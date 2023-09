Varianti Omicron come un raffreddore. Come pulirsi dalla Spike.

… si tratta dei ceppi più lievi incontrati finora

… possono colpire sia chi ha avuto il Covid sia chi ha fatto i vaccini

… Sono come un raffreddore, trattabili con spray nasali o gargarismi

… Non danno febbre né coinvolgimento polmonare

… né … serve esporre la popolazione a ulteriori rischi somministrando ancora vaccini genici

… Quanto alle mascherine, l’analisi di Cochrane Uk ha dimostrato che non bloccano il virus

… è così piccolo da attraversarle

… c’è una casistica inquietante di bambini che con l’intensificarsi delle vaccinazioni hanno sviluppato malattie croniche

… l’asma e la dermatite atopica, o disturbi da deficit di attenzione, forme di autismo e altre malattie neuropsichiatriche

… Né è sicuro sottoporli ai vaccini genici, che sono sintetici

… la mortalità materna è più alta che mai

… le patologie cardiache e le miocarditi sono state studiate allo scoppio del Covid, quando ancora i vaccini non c’erano

… scoprimmo pochi casi, nessuna ospedalizzazione, nessuna morte improvvisa

… comparsi i vaccini, in pochi mesi abbiamo visto esplodere episodi di arresto cardiaco

… anche fra i giovani e gli atleti professionisti

… le miocarditi richiedono un ricovero ospedaliero in oltre il 90% dei casi acuti

… per definizione non sono “lievi”

… proteina Spike ancora circolante nella metà dei vaccinati

… Spike proveniente dai vaccini, lo conferma una particolare caratteristica usata dalle case farmaceutiche

… si profila è un disastro a scoppio ritardato

… nel 2020 il Covid non aveva causato a livello mondiale un aumento della mortalità per tutte le cause

… è salita dal 2021 in ogni Paese che ha vaccinato a tappeto

… rapporto canadese, oltre 180 medici vaccinati per il Covid sono deceduti

… lo scorso agosto i CDC hanno registrato negli Stati Uniti 18.000 decessi

… di cui 11.000 verificatisi nei centri vaccinali o poco dopo la vaccinazione

… dato sottostimato di trenta volte, il che porta a sfiorare le 600.000 vittime

… peggio che una guerra civile

… Ogni autopsia di persone vaccinate ha trovato organi pieni di proteina Spike

… questa Spike, che per la sua innaturalità non viene scomposta dagli enzimi

… come avviene in caso di infezioni virali

… abbiamo scoperto alcune sostanze che aiutano il corpo a distruggerla e a combattere l’infiammazione generata

… Si tratta della nattochinasi, della bromelina e della curcumina

… protocollo da seguire fintantoché i governi non si decideranno a finanziare ricerche sulle cure per i danni causati da questi vaccini

… i massimi funzionari della sanità pubblica di Danimarca e Regno Unito sono appena passati a lavorare per Moderna

… ex commissari della FDA americana sono entrati in Pfizer

… I “sani” della società sono certamente i non vaccinati

… il cui sistema immunitario funziona, a differenza di quanto accade nei vaccinati

… per questo le persone stanno diventando malate croniche

Quello sotto è il collegamento alla fonte dell’articolo

