la denatalità, la perdita di tradizioni, il non avere famiglia, legami, fede. Spingono verso l’inconsistenza sessuale, verso la guerra, verso la droga e si nutrono di tutte le schifezze che propalano, vivendole anche al di fuori della legge, essendosi ritagliati anche l’impunità corrompendo la giustizia.

Domani

La rivelazione di Gesù Cristo (Apocalisse di San Giovanni) spiega che IN UN ISTANTE verrà fatta piazza pulita. A chi crede, a chi si lava le vesti nel sangue dell’Agnello, è chiesta la perseveranza, la pazienza, l’attesa e anche il perdono. Questa è la sola unica libertà di chi avrà in fronte il segno dell’Agnello (la croce, il tau) e non il marchio bestiale della bestia. Purtroppo tra chi serve la bestia imbestialendosi ci sono dia le istituzioni, sia la religione. Ma è noto, inutile stupirsene.

§§§

Non ho alcuna pretesa di conoscere la risposta giusta a delle domande così profonde e importanti.

Ribadisco che da un centinaio d’anni il mondo ha imboccato la strada della sfida aperta a Dio, sostenuto dall’apostasia pratica di interi popoli e nazioni iniziando dai loro vertici.

Stiamo assistendo ad un uniformismo nel porsi “lontano dal Dio rivelato da Gesù Cristo” e contemporaneamente all’affermarsi di idoli agitati davanti alle masse per addormentarle mentre si fa sempre più stretto il laccio attorno al collo: una falsa libertà e democrazia propalata tramite falsità strutturali.

Il triennio 2020-2023 è emblematico e paradigmatico.

Che in questo possa entrarci Fatima, beh, è un fatto che i tempi e gli avvenimenti coincidono con le svolte storiche dopo la fine della cosiddetta “belle epoque”.

La riflessione su Apocalisse non dovrebbe essere motivo di tormento o di paura, dato che in quel testo sono presentate ben sette beatitudini (1,3 – 14,13 – 16,15 – 19,9 – 20,6 – 22,7 e 22,14) che dovrebbero attirarci molto di più dei drammatici eventi descritti.

In conclusione, in tutta umiltà, non mi sento di escludere che questi nostri tempi siano gli ultimi.

In due delle beatitudini citate c’è scritto “io vengo presto” e “vengo come un ladro” che riporta all’estote parati del vangelo e alla parabola delle vergini stolte e sagge. In altre due beatitudini si parla delle vesti da custodire e da lavare che rimandano anch’esse all’abito (Matteo 22) da avere per entrare da invitati alle nozze dell’Agnello.

Un’altra beatitudine è tipicamente eucaristica e tutti sappiamo quanto trascurata e svalutata sia oggi l’Eucaristia.

Questo dovremmo vivere da beati e questo dovrebbe guidare la nostra attenzione. Poi, se devo dire la mia ( ma è solo la congettura di un “verme della terra” come avrebbe detto Natuzza Evolo), sì io penso che questi sarebbero i tempi in cui l’Anticristo si presenta passati i 1000 anni in cui il dragone è stato legato.

I tempi in cui il katechon è rimosso. Adesso l’anticristo raduna le nazioni da lui sedotte “per assediare i santi e la città diletta”.

In un istante tutti questi poteri avversi svaniranno.

Nel vangelo di oggi abbiamo sentito Gesù che prega così: «Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi… perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia.

Io ho dato a loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.

Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo.

Consacrali nella verità. La tua parola è verità.

Come tu mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano anch’essi consacrati nella verità».

La battaglia ci sarà. C’è già. Si sa chi vincerà

Noi da che parte saremo?

§§§

§§§

