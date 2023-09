Morti in eccesso. In UK ritardo di un anno nei dati. Chissà perché…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione, nella nostra traduzione, questo articolo di Joel Smalley, che ringraziamo per la cortesia, e che dimostra la strana pigrizia dell’analogo dell’ISTAT italiano in UK nell’aggiornare i dati relativi alle morti in eccesso dopo la vaccinazione. Strano, vero? E da noi? Buona lettura e condivisione.

§§§

Un segnale di mortalità senza precedenti nei giovani britannici dal luglio ’21 “sfuggito” ai funzionari

Di Joel Smalley

Grazie agli sforzi (e alle spese) di un abbonato, l’ONS ha rilasciato un dataset di decessi per data di accadimento ed età per l’Inghilterra e il Galles, a complemento del dataset che ho sponsorizzato per la sola Inghilterra.

Questo ci permette di fare un confronto diretto tra i decessi effettivamente avvenuti e quelli riportati dall’ONS nei suoi bollettini settimanali, che, in modo piuttosto scomodo, non separano i dati tra i due Paesi (sì, il Galles è davvero un Paese a sé stante).

Se si tracciano le due serie di dati per tutte le età, si vede ciò che vede la pigra gestione dell’ONS.

Nonostante gli ovvi ritardi nel periodo natalizio e alcuni ritardi nel periodo pasquale ed estivo, ci si illude di poter pensare che nella maggior parte dei casi si tratta di un ritardo di una settimana, quindi continueremo a sfornare analisi di merda basate su questi dati, indipendentemente da ciò che continua a dirci quel novello analista da poltrona.

Ma ormai sappiamo tutti che non si possono mettere insieme tutte le età e saltare a queste conclusioni, non è vero?! Non che dovremmo… è il loro lavoro, se solo lo facessero correttamente.

Se si analizza la situazione per età, anche aggregando i giovani tra i 15 e i 44 anni (fascia d’età ONS del rapporto 2018), il quadro è un po’ diverso:

Di sicuro, la coda degli ultimi mesi è piuttosto evidente, no? In effetti, le due serie iniziano a discostarsi a partire da aprile 2022 circa. Sì, più di un anno di artefatti nei dati di registrazione e, evidentemente, un sacco di decessi che si sono effettivamente verificati ma non sono ancora stati segnalati.

È facile quantificarlo. Tra il 1° aprile 22 e il 28 luglio 23, sono stati registrati 22.389 decessi, ma solo 17.148 si sono verificati nello stesso periodo. In altre parole, quasi un quarto di questi decessi si riferisce a un periodo precedente. Non è esattamente uno scenario del tipo “la maggior parte dei decessi viene segnalata entro una settimana”, vero?

Ci sono ancora molte persone che usano questi dati per fare affermazioni errate, presentandole persino alle agenzie investigative, quindi mi scuso ma devo gridarlo di nuovo:

Le attuali anomalie nei dati di registrazione non rappresentano altro che il recupero di decessi avvenuti molto tempo fa, forse più di un anno. Qualsiasi analisi che utilizzi questa serie di dati è, nella migliore delle ipotesi, errata.

In effetti, ci sono molti punti di dati che superano il livello di 3-sigma nel periodo recente. Ma guardate anche la stocasticità di questi dati. Si tratta di rumore. E le registrazioni sono alte perché l’arretrato di eventi viene riempito. È un segnale, ma se ci si concentra su di esso, si sta guardando nel posto sbagliato.

Andiamo avanti…

Non solo i dati relativi alle date di registrazione creano l’illusione che stia accadendo ora qualcosa che in realtà si è verificato nel passato, ma inevitabilmente mancano di vedere quella “cosa” quando è realmente accaduta – nel passato!

Osservate la settimana che termina il 23-lug-21, evidenziata nel grafico. L’ONS ha riportato 313 decessi per quella settimana. In media, nel 2018 e nel 2019, 293 persone di età compresa tra i 15 e i 44 anni sono decedute ogni settimana in Inghilterra e Galles, con una deviazione standard di 18. Quindi, 313 decessi sarebbero stati un’eccezione.

