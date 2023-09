La invasión migratoria deseada por las élites y Bergoglio. Monseñor Viganò

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, ofrecemos a vuestra atención este post del arzobispo Carlo Maria Viganò publicado en X (ex Twitter). Feliz lectura y difusión.

La invasión de inmigrantes ilegales es deseada por la élite globalista con dos fines: el primero es la sustitución étnica en las naciones para borrar su identidad, sus tradiciones y su fe. El segundo es alimentar el tinglado de los esclavistas y de las organizaciones pseudo asistenciales que lucran con el fenómeno migratorio (tanto laicas como eclesiásticas). La prueba del carácter instrumental de esta invasión es que la mayoría de los inmigrantes ilegales son de religión islámica o hindú, y que proceden de regiones donde no hay conflictos. Por el contrario, no existe prácticamente ningún corredor humanitario para acoger a prófugos procedentes de Estados donde hay guerra civil y donde los cristianos son perseguidos. Si de hecho Europa acogiera a refugiados cristianos, reforzaría su presencia y no crearía ningún conflicto social, mientras que quiere conseguir el objetivo diametralmente opuesto. No nos extrañemos, pues, de que Bergoglio se preste a las operaciones de ingeniería social del globalismo en materia de inmigración, después de haber sido testimonial para los sueros génicos experimentales obtenidos con fetos abortados.