Quindi, 313 decessi sarebbero poco più di 1-sigma (lettera greca di fantasia usata al posto della deviazione standard). I limiti tipici di “aspettativa” sono da 2 a 3 sigma, quindi questo non verrebbe registrato come un segnale in nessuna analisi.

Tuttavia, il numero effettivo di decessi avvenuti in quella settimana è stato di 405 (almeno, perché questo stupido processo di registrazione può essere alquanto indefinito).

Si tratta di un evento a 6-sigma.

È un evento “senza precedenti”. 2 La possibilità che questo accada senza che qualcosa lo abbia causato sarebbe di 2* 10^(-9) o 2 su un miliardo o 500 milioni a 1, se si trattasse di quote di scommesse corrette.

Peggio ancora, ci sono due periodi successivi in cui i decessi settimanali toccano la soglia dei 3-sigma (10-set-21 e 31-dic-21). Si tratta di eventi rari per questa coorte, e il fatto che si susseguano a distanza così ravvicinata peggiora ulteriormente le cose.

Inoltre, è chiaro che i decessi non hanno un trend inferiore alla media in seguito (effetto pull-forward). Possiamo vedere esattamente la quantità di morti in eccesso o inattese osservando la serie cumulativa:

Evidentemente, ci sono stati 679 decessi in eccesso per il covid “epidemico” (e la iatrogenesi associata) dalla primavera all’autunno 2020; 803 per lo stesso motivo dall’autunno 2020 alla primavera 2021; e un periodo prolungato di 1.023 decessi cumulativi nell’era “post-jab” tra l’estate 2021 e la metà dell’inverno 2022. Tra sei mesi, quando le poche migliaia di morti mancanti saranno finalmente segnalate, potremo riesaminare questo dato e vedere dove si colloca realmente l’era post-jab: molto più in alto.

Quindi, se l’evento di mortalità dell’estate 2021 non era probabilmente (probabilmente!) dovuto al caso, cosa lo ha causato?

Ecco un indizio: non sono stati i covid. 3 C’erano poche morti di covid in quel periodo, anche secondo la determinazione più liberale – “covid-19 menzionato sul certificato di morte”.

Ecco un altro indizio: è stato il “vaccino”. 4

Come lo sappiamo? O, piuttosto, perché lo sospettiamo sotto la guida logica del rasoio di Occam? Beh, per prima cosa la vicinanza temporale.

La nuova serie cumulativa di mortalità in eccesso inizia il 02-lug-21, due settimane dopo il picco della campagna jab. È allora che “hanno detto” che i decessi sarebbero diminuiti precipitosamente. Oh?

E i decessi raggiungono il picco il 23-luglio-21, proprio quando la campagna si interrompe. Oh?

E infine, perché l’ONS non risponde a questa domanda? Perché non hanno mai posto la domanda. Se non si guarda (correttamente), non c’è mai nulla da vedere.

Tuttavia, il medico legale ne sa qualcosa perché la registrazione di quei decessi è stata fortemente ritardata. Immagino che i “giornalisti investigativi” se ne occuperanno quando avranno finito di insalivare la salace vita passata di Russell Brand?

[Correlato: Neil Oliver diventa il primo emittente nazionale su Corporate News a dibattere le accuse di democidio di Stato usando il Midazolam, con il Covid come copertura, Maajid Nawaz, 17 settembre 2023. Questa trasmissione di GB News sul midazolam è stata trasmessa la stessa sera in cui il cartello mediatico corporativista di Murdoch del Times e del Sunday Times, insieme al documentario Dispatches di Channel 4 (Stato profondo del Regno Unito), ha trasmesso vecchie ma incredibilmente gravi accuse già note che circondavano il comico britannico e televangelista rinato Russell Brand].

Oh, e che dire del picco del 23-dic-22? Quando lo rivedremo tra circa sei mesi, quando i dati saranno quasi completi, dove pensi che si assesterà? Penso che sia alto quanto i picchi di aprile 2020, gennaio 2021 e luglio 2021.

Purtroppo, quando lo sapremo, sarà troppo tardi per intervenire. Non che le “autorità” lo farebbero anche se semplicemente raccogliessero i dati in tempo. Sappiamo che non saranno onesti nella loro analisi, altrimenti avrebbero già riferito del luglio 2021?

E se pensate che si tratti solo di dati raccolti alla rinfusa senza alcun fondamento scientifico o medico, temo di avere altre cattive notizie per la vostra narrazione:

La prima falsa narrazione è che il virus è inattaccabile, dobbiamo rimanere in isolamento e avere paura. La seconda falsa narrazione è che bisogna fare il vaccino, è sicuro ed efficace. Ora stiamo assistendo a una terza falsa narrazione. La terza falsa narrazione è: non è il vaccino a causare questi problemi, è il covid.

Riferimenti:

1 Fermo restando che se i decessi sono distribuiti su più periodi di registrazione, potrebbero non essere notati affatto, mai, anche anacronisticamente.

2 Si tratta di un numero doppio di morti inattese rispetto a quelle povere anime che hanno perso la vita al concerto di Ariana Grande alla Manchester Arena nel maggio 2017.

3 A quanto pare, per gli zelanti c’è ancora bisogno di dirlo: perché sia covid, la vostra ipotesi deve dimostrare perché covid è almeno altrettanto virulento a 15 mesi dalla “pandemia” di quando è emerso, nonostante: a) i virus si attenuano naturalmente; b) una maggiore immunità protettiva di gregge; c) l’effetto di eccesso di mortalità; d) i più deboli sono già morti; e) la stagionalità; f) trattamenti migliori (ventilazione e sedazione meno deleteri, uso più pragmatico e precoce di antivirali e antibatterici). Se non si possono dimostrare tutti questi elementi, si deve accettare l’altra faccia della medaglia, cioè che l’ospite è stato compromesso, generando una nuova coorte di persone suscettibili. Quindi, confutate la moltitudine di letteratura che dimostra che il “vaccino” covidico: a) compromette il sistema immunitario per almeno 2 settimane immediatamente dopo il vaccino; b) sovverte il sistema immunitario a lungo termine a causa dell’OAS (o dell’imprinting immunitario al ceppo non circolante); c) produce gli stessi sintomi del virus stesso; d) la PCR genera una maggiore proporzione di falsi positivi quando c’è una bassa incidenza; e) soprattutto, si colloca molto al di fuori della scala per ogni singola categoria di malattia, comprese quelle fatali, in termini di eventi avversi. E, ricordate dove si colloca l’asticella – dimostrare tutto questo per dimostrare che l’intervento era “sicuro ed efficace” – l’ondata di luglio 2021 di eccesso di mortalità per i giovani tra i 15 e i 44 anni arriva subito dopo la fine della campagna di vaccinazione per questa coorte.

Non devo dimostrare che ha causato la morte, ma le probabilità sono comunque molto alte a mio favore.

4 Rasoio di Occam – Principio di costruzione o valutazione delle teorie secondo il quale, a parità di altre condizioni, le spiegazioni che prevedono un minor numero di entità, o un minor numero di tipi di entità, sono da preferire a quelle che ne prevedono di più.

L’autore

Joel Smalley è un architetto blockchain e un tecnologo polimatico data-driven in fase iniziale. Ha un background nei mercati dei capitali, nelle biotecnologie, nei pagamenti al dettaglio e nell’architettura blockchain. Svolge analisi di dati pro bono covid per sfide legali e per i media indipendenti che cercano la verità. Pubblica regolarmente articoli sul suo Substack “Dead Man Talking”, a cui è possibile abbonarsi QUI.

§§§

Aiutate Stilum Curiae

IBAN

IT79N0200805319000400690898

BIC/SWIFT

UNCRITM1E35

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: exposé, morti eccesso, ons, smallai, uk



Categoria: Generale